‫شركة Sinopec تكتشف احتياطي الغاز الصخري عالي الإنتاجية في حوض سيتشوان 

يضيف حقل تشيجيانغ للغاز الصخري احتياطيًا جيولوجيًا جديدًا يبلغ 145.9 مليار متر مكعب

بكين، 27 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — أعلنت مؤسسة الصين للنفط والكيماويات (هونغ كونغ: 0386، المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ” Sinopec “) أن المرحلة الأولى من حقل تشيجيانغ للغاز الصخري قد كشفت النقاب عن اكتشاف كبير في حوض سيتشوان باحتياطي جيولوجي مؤكد يبلغ 145.968 مليار متر مكعب. يعد هذا الاكتشاف الذي قدمته الشركتان Sinopec Exploration و Sinopec Southwest Oil & Gas ، إنجازًا كبيرًا في “مشروع الأرض العميقة – قاعدة الغاز الطبيعي في سيتشوان وتشونغتشينغ.”

إن حقل الغاز الصخري تشيجيانغ هو أول حقل غاز صخري يتم اكتشافه في الطبقات المتوسطة العمق والعميقة في منطقة تكتونية معقدة على هامش الحوض. يُعرف الغاز الصخري المدفون على عمق أكثر من 3500 متر بأنه صخر زيتي عميق، ويتراوح عمق دفن تشكيلات الصخر الزيتي في تشيجيانغ من 1900 إلى 4500 متر، ومعظمها من الصخر الزيتي العميق. مع الطبقات العلوية المعقدة، واجه المشروع تحديات كبيرة مثل عمق كبير بشكل ملحوظ وضغط أرضي متغير.

لمعالجة مسألة كيفية تكوين خزان الغاز الصخري في هامش الحوض بمثل هذه الظروف المعقدة السطحية وتحت الأرض، أجرى فريق Sinopec أكثر من 10000 اختبار تحليلي معملي على النواة على عمق 1320 مترًا. كشف هذا عن آلية تطوير وصيانة المسام الصخرية العميقة وحدد أن الصخر الزيتي يمكن أن يطور خزانات شاسعة ذات مسامية عالية، وكشف أيضًا عن “البقع الحلوة” لإسقاط أهداف الصخر الزيتي العميقة.

جمع الفريق بيانات زلزالية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للغاز الصخري العميق تغطي مساحة 3662 كيلومترًا مربعًا في المنطقة المعقدة على الحافة الجنوبية الشرقية لحوض سيتشوان بالإضافة إلى بيانات حفر الآبار الموجودة في جنوب سيتشوان. بعد مناقشة وفحص متكرر، ابتكرت شركة Sinopec تقنية التنبؤ بالزلازل بالغاز الصخري العميق مع معامل الضغط ومحتوى الغاز، والتنبؤ بالكسر وفرق الضغط الأرضي الأفقي باعتباره النواة – وهو ما يعادل إجراء فحص بالأشعة المقطعية للطبقات لتحقيق إنجاز في التنبؤ “البقع الحلوة” للغاز الصخري العميق.

طورت شركة Sinopec أيضًا تقنية تكسير ثلاثية الأبعاد مع “القطع الدقيق والضغط والتمدد والتوسع المتوازن والتعبئة المضمونة” للصخر الزيتي العميق، مما أدى إلى تحسين إنتاج الغاز الصخري اليومي لبئر واحد لكسر علامات 300000 و400000 و500000 متر مكعب على التوالي.

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1955554/Sinopec_ Uncovers_High_Yielding_Shale_ Gas_Reserve_Sichuan_Basin.jpg