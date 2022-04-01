‫شركة Miami International Holdings تعلن نتائج التداول التجاري لشهر مارس 2022

– حيث سجلت الشكة أرقامًا قياسية في حجم جميع عمليات التداول –

برينستون، نيو جيرسي، 7 أبريل 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Miami International Holdings (MIH) اليوم عن نتائج التداول التجاري للشركات التابعة لها في الولايات المتحدة خلال شهر مارس 2022 – والشركات التابعة لها هي MIAX® و MIAX Pearl® و MIAX Emerald® (ويشار إليهم مجتمعين باسم MIAX Exchange Group™)، وبورصة مينيابوليس للحبوب (MGEX™). حيث حقق الحجم الإجمالي السنوي لجميع بورصات MIH مستويات قياسية في الربع الأول من عام 2022.

أبرز مؤشرات حجم التداول في مارس 2022

بلغ إجمالي الحصة السوقية للخيارات متعددة الإدراج في الولايات المتحدة لمجموعة MIAX Exchange Group 13.8% ، مسجلة زيادة بلغت 10 نقاط أساسية مقارنة بالسنة المنصرمة مما يمثل زيادة بنسبة 0.8%. وحققت مجموعة MIAX Exchange Group مجتمعة عدد 121.8 مليون عقد للخيارات متعددة الإدراج في نوفمبر 2021، وهو ما يمثل 4.2% متوسط حجم يومي يبلغ 5,295,073 عقدًا. وسجل الحجم الإجمالي منذ بداية العام وحتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ 347,626,738 عقدًا، بزيادة قدرها 7.5% عن نفس الفترة من عام 2021.

، مسجلة زيادة بلغت 10 نقاط أساسية مقارنة بالسنة المنصرمة مما يمثل زيادة بنسبة 0.8%. وحققت مجموعة مجتمعة عدد 121.8 مليون عقد للخيارات متعددة الإدراج في نوفمبر 2021، وهو ما يمثل 4.2% متوسط حجم يومي يبلغ 5,295,073 عقدًا. وسجل الحجم الإجمالي منذ بداية العام وحتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ 347,626,738 عقدًا، بزيادة قدرها 7.5% عن نفس الفترة من عام 2021. وسجلت MIAX Pearl Equities ™، في الأسهم الأمريكية، حجمًا شهريًا قياسيًا بلغ 3.0 مليار سهم في مارس 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 520.5% سنوية وحصة سوقية قدرها 0.94%. كما حقق الحجم الإجمالي منذ بداية العام وحتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ عدد 7.6 عقدًا، بزيادة قدرها 415.2% عن نفس الفترة من عام 2021.

™، في الأسهم الأمريكية، حجمًا شهريًا قياسيًا بلغ 3.0 مليار سهم في مارس 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 520.5% سنوية وحصة سوقية قدرها 0.94%. كما حقق الحجم الإجمالي منذ بداية العام وحتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ عدد 7.6 عقدًا، بزيادة قدرها 415.2% عن نفس الفترة من عام 2021. وسجلت بورصة مينيابوليس للحبوب، في Designated Contract Market (DCM) و Derivatives Clearing Organization (DCO) ، حجم تداول قياسي في فبراير 2022 بلغ 342,172 عقدًا، بزيادة قدرها 31.8% عن فبراير 2021 وتُعد هذه النسبة أعلى إجمالي حجم لشهر فبراير في تاريخ بورصة مينيابوليس للحبوب. وسجل الحجم الإجمالي منذ بداية العام وحتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ 931,091 عقدًا، بزيادة قدرها 18.1% عن نفس الفترة من عام 2021.

و ، حجم تداول قياسي في فبراير 2022 بلغ 342,172 عقدًا، بزيادة قدرها 31.8% عن فبراير 2021 وتُعد هذه النسبة أعلى إجمالي حجم لشهر فبراير في تاريخ بورصة مينيابوليس للحبوب. وسجل الحجم الإجمالي منذ بداية العام وحتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ 931,091 عقدًا، بزيادة قدرها 18.1% عن نفس الفترة من عام 2021. وبلغ حجم تداولات مؤشر SPIKES® الآجلة 40,827 عقدًا في فبراير 2022، بزيادة قدرها 29.3% عن إجمالي العقود في يناير 2022 الذي بلغ 57,738 عقدًا، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,775 عقدًا.

وتحتوي الجداول التالية على تفاصيل حجم تداول مجموعة MIAX Exchange Group وبورصة مينيابوليس للحبوب.

حجم تداول الخيارات متعددة الإدراج لمجموعة

MIAX Exchange Group ، في الشهر الحالي مقارنة منذ بداية السنة حتى الآن عقود الخيارات

متعددة الإدراج 22-مارس 21-مارس نسبة التغيير المئوية 22-فبراير نسبة التغيير المئوية 22-مارس 21-مارس نسبة التغيير المئوية أيام التداول 23 23 19 62 61 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 885,713,224 856,908,768 3.4% 756,120,415 17.1% 2,481,656,821 2,443,233,864 1.6% مجموعة مياكس إكستشينج ( MIAX Exchange Group ) 121,786,671 116,927,971 4.2% 107,471,124 13.3% 347,626,738 323,257,959 7.5% مياكس أوبشنز ( MIAX Options ) 49,250,401 37,494,076 31.4% 43,340,551 13.6% 141,273,019 105,627,843 33.7% مياكس بيرل ( MIAX Pearl ) 38,025,689 52,194,814 -27.1% 36,562,507 4.0% 111,760,103 121,671,476 -8.1% مياكس إيميرالد ( MIAX Emerald ) 34,510,581 27,239,081 26.7% 27,568,066 25.2% 94,593,616 95,958,640 -1.4% متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة الإدراج 22-مارس 21-مارس نسبة التغيير المئوية 22-فبراير نسبة التغيير المئوية 22-مارس 21-مارس نسبة التغيير المئوية صناعة الخيارات متعددة الإدراج 38,509,271 37,256,903 3.4% 39,795,811 -3.2% 40,026,723 40,053,014 -0.1% مجموعة مياكس إكستشينج ( MIAX Exchange Group ) 5,295,073 5,083,825 4.2% 5,656,375 -6.4% 5,606,883 5,299,311 5.8% مياكس أوبشنز ( MIAX Options ) 2,141,322 1,630,177 31.4% 2,281,082 -6.1% 2,278,597 1,731,604 31.6% مياكس بيرل ( MIAX Pearl ) 1,653,291 2,269,340 -27.1% 1,924,342 -14.1% 1,802,582 1,994,614 -9.6% مياكس إيميرالد ( MIAX Emerald ) 1,500,460 1,184,308 26.7% 1,450,951 3.4% 1,525,703 1,573,092 -3.0% الحصة السوقية للخيارات متعددة الإدراج لـ

MIAX Exchange Group ، في الشهر الحالي مقارنة منذ بداية السنة حتى الآن الحصة السوقية للخيارات

متعددة الإدراج 22-مارس 21-مارس نسبة التغيير المئوية 22-فبراير نسبة التغيير المئوية 22-مارس 21-مارس نسبة التغيير المئوية مجموعة مياكس إكستشينج ( MIAX Exchange Group ) 13.75% 13.65% 0.8% 14.21% -3.3% 14.01% 13.23% 5.9% مياكس أوبشنز ( MIAX Options ) 5.56% 4.38% 27.1% 5.73% -3.0% 5.69% 4.32% 31.7% مياكس بيرل ( MIAX Pearl ) 4.29% 6.09% -29.5% 4.84% -11.2% 4.50% 4.98% -9.6% مياكس إيميرالد ( MIAX Emerald ) 3.90% 3.18% 22.6% 3.65% 6.9% 3.81% 3.93% -2.9% حجم تداول الأسهم لـ

MIAX Pearl Equities ، في الشهر الحالي مقارنة منذ بداية السنة حتى الآن عدد الأسهم (بالملايين) 22-مارس 21-مارس نسبة التغيير المئوية 22-فبراير نسبة التغيير المئوية 22-مارس 21-مارس نسبة التغيير المئوية أيام التداول 23 23 19 62 61 حجم الأسهم الأميركية – الصناعة 320,088 307,151 4.2% 231,071 38.5% 798,580 893,645 -10.6% حجم تداول MIAX Pearl 3,021 487 520.5% 2,116 42.7% 7,575 1,470 415.2% متوسط الحجم اليومي لتداولات MIAX Pearl 131 21 520.5% 111 17.9% 122 24 406.9% الحصة السوقية لـ MIAX Pearl 0.94% 0.16% 495.4% 0.92% 3.0% 0.95% 0.16% 476.5% حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ

بورصة مينيابوليس للحبوب، في الشهر الحالي مقارنة منذ بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة

متعددة الإدراج 22-مارس 21-مارس نسبة التغيير المئوية 22-فبراير نسبة التغيير المئوية 22-مارس 21-مارس نسبة التغيير المئوية أيام التداول 23 23 19 62 61 حجم تداول بورصة مينيابوليس للحبوب 342,172 259,617 31.8% 311,768 9.8% 931,091 788,162 18.1% متوسط الحجم اليومي لتداول بورصة مينيابوليس للحبوب 14,877 11,288 31.8% 16,409 -9.3% 15,018 12,921 16.2%



نُبذة عن شركة MIAX

تمتلك شركة MIAX القابضة الأم، Miami International Holdings, Inc، تمتلك بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، و MIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، و MIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، و Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™)، و بورصة برمودا (Bermuda Stock Exchange).

وتُعد MIAX، و MIAX Pearl، و MIAX Emerald بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي تستفيد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الشركة من أجل توفير تداول للخيارات المدرجة في الولايات المتحدة لشركاتها الأعضاء. وتعمل MIAX كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY). وتسهل MIAX Pearl، بالإضافة إلى الخيارات، تداول للأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities™.

وتُعد بورصة مينيابوليس للحبوب بورصة مسجلة في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات للعقود الآجلة للأوراق المالية المسجلة بالإشعار في لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويُعد مؤشر بورصة مينيابوليس للحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قمح الربيع الأحمر الصلب والعقود الآجلة لـ SPIKES، والعقود الآجلة على العقارات التجارية لـ BRIXX™، والعقود الآجلة لـ TAX. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

وتُعد بورصة برمودا سوق أوراق مالية دولية رائدة تنظمها هيئة النقد في برمودا (BMA) وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات أسواق رأس المال مثل الأسهم، وقضايا الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، والضمانات المشتقة، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. كما أنها عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، كما أن بورصة برمودا معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، وبرمودا.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com.

لمعرفة المزيد عن بورصة مينيابوليس للحبوب يرجى زيارة www.mgex.com.

لمعرفة المزيد عن بورصة برمودا يرجى زيارة www.bsx.com.

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، “للشركة”)، ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يُتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يتم تحديد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

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