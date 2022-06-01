‫شركة J&T Express تطلق شبكة في مصر لتوسيع أثرها على الصعيد العالمي

تقوم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللحاق السريع بركب القوى العالمية. تمثل مصر، باعتبارها الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبحسب ما ورد، بلغ إجمالي إيرادات التجارة الإلكترونية في مصر 5 مليارات دولار في عام 2021. تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، تطمح مصر إلى تسخير قوة التجارة الإلكترونية للمساعدة في تحفيز الابتكار والنمو والازدهار الاجتماعي في الاقتصاد الرقمي. يوفر سوق التجارة الإلكترونية سريع النمو فرصًا كبيرة لصناعة الخدمات اللوجستية السريعة. أنشأت J&T مركز فرز واحد و 10 مراكز توزيع، حيث تغطي شبكة التوزيع جميع أنحاء البلاد باستثناء منطقة القيادة العسكرية بشمال سيناء. بعد دخول الشركة إلى أمريكا اللاتينية في وقت سابق من هذا العام، تعد خطوة مهمة للشركة لمواصلة تنمية الأسواق الناشئة وتوسيع تواجدها العالمي الاستراتيجي.

قال تشارلز هو، نائب رئيس مجموعة J&T Express : “إن J&T هي جهة تمكين مستقلة للتجارة الإلكترونية، تقدم حلول التوصيل السريع لمنصات التجارة الإلكترونية الرائدة. من خلال الاستفادة من خبرتنا في تقديم خدمات فعالة وملائمة من خلال شبكة عملياتنا العالمية المتنامية، تم تعيين J&T Express للمساهمة في تطوير التجارة الإلكترونية بشكل أسرع في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشهد الإطلاق في مصر على التزامنا تجاه هذه المنطقة.”

قال باتريك تشين، رئيس J&T Express بمصر، “في ضوء التزايد السريع لانتشار الإنترنت، فإن السوق المصري في وضع جيد للاستفادة من الفرص الحالية لزيادة تطوير التجارة الإلكترونية. يسر شركة J&T إنشاء شبكة خدمات متطورة في مصر وتقديم تجربة لوجستية تتسم بالكفاءة والراحة والجودة لتجار التجزئة المحليين والعملاء “.

مع إطلاق شبكتها في مصر، تمتد شبكة J&T Express الآن إلى ثلاثة عشر دولة بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل ومصر، وتخدم أكثر من 2.5 مليار اشخاص.

نبذة عن شركة J&T Express

شركة J&T Express هي مزود عالمي للخدمات اللوجستية، وتحتفظ بشركات رائدة في مجال التوصيل السريع في جنوب شرق آسيا والصين، وهو السوق الأكبر والأسرع نموًا في العالم. تأسست شبكة J&T Express سنة 2015، وتمتد أعمالها إلى 13 دولة، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل ومصر. وإذ تلتزم بمهمتها “الموجهة نحو العملاء والقائمة على الكفاءة”، تلتزم J&T Express بتزويد العملاء بحلول لوجستية متكاملة من خلال بنية أساسية ذكية وشبكة لوجستية رقمية، كجزء من استراتيجيتها العالمية لربط العالم بكفاءة أكبر وتحقيق فوائد لوجستية للجميع.

مصدر الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1842797/J_T_Express_ Expands_to_Egypt.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1721319/JT_Express_Logo. jpg