‫شركة INFUSE by Cargill™ تتوسع إلى ميتا

اسطنبول, 14 مارس 2022 /PRNewswire/ — افتتحت شركة Cargill Turkey، في خطوة من أجل مساعدة مصنعي الألبان على الاستجابة بشكل أفضل لطلبات المستهلكين المتطورة، مركز تطبيق تقنيًا حديثًا ومصنعًا عالي التقنية من أجل مزج المكونات في بورصة، أورهانجازي. حيث ستستثمر الشركة 5 ملايين دولار أمريكي من أجل توسيع خدمة INFUSE by Cargill ™ وسوف يعمل المركز كمركز ابتكار إقليمي، يدعم عملاء الألبان في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا (ميتا).

وقد تم تقديم شركة INFUSE لأول مرة في أوروبا في عام 2020، وهي شركة تقدم حلول للمكونات التي تلبي المتطلبات الجديدة حول التوازن الغذائي، والنباتات، وملاءمة الملصقات. ويوفر سهولة الحل الممزوج الذي يعمل على تسريع دورات التطوير، حتى يتمكن من طرح المستحدثات في السوق بشكل أسرع.

بديل محلي للمنتجات المستوردة

يقع مركز التطبيقات في أورهانجازي، تركيا، ويتمتع بالقدرة على تقديم حلول لرغبات المستهلكين الحالية مثل السعرات الحرارية أو تقليل الدهون، والأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات، أو الأطعمة النباتية وما إلى ذلك، وتريد Cargill، إلى جانب هذه الاتجاهات الناشئة، تلبية منتجات الألبان ميتا احتياجات الشركات المصنعة مثل تقديم المزيد من المنتجات بأسعار معقولة في السوق أو حل عقبات سلسلة التوريد الخاصة بهم من خلال تقديم خلطات مخصصة سهلة التطبيق. ويحتوي المركز على منشآت تجريبية تحاكي خطوط إنتاج معالجة الألبان واسعة النطاق، مما يتيح لمتخصصي مكونات وتطبيق Cargill اختبار حلول المكونات بسرعة في ظروف العالم الفعلي.

وصرح سيم بيسيل، عضو اللجنة التنفيذية لشركة ميتا Cargill Foods ورئيس قسم المنتجات والتسويق، قائلًا: إن المركز سيكون بمثابة مركز ابتكار إقليمي. وأضاف بيسيل قائلًا: “نسعى، في Cargill، إلى دعم مصنعي الأغذية والمشروبات في كل من تركيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا من خلال منتجاتنا وخدماتنا التي تتوسع باستمرار. وسنخدم عملائنا، من خلال هذا الاستثمار في بورصة، أورهانجازي، كما لو كان هذا المكان هو مركز البحث والتطوير الخاص بهم. حيث يقدم مركز التطبيقات للشركات المصنعة خلطات تركيبية. وتُستخدم المخاليط بكميات منخفضة جدًا من أجل ضمان السيولة، والطعم اللاحق، والخشونة و/أو النعومة للأطعمة، التي تلبي الاحتياجات الخاصة للعملاء مع توفير ميزة السرعة والتكلفة المنخفضة.

ونبدأ دائمًا بفهم متطلبات كل عميل، ثم نستخدم خبرتنا الفنية للوصول إلى التركيبة الصحيحة ونسبة المكونات. وتمثل INFUSE، التي تُعد جوهر إعادة التركيب والمستحدثات، الطريقة التي تساعد بها Cargill عملائنا على النجاح”.

التركيبة الأنسب

تعمل ثلاث ركائز كأساس لتركيز عملاء Cargill في ميتا: الاهتمام الثابت بتوفير الحلول المواكبة للعصر، والالتزام بالسرعة في الوصول إلى السوق، والوصول إلى الخبرات والموارد التقنية العميقة من أجل إنشاء خلطات مكونات مصممة خصيصًا من أجل تلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل.

وصرح بيسيل، قائلًا: “يمكننا، مع وجود أكثر من 300 مكون في صندوق الأدوات لدينا، تطوير نماذج أولية وتقديمها وتحسينها بسرعة، وتقصير وقت تطوير المتجر بشكل كبير. ونظرًا لتحديات التركيبة المعقدة اليوم، فقد ولت أيام حل المشكلات باستخدام مكون واحد. كما أننا نفهم كيف تعمل المكونات معًا وكيفية إنشاء الحلول المثلى. ويبحث المنتجون في منطقة ميتا عن منتجات مبتكرة تناسب تفضيلات المستهلكين وذوقهم. ويبحث مصنعو منتجات الجيل الجديد، من ناحية أخرى، وخاصة بدائل الألبان النباتية، عن حلول للتوطين والإنتاج المحلي للصيغ المستوردة. وسندعم، في مركز التطبيقات، تطوير الحل الأنسب للاحتياجات بأسرع طريقة ممكنة”.

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