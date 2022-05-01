‫ شركة Recorded Future المدافعة عن الأسلحة بأكبر غرض استخباراتي كامل مصمم للعمل

يعمل إصدار المنصة الجديدة على تعزيز القدرات لمنع إساءة استخدام العلامة التجارية، واكتشاف بيانات الاعتماد المخترقة، وتصور التهديدات وتحديد أولوياتها، والدفاع عن أسطح الهجوم

بوسطن، 13 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Recorded Future ، أكبر شركة استخبارات في العالم، اليوم عن إصدار جديد كبير لمنصة الاستخبارات القائمة على السحابة مع قدرات جديدة لفضح ومعالجة التهديدات التي تتعرض لها العلامات التجارية للمنظمات وهوياتها وأسطح الهجوم.

تستمر التهديدات في التسارع والتقارب في العالم الرقمي الأول اليوم، ويستفيد الخصوم، ويتسللون إلى الأهداف الضعيفة من خلال الهجمات السيبرانية والمادية والتضليلية وحتى الحركية. مع أحدث إصدار لمنصة الاستخبارات الخاصة بها، تتوسع Recorded Future في التغطية الأكثر شمولاً للذكاء عبر الأعداء والبنية التحتية والأهداف، مما يمنح العملاء الرؤية التي يحتاجون إليها لاتخاذ إجراءات حاسمة لتعطيل الخصوم.

“لم يكن البقاء متقدماً بخطوة على الجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة والجهات الفاعلة في مجال التهديد الإجرامي أكثر تحديًا من أي وقت مضى. مع الإصدار الأخير من Recorded Future ، تمتلك المؤسسات أدوات جديدة قوية لمنع إساءة استخدام العلامة التجارية، واكتشاف بيانات الاعتماد المخترقة، وتصور التهديدات وتحديد أولوياتها، والدفاع عن أسطح الهجوم”. – كريغ آدامز، رئيس قسم المنتجات والهندسة، شركة Recorded Future

مراقبة تهديدات العلامة التجارية على نطاق الإنترنت في الوقت الفعلي

تستخدم شركة Recorded Future Brand Intelligence فقط التعلم الآلي على نطاق واسع لاكتشاف التهديدات عبر الإنترنت لشعار العلامة التجارية، والقرفصاء المطبعية، والمجالات الضارة. الآن، تستطيع المنظمات مراقبة التهديدات الماضية والحالية في الوقت الحقيقي مع وظائف جديدة تظهر تفاصيل التهديد وتوفر كتب لعب للتحقق من صحة النتائج والاستجابة لها. يضاف أيضًا اكتشاف إساءة استخدام الشعار على نطاق الإنترنت مع التعرف على الأحرف لبدء عمليات الإزالة في أي مكان على الإنترنت.

تجاوز المصادقة متعددة العوامل

مع أكثر من 10 مليارات هوية وتغطية محسنة عبر مصادر مثل سجلات البرمجيات الخبيثة وتسريبات البيانات وحصاد بيانات الاعتماد، تساعد Identity Intelligence من Recorded Future في الكشف عن الهويات المهددة في الوقت الفعلي، مما يوفر طبقة إضافية من الدفاع تتجاوز المصادقة متعددة العوامل. بالإضافة إلى ذلك، تعزز Identity Intelligence فعالية حلول إدارة الوصول إلى الهوية ( IAM ) من خلال عمليات التكامل التي تغرس المعلومات الاستخباراتية في العمليات وتدفقات العمل الحالية.

حماية سطح هجوم متوسع

تعد الإدارة الاستباقية لسطح الهجوم أمرًا حيويًا لأن الهجرة السحابية تعرض المنظمات بشكل متزايد لسطح هجوم جديد وأكثر تعقيدًا. توفر Recorded Future Attack Surface Intelligence رؤية موحدة للبنية التحتية الخارجية، مع إعطاء الأولوية للأصول الأكثر خطورة للمعالجة بناءً على نقاط الضعف وسوء التكوين والأصول الخارجة عن السياسة، وتقلل من سطح هجوم المؤسسة.

تصور التهديدات التي تستهدف المنظمات والحكومات

مع Recorded Future Threat Intelligence ، يمكن للمنظمات تحديد أولويات التهديدات بشكل تفاعلي ومطاردة الخصوم بشكل استباقي قبل أن يصبحوا مستهدفين. تعطي Recorded Future الأولوية للجهات الفاعلة في مجال التهديد و TTPs الخاصة بكل منظمة؛ ويوفر نظرة ثاقبة على دورة حياة الهجوم وسلوكيات المهاجم المتوافقة مع خريطة حرارة MITRE ؛ ويوفر تنزيلات تلقائية لقواعد YARA و Sigma بناءً على التهديدات الناشئة، مما يمكّن فرق الأمن من اتخاذ إجراءات فورية.

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حول شركة Recorded Future

Recorded Future هي أكبر شركة معلومات استخباراتية في العالم. توفر منصة المعلومات السحابية Recorded Future التغطية الأكثر اكتمالًا عبر الخصوم والبنية التحتية والأهداف. ومن خلال الدمج بين جمع البيانات والتحليلات الآلية المتواصلة والمتغلغلة وبين التحليل البشري، تُقدِّم Recorded Future رؤية في الوقت الحقيقي للمشهد الرقمي الواسع، وتُمكِّن العملاء من اتخاذ إجراءات استباقية لتعطيل المنافسين والحفاظ على أمان موظفيهم، وأنظمتهم، وبِنيتهم التحتية. يقع مقرها الرئيسي في بوسطن ولها مكاتب وموظفون في جميع أنحاء العالم، وتعمل شركة Recorded Future مع أكثر من 1400 شركة ومنظمة حكومية في أكثر من 60 دولة. اعرف المزيد على recordedfuture.com .

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