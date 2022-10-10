‫شركة Miami International Holdings تعلن عن نتائج التداول لشهر سبتمبر 2022، تسجل عقود SPIKES الآجلة وأسهم MIAX Pearl سجلات حجم التداول على مدار العام

أبرز مؤشرات حجم التداول في سبتمبر 2022

بلغ إجمالي حصة الولايات المتحدة في سوق الخيارات متعددة القوائم لمجموعة MIAX Exchange 11.63 % ، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 19.8 % على أساس سنوي. تم تنفيذ إجمالي 97.3 مليون عقد خيارات متعددة الإدراج في مجموعة MIAX للصرافة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 12.1% على أساس سنوي ومتوسط حجم يومي ( ADV ) يبلغ 4,635,039 عقدًا. وبلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه 961.2 مليون عقد، بانخفاض قدره 2.8% عن الفترة نفسها من عام 2021.

أفادت MIAX Options أن حجم العقود حتى تاريخه بلغ 403.5 مليون عقد، بزيادة 5.1% عن نفس الفترة من عام 2021، ووصل الحجم إلى 42.9 مليون عقد في سبتمبر 2022، بانخفاض 2.2% على أساس سنوي. سجلت MIAX Emerald حجم تداول بلغ 238.7 مليون عقد حتى تاريخه، بانخفاض قدره 12.7% عن نفس الفترة من عام 2021، وبلغ إجمالي حجم العقود 21.5 مليون عقد في سبتمبر 2022، بانخفاض 42.0% على أساس سنوي. سجلت مياكس بيرل حجم تداول بلغ 318.9 مليون عقد حتى تاريخه، بانخفاض قدره 3.8% عن نفس الفترة من عام 2021، وبلغ إجمالي حجم العقود 32.9 مليون عقد في سبتمبر 2022، بزيادة قدرها 10.5% على أساس سنوي.

في الأسهم الأمريكية، سجلت MIAX Pearl Equities حجم تداول بلغ 2.8 مليار سهم في سبتمبر 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 101.8% على أساس سنوي وحصة سوقية شهرية قياسية بلغت 1.16%. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام رقما قياسيا بلغ 22.4 مليار سهم، بزيادة قدرها 268.1% عن الفترة نفسها من عام 2021. حجم تداول بلغ 2.8 مليار سهم في سبتمبر 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 101.8% على أساس سنوي وحصة سوقية شهرية قياسية بلغت 1.16%. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام رقما قياسيا بلغ 22.4 مليار سهم، بزيادة قدرها 268.1% عن الفترة نفسها من عام 2021.

وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام 2,710,629 عقدًا، بانخفاض قدره 3.2% عن الفترة نفسها من عام 2021.

بلغ إجمالي حجم العقود الآجلة لـ SPIKES® 134,932 عقدًا في سبتمبر 2022 ، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 14.4% سنويًا ومتوسط حجم يومي قدره 6,425 عقدًا. بلغ الحجم الإجمالي حتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ 673.349 عقدًا، بزيادة قدرها 134.3% على أساس سنوي.

يتم تضمين تفاصيل إضافية عن حجم مجموعة مياكس للصرافة و MGEX في الجداول التالية.

حجم تداول الخيارات متعددة القوائم لـ مجموعة مياكس للصرافة، في الشهر الحالي مقارنة من السنة حتى تاريخه عقود الخيارات متعددة الإدراج سبتمبر-22 سبتمبر-21 % تغيير أغسطس-22 % تغيير سبتمبر-22 سبتمبر-21 % تغيير أيام التداول 21 21 23 188 188 صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 837,127,631 763,992,378 9.6 % 845,104,433 -0.9 % 7,122,932,919 6,896,676,100 3.3 % مجموعة مياكس للصرافة 97,335,822 110,782,472 -12.1 % 108,079,977 -9.9 % 961,153,836 989,154,877 -2.8 % MIAX Options 42,928,688 43,883,693 -2.2 % 46,972,524 -8.6 % 403,545,842 384,130,954 5.1 % MIAX Pearl 32,881,438 29,760,494 10.5 % 35,696,808 -7.9 % 318,918,226 331,491,709 -3.8 % MIAX Emerald 21,525,696 37,138,285 -42.0 % 25,410,645 -15.3 % 238,689,768 273,532,214 -12.7 % متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة القوائم سبتمبر-22 سبتمبر-21 % تغيير أغسطس-22 % تغيير سبتمبر-22 سبتمبر-21 % تغيير صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 39,863,221 36,380,589 9.6 % 36,743,671 8.5 % 37,887,941 36,684,447 3.3 % مجموعة مياكس للصرافة 4,635,039 5,275,356 -12.1 % 4,699,129 -1.4 % 5,112,520 5,261,462 -2.8 % MIAX Options 2,044,223 2,089,700 -2.2 % 2,042,284 0.1 % 2,146,520 2,043,250 5.1 % MIAX Pearl 1,565,783 1,417,166 10.5 % 1,552,035 0.9 % 1,696,374 1,763,254 -3.8 % MIAX Emerald 1,025,033 1,768,490 -42.0 % 1,104,811 -7.2 % 1,269,626 1,454,959 -12.7 % الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ مجموعة مياكس للصرافة، في الشهر الحالي مقارنة من السنة حتى تاريخه الحصة السوقية للخيارات متعددة الإدراج سبتمبر-22 سبتمبر-21 % تغيير أغسطس-22 % تغيير سبتمبر-22 سبتمبر-21 % تغيير مجموعة مياكس للصرافة 11.63 % 14.50 % -19.8 % 12.79 % -9.1 % 13.49 % 14.34 % -5.9 % MIAX Options 5.13 % 5.74 % -10.7 % 5.56 % -7.7 % 5.67 % 5.57 % 1.7 % MIAX Pearl 3.93 % 3.90 % 0.8 % 4.22 % -7.0 % 4.48 % 4.81 % -6.8 % MIAX Emerald 2.57 % 4.86 % -47.1 % 3.01 % -14.5 % 3.35 % 3.97 % -15.5 % حجم تداول الأسهم لـ أسهم MIAX Pearl , في الشهر الحالي مقارنة من السنة حتى تاريخه الأسهم (بالملايين) سبتمبر-22 سبتمبر-21 % تغيير أغسطس-22 % تغيير سبتمبر-22 سبتمبر-21 % تغيير أيام التداول 21 21 23 188 188 صناعة الأسهم الأمريكية 239,417 222,241 7.7 % 243,296 -1.6 % 2,276,370 2,181,472 4.4 % MIAX Pearl Volume 2,784 1,379 101.8 % 2,396 16.2 % 22,408 6,087 268.1 % متوسط الحجم اليومي لـ MIAX Pearl 133 66 101.8 % 104 27.2 % 119 32 268.1 % الحصة السوقية لـ MIAX Pearl 1.16 % 0.62 % 87.4 % 0.98 % 18.1 % 0.98 % 0.28 % 252.8 % حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ MGEX , في الشهر الحالي مقارنة من السنة حتى تاريخه العقود الآجلة وعقود الخيارات سبتمبر-22 سبتمبر-21 % تغيير أغسطس-22 % تغيير سبتمبر-22 سبتمبر-21 % تغيير أيام التداول 21 21 23 188 188 حجم العقود الآجلة MGEX 310,233 324,299 -4.3 % 376,441 -17.6 % 2,710,629 2,800,181 -3.2 % متوسط الحجم اليومي لـ MGEX 14,773 15,443 -4.3 % 16,367 -9.7 % 14,418 14,895 -3.2 %

نُبذة عن شركة مياكس

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc . الشركة الأم القابضة لشركة MIAX ، شركة Miami International Securities Exchange, LLC بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX‎®‎‎) ، وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ مياكس بيرل ( MIAX Pearl® )، وشركة MIAX Emerald, LLC مياكس ايميرالد ( ‎‎‎MIAX Emerald® )، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC بورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX )، وبورصة برمودا ( BSX ).

MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities . تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لصناعة تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) ، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ( CFTC ) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية متكاملة بالكامل، مقرها في برمودا ونظمت في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، وبرمودا.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX ، قم بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن BSX ، قم بزيارة www.bsx.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، “للشركة”)، ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يُتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

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آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات

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