‫‫‫شركة Terran Biosciences تعلن عن استحواذها على مجموعة من علاجات الجهاز العصبي المركزي الجديدة من شركة Concert Pharmaceuticals

Posted on 2 hours ago by tngadmin

نيويورك, 11 مارس 2022/PRNewswire/ — أبرمت شركة “تيران بيوساينسز” ‎(Terran Biosciences (“Terran”))، وهي منصة للتكنولوجيا الحيوية متخصصة في تطوير العلاجات التحويلية للأمراض العصبية والنفسية، اتفاقية مع شركة «كونسيرت فارماسوتيكالز» (Concert Pharmaceuticals (“Concert”)) للحصول على مجموعة من علاجات الجهاز العصبي المركزي من شركة «كونسيرت» وحقوق الملكية الفكرية المصاحبة لها.

Terran Biosciences

تمثل هذه المُركبات ذات الدوتريوم الجيل الجديد من العلاجات التي لها تطبيقات في العديد من الحالات النفسية والعصبية المختلفة. وتخطط “تيران بيوساينسز” للإسراع في تطوير هذه المُركبات باعتبارها مكملات مهمة للمسار الذي يشهد نموًا في تطوير العلاجات والتقنيات التي في مراحلها المبكرة والمتأخرة من التطوير والتي تتعلق بالجهاز العصبي المركزي.

وتهدف «تيران» لأن تصبح شركة رائدة في مجال الطب النفسي العصبي من خلال توفير مجموعة من الحلول للمرضى الذين يعانون من هذه الأمراض، الذين لم يكن لديهم العديد من الخيارات العلاجية فيما سبق. وصرّح دكتور سام كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة تيران قائلاً: «مع هذا الاستحواذ من كونسيرت فإننا نقترب أكثر من بلوغ هدفنا».

 ويتم حماية هذه الكيانات الكيميائية الجديدة من خلال طلبات براءات الاختراع فيما يخص تكوين المواد. هذا ولم ترد أنباء تكشف عن البنود المالية لهذه الصفقة.

نبذة عن شركة Terran Biosciences

Terran (تيران) هي شركة منصات للتقنيات الحيوية تقوم بتطوير مجموعة من العلاجات والتقنيات للمرضى الذين يعانون من أمراض عصبية ونفسية. وبدعم من عدد من المستثمرين في مجال علوم الحياة والتكنولوجيا، قامت Terran ببناء منصة لتطوير العقاقير تركز على الجهاز العصبي المركزي ومدعومة بالتكنولوجيا، وتتقدم بسرعة في عدد من العقاقير التي في طورها الأخير من التطوير، وتشمل علاجات جديدة تعتمد على المخدر.

للتواصل مع Terran

علاقات المستثمرين:
 ir@terranbiosciences.com

وسائل الإعلام:
 info@terranbiosciences.com

الصورة –  https://mma.prnewswire.com/media/1758607/terran_biosciences_Logo.jpg

 

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