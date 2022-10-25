‫شركة UL Solutions تعرض التطورات في علوم السلامة التطبيقية للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء في قمة يوروفنت لعام 2022

سيقدم خبراء علوم سلامة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من شركة UL Solutions رؤى حول المتطلبات التنظيمية، وعناصر التبريد القابلة للاشتعال، والأشعة فوق البنفسجية C والصرف الصحي لصناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في قمة يوروفنت.

نورث بروك، إلينوي، 25 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة UL Solutions ، الشركة العالمية الرائدة في علوم السلامة التطبيقية، عن أحدث التطورات في اختبارات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ( HVACR ) وإصدار الشهادات في قمة يوروفنت لعام 2022 والتي ستنعقد في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر في أنطاليا، تركيا.

صرح جورجيو ديكاتالدو، مدير تطوير الأعمال في الأجهزة، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمكونات، وشركة UL Solutions قائلًا: “تُساعد شركة UL Solutions في تمكين مصنعي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من تلبية لوائح كفاءة الطاقة والسلامة المتطورة مع تلبية توقعات المستهلكين وتجار التجزئة والقائمين بالتركيب في نفس الوقت وذلك بسبب زيادة تركيز صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على تصميم منتجات أكثر استدامة وأمانًا”. ” كما أننا نتطلع إلى المشاركة مع صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في قمة يوروفنت وتقديم رؤى حول كيفية تحقيق أهدافهم للحصول على منتجات أكثر استدامًا وتوافقًا”.

تُركز ندوة يوروفنت السنوية، وهي أحد المعالم البارزة في القمة، التي تنظمها جمعية مصنعي أجهزة تكييف الهواء والتبريد التركية ( ISKID ) والجمعية التركية لمهندسي الإصحاح والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ( TTMD ) على التقنيات والاتجاهات الجديدة في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. وسيقدم محمود كاراجا، مهندس المشروع في شركة UL Solutions ، تحديثًا حول الأشعة فوق البنفسجية C والصرف الصحي في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في الندوة يوم 25 أكتوبر.

سيركز محور ابتكار يوروفنت، والحدث الرئيسي للقمة هذا العام على بناء الجسور بين الابتكار والاستدامة. وسيقدم داستن ستيوارد، مدير وقائد الصناعة العالمية للأجهزة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمكونات في شركة UL Solutions ، خطابًا رئيسيًا يوم 26 أكتوبر يركز على عناصر التبريد القابلة للاشتعال في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لمعالجة هذا الأمر. كما سيوضح برنامج النمذجة والمحاكاة بواسطة شركة UL Solutions والذي يمكّن الشركات المصنعة من التنبؤ بسلوك عناصر التبريد القابلة للاشتعال في الدوائر.

سيقدم أيضًا خبراء علوم سلامة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من شركة UL Solutions رؤى خلال جلسات عمل مجموعة منتجات يوروفنت، بما في ذلك الأخبار والمعلومات حول أحدث المتطلبات التنظيمية. يتضمن جدول أعمال جلسات العمل النمذجة والمحاكاة، والمستجدات والتغييرات التي تتعلق بمعايير التصديق، والانسحاب في سياق معدات التبريد التبخيري ووحدات معالجة الهواء السكنية.

وأضاف ديكاتالدو قائلًا: “يمضي العلم قدمًا للأمام كعاملًا رئيسيًا لعالم أكثر أمانًا وابتكارًا”. “كما أننا نسخر العلم في شركة UL Solutions لدعم قيادتنا لمخاطر سلامة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الناشئة. ويمنحنا هذا البصيرة لفهم كيفية تكيف صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بنجاح. ويتمثل هدفنا، في قمة يوروفنت، في مساعدة الصناعة على التعامل مع سلامة المنتجات والأنظمة وأدائها مع مواجهة التحديات والازدهار في السوق “.

نبذة عن شركة UL Solutions

شركة UL Solutions هي شركة عالمية رائدة في علوم السلامة التطبيقية، وتعمل الشركة على توفير حلول تسهم في تحويل تحديات السلامة والأمن والاستدامة إلى فرص يستفيد منها عملاؤها في أكثر من 100 دولة. كما توفر UL Solutions لعملائها خدمات الاختبار والفحص والاعتماد بالإضافة إلى البرمجيات والخدمات الاستشارية التي تدعم العملاء في ابتكار منتجات جديدة وتنمية أعمالهم. وتمثّل علامات اعتماد UL ضمانًا لموثوقية منتجات العملاء، وتظهر التزام الشركة الراسخ بالسعي لتطوير مجال السلامة. وتدعم الشركة عملاءها في ابتكار وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، ودخول الأسواق العالمية وإيجاد حلول لمشكلات سلاسل التوريد المعقدة، وتنمية الأعمال على نحوٍ مستدام ومسؤول لإيجاد مستقبل أفضل. كما تسهم علوم الشركة التطبيقية في إيجاد ميزات تنافسية لعملائها.

التواصل الإعلامي:

ستيفن بروستر

UL Solutions

ULNews@UL.com

الهاتف: ‎+1 (847) 664.8425

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1927180/Air_ conditioning_compressor_ installation_outside_building_ _Air_conditioning_system_ 907787458_5472x36.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1849892/UL_Solutions_ Logo.jpg