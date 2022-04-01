‫ شركة Tek Travels DMCC، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة TBO Tek Limited تستحوذ على حصة 51% من شركة BookaBed AG

Posted on 2 hours ago by tngadmin

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 أبريل 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Tek Travels DMCC ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة TBO Tek Limited (“ TBO “) اليوم أنها استحوذت على حصة 51% من أسهم شركة BookaBed AG (“BookaBed“). تعمل شركة TBO ، إحدى منصات توزيع السفر العالمية الرائدة، على ربط أكثر من 100000 من مشتري خدمات السفر عبر أكثر من 110 دولة مع الملايين من موردي خدمات السفر، اعتبارًا من عام 2021.

TBO CEO, Bookabed CEO and Co-founder of bookabed

 وسيمكن شركة TBO الاستثمار في BookaBed من توسيع نطاق خدمات وعروض أعمالها. شركة BookaBed AG ، والتي مقرها في سويسرا، هي أيضًا موفر إقامة داخل قطاع الأعمال لصناعات السفر الأيرلندية والبريطانية. تعتزم BookaBed زيادة حصتها السوقية في أيرلندا والمملكة المتحدة من خلال الاستفادة من أعمال TBO العالمية في API ، وأكاديمية TBO التي تدرب وتعلم وكلاء السفر وشركاء تجارة السفر.

وقال غوراف بهاتناغار، المؤسس المشارك والعضو المنتدب المشترك لشركة TBO : “نحن متحمسون للترحيب بكل من في BookaBed في عائلة TBO . تسمح BookaBed بدخول TBO إلى السوق الأيرلندية وتعزز وجودنا في المملكة المتحدة. تتمتع كل من TBO و BookaBed بفرصة كبيرة للاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهما البعض وزيادة توسيع وجودنا في الأسواق الحالية والمستقبلية. ما يجعل هذا واعدًا حقًا هو قيّمنا الأساسية المشتركة. هناك أوجه تآزر في نماذج أعمالنا ورؤيتنا، لكن القيّم الأساسية التي نتشاركها ضرورية عند البناء لعلاقة طويلة المدى. في ظل القيادة المستمرة لكارل، نتطلع إلى تعزيز أعمال BookaBed .”

TBO Logo

وأضاف كارل تيريل، الرئيس التنفيذي لشركة BookaBed : “نحن متحمسون جدا للشراكة مع TBO ويسعدنا الانضمام إلى عائلة TBO . مع عودة العالم إلى السفر، تتطلع BookaBed إلى الاستفادة من تقنية TBO ومحتواها. وهذا يخلق قيمة أكثر إقناعًا لشركاء عملاء BookaBed بجانب الانتشار العميق لـ BookaBed ومكانتها في السوق في أيرلندا والمملكة المتحدة.”

“سنواصل خدمة عملائنا كما نفعل حاليًا والترويج لعلامة BookaBed التجارية المعروفة جيدًا في هذه الأسواق وتشغيلها. لن يكون هناك أي تغيير في إدارتنا أو فرق المبيعات أو الدعم.”

فازت TBO بالعديد من الجوائز على مر السنين وفازت باستمرار بجوائز السفر العالمية المرموقة باعتبارها بوابة السفر الرائدة داخل قطاع الأعمال في الهند منذ عام 2019. اقتراحها TBO + وهو برنامج مكافآت شامل مصمم حصريًا للمشترين حيث يمكنهم كسب نقاط مكافأة. لدى TBO منصة مخصصة لحجز السفر للشركات، Paxes ، وأول أعمالها بين قطاع الأعمال والمستهلكين Zamzam.com ، الذي يركز على السياحة الدينية، مما يجعل TBO نظامًا بيئيًا بسيطًا حقًا للسفر.

 الصورة:  https://mma.prnewswire.com/media/1799676/TBO_Bookabed.jpg  
الشعار:  https://mma.prnewswire.com/media/1772428/TBO_Logo.jpg

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