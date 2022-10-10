‫شركة Miami International Holdings تعلن عن نتائج التداول لشهر سبتمبر 2022، تسجل عقود SPIKES الآجلة وأسهم MIAX Pearl سجلات حجم التداول على مدار العام

برينستون، نيوجيرسي، 10 أكتوبر، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة ( MIH ) اليوم عن نتائج التداول في سبتمبر 2022 لفروعها في البورصة الأمريكية – MIAX® ، و MIAX Pearl® و MIAX Emerald® (المعروفين معًا باسم مجموعة مياكس® للصرافة)، ومينيابوليس لتبادل الحبوب ( MGEX ).
أبرز مؤشرات حجم التداول في سبتمبر 2022
- بلغ إجمالي حصة الولايات المتحدة في سوق الخيارات متعددة القوائم لمجموعة MIAX Exchange 11.63 % ، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 19.8 % على أساس سنوي. تم تنفيذ إجمالي 97.3 مليون عقد خيارات متعددة الإدراج في مجموعة MIAX للصرافة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 12.1% على أساس سنوي ومتوسط حجم يومي ( ADV ) يبلغ 4,635,039 عقدًا. وبلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه 961.2 مليون عقد، بانخفاض قدره 2.8% عن الفترة نفسها من عام 2021.
- أفادت MIAX Options أن حجم العقود حتى تاريخه بلغ 403.5 مليون عقد، بزيادة 5.1% عن نفس الفترة من عام 2021، ووصل الحجم إلى 42.9 مليون عقد في سبتمبر 2022، بانخفاض 2.2% على أساس سنوي. سجلت MIAX Emerald حجم تداول بلغ 238.7 مليون عقد حتى تاريخه، بانخفاض قدره 12.7% عن نفس الفترة من عام 2021، وبلغ إجمالي حجم العقود 21.5 مليون عقد في سبتمبر 2022، بانخفاض 42.0% على أساس سنوي. سجلت مياكس بيرل حجم تداول بلغ 318.9 مليون عقد حتى تاريخه، بانخفاض قدره 3.8% عن نفس الفترة من عام 2021، وبلغ إجمالي حجم العقود 32.9 مليون عقد في سبتمبر 2022، بزيادة قدرها 10.5% على أساس سنوي.
- في الأسهم الأمريكية، سجلت MIAX Pearl Equities حجم تداول بلغ 2.8 مليار سهم في سبتمبر 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 101.8% على أساس سنوي وحصة سوقية شهرية قياسية بلغت 1.16%. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام رقما قياسيا بلغ 22.4 مليار سهم، بزيادة قدرها 268.1% عن الفترة نفسها من عام 2021.
- وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام 2,710,629 عقدًا، بانخفاض قدره 3.2% عن الفترة نفسها من عام 2021.
- بلغ إجمالي حجم العقود الآجلة لـ SPIKES® 134,932 عقدًا في سبتمبر 2022 ، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 14.4% سنويًا ومتوسط حجم يومي قدره 6,425 عقدًا. بلغ الحجم الإجمالي حتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ 673.349 عقدًا، بزيادة قدرها 134.3% على أساس سنوي.
يتم تضمين تفاصيل إضافية عن حجم مجموعة مياكس للصرافة و MGEX في الجداول التالية.
|
حجم تداول الخيارات متعددة القوائم لـ
مجموعة مياكس للصرافة، في الشهر الحالي
|
مقارنة من السنة حتى تاريخه
|
عقود الخيارات متعددة الإدراج
|
سبتمبر-22
|
سبتمبر-21
|
% تغيير
|
أغسطس-22
|
% تغيير
|
سبتمبر-22
|
سبتمبر-21
|
% تغيير
|
أيام التداول
|
21
|
21
|
23
|
188
|
188
|
صناعة خيارات الأسهم الأمريكية
|
837,127,631
|
763,992,378
|
9.6 %
|
845,104,433
|
-0.9 %
|
7,122,932,919
|
6,896,676,100
|
3.3 %
|
مجموعة مياكس للصرافة
|
97,335,822
|
110,782,472
|
-12.1 %
|
108,079,977
|
-9.9 %
|
961,153,836
|
989,154,877
|
-2.8 %
|
MIAX Options
|
42,928,688
|
43,883,693
|
-2.2 %
|
46,972,524
|
-8.6 %
|
403,545,842
|
384,130,954
|
5.1 %
|
MIAX Pearl
|
32,881,438
|
29,760,494
|
10.5 %
|
35,696,808
|
-7.9 %
|
318,918,226
|
331,491,709
|
-3.8 %
|
MIAX Emerald
|
21,525,696
|
37,138,285
|
-42.0 %
|
25,410,645
|
-15.3 %
|
238,689,768
|
273,532,214
|
-12.7 %
|
متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة القوائم
|
سبتمبر-22
|
سبتمبر-21
|
% تغيير
|
أغسطس-22
|
% تغيير
|
سبتمبر-22
|
سبتمبر-21
|
% تغيير
|
صناعة خيارات الأسهم الأمريكية
|
39,863,221
|
36,380,589
|
9.6 %
|
36,743,671
|
8.5 %
|
37,887,941
|
36,684,447
|
3.3 %
|
مجموعة مياكس للصرافة
|
4,635,039
|
5,275,356
|
-12.1 %
|
4,699,129
|
-1.4 %
|
5,112,520
|
5,261,462
|
-2.8 %
|
MIAX Options
|
2,044,223
|
2,089,700
|
-2.2 %
|
2,042,284
|
0.1 %
|
2,146,520
|
2,043,250
|
5.1 %
|
MIAX Pearl
|
1,565,783
|
1,417,166
|
10.5 %
|
1,552,035
|
0.9 %
|
1,696,374
|
1,763,254
|
-3.8 %
|
MIAX Emerald
|
1,025,033
|
1,768,490
|
-42.0 %
|
1,104,811
|
-7.2 %
|
1,269,626
|
1,454,959
|
-12.7 %
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ
مجموعة مياكس للصرافة، في الشهر الحالي
|
مقارنة من السنة حتى تاريخه
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة الإدراج
|
سبتمبر-22
|
سبتمبر-21
|
% تغيير
|
أغسطس-22
|
% تغيير
|
سبتمبر-22
|
سبتمبر-21
|
% تغيير
|
مجموعة مياكس للصرافة
|
11.63 %
|
14.50 %
|
-19.8 %
|
12.79 %
|
-9.1 %
|
13.49 %
|
14.34 %
|
-5.9 %
|
MIAX Options
|
5.13 %
|
5.74 %
|
-10.7 %
|
5.56 %
|
-7.7 %
|
5.67 %
|
5.57 %
|
1.7 %
|
MIAX Pearl
|
3.93 %
|
3.90 %
|
0.8 %
|
4.22 %
|
-7.0 %
|
4.48 %
|
4.81 %
|
-6.8 %
|
MIAX Emerald
|
2.57 %
|
4.86 %
|
-47.1 %
|
3.01 %
|
-14.5 %
|
3.35 %
|
3.97 %
|
-15.5 %
|
حجم تداول الأسهم لـ
أسهم MIAX Pearl , في الشهر الحالي
|
مقارنة من السنة حتى تاريخه
|
الأسهم (بالملايين)
|
سبتمبر-22
|
سبتمبر-21
|
% تغيير
|
أغسطس-22
|
% تغيير
|
سبتمبر-22
|
سبتمبر-21
|
% تغيير
|
أيام التداول
|
21
|
21
|
23
|
188
|
188
|
صناعة الأسهم الأمريكية
|
239,417
|
222,241
|
7.7 %
|
243,296
|
-1.6 %
|
2,276,370
|
2,181,472
|
4.4 %
|
MIAX Pearl Volume
|
2,784
|
1,379
|
101.8 %
|
2,396
|
16.2 %
|
22,408
|
6,087
|
268.1 %
|
متوسط الحجم اليومي لـ MIAX Pearl
|
133
|
66
|
101.8 %
|
104
|
27.2 %
|
119
|
32
|
268.1 %
|
الحصة السوقية لـ MIAX Pearl
|
1.16 %
|
0.62 %
|
87.4 %
|
0.98 %
|
18.1 %
|
0.98 %
|
0.28 %
|
252.8 %
|
حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ
MGEX , في الشهر الحالي
|
مقارنة من السنة حتى تاريخه
|
العقود الآجلة وعقود الخيارات
|
سبتمبر-22
|
سبتمبر-21
|
% تغيير
|
أغسطس-22
|
% تغيير
|
سبتمبر-22
|
سبتمبر-21
|
% تغيير
|
أيام التداول
|
21
|
21
|
23
|
188
|
188
|
حجم العقود الآجلة MGEX
|
310,233
|
324,299
|
-4.3 %
|
376,441
|
-17.6 %
|
2,710,629
|
2,800,181
|
-3.2 %
|
متوسط الحجم اليومي لـ MGEX
|
14,773
|
15,443
|
-4.3 %
|
16,367
|
-9.7 %
|
14,418
|
14,895
|
-3.2 %
نُبذة عن شركة مياكس
تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc . الشركة الأم القابضة لشركة MIAX ، شركة Miami International Securities Exchange, LLC بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX®) ، وشركة MIAX PEARL, LLC مياكس بيرل ( MIAX Pearl® )، وشركة MIAX Emerald, LLC مياكس ايميرالد ( MIAX Emerald® )، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC بورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX )، وبورصة برمودا ( BSX ).
MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities . تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لصناعة تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) ، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY).
MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ( CFTC ) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.
BSX هي سوق أوراق مالية دولية متكاملة بالكامل، مقرها في برمودا ونظمت في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.
وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، وبرمودا.
لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .
لمعرفة المزيد عن MGEX ، قم بزيارة www.mgex.com .
لمعرفة المزيد عن BSX ، قم بزيارة www.bsx.com .
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