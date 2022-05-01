‫ شركة HIF العالمية تفتتح شركة جديدة لإنتاج الوقود الكهربائي في ألمانيا

تعيين أرمين شنيتلر وثورستن هيردان لقيادة الشركة الجديدة وتوسيع أعمال شركة HIF العالمية في مجال إنتاج الوقود الكهربائي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

برلين وهيوستن وسانتياغو، تشيلي، 13 مايو 2022 / PRNewswire / — تواصل شركة HIF العالمية ، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال إنتاج الوقود الكهربائي، توسّعها عالميًا بافتتاح شركتها التابعة الجديدة “ HIF أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا” (“ HIF EMEA”) ، والتي يقع مقرّها في برلين بألمانيا، مع تعيين أرمين شنيتلر رئيسًا للشركة وثورستن هيردان رئيسًا تنفيذيًا لها.

وستعمل شركة “ HIF أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا” على توفير إمدادات الوقود الكهربائي من مرافق الإنتاج الخاصّة بشركة HIF العالمية المنتشرة في جميع أنحاء العالم إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بعد بدء تشغيل مصنع Haru Oni ، الذي يقع في منطقة ماغالينس في تشيلي، في أواخر عام 2022. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل شركة “ HIF أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا” على إنشاء مشروعات لإنتاج الوقود الكهربائي في هذه المنطقة ومخصّصة لها.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال سيزار نورتون، رئيس شركة HIF العالمية ورئيسها التنفيذي: “نحن نعمل على توسيع أعمالنا عالميًا وتكوين فرق عمل متميّزة تسهم في مكافحة أزمة تغيّر المناخ وتسريع وتيرة العمل من أجل خفض الانبعاثات الكربونية. وستُركّز شركة “ HIF أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”، تحت قيادة أرمين شنيتلر وثورستن هيردان، في أعمالها على تزويد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بوقود كهربائي محايد كربونيًا (يُعرف باسم eFuels ) لتسريع الجهود المبذولة في خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير إمدادات الطاقة بدرجة أفضل”.

ومن جانبه، قال أرمين شنيتلر، رئيس شركة HIF أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “نحن بحاجة إلى ابتكار حلول عديدة لدعم الطلب المتزايد على الطاقة في جميع أنحاء العالم باستخدام وسائل تقلل من الانبعاثات الكربونية. لذا، فإنّ استخدام الوقود الكهربائي -الذي يتم إنتاجه باستخدام طاقة كهربائية يتم توليدها من مصادر طاقة متجدّدة، وهيدروجين، وثاني أكسيد كربون مُعاد تدويره- يُساعدنا على تعزيز الجهود المبذولة في خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع النقل وتسريع العمليات المُستخدمة حاليًا لتوليد الطاقة باستخدام الهيدروجين (اقتصاد الهيدروجين) بدرجة كبيرة وبطريقة مستدامة وتنافسية وآمنة”.

وبدوره، قال ثورستن هيردان، الرئيس التنفيذي لشركة HIF أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “إنّ إيجاد حلول مبتكرة لتنويع مصادر الطاقة يمثل أهمية بالغة للاقتصاد والمجتمع العالميين. ونحن نعمل في شركتنا على ضمان تزويد أوروبا بوقود كهربائي في أواخر عام 2022؛ وذلك بعد افتتاح مصنع Haru Oni الذي يجري تشييده حاليًا في منطقة ماغالينس في تشيلي. وسيُسهم تزويد أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالوقود الكهربائي في توفير طاقة متجدّدة لملايين المركبات والسفن والطائرات المُستخدمة حاليًا؛ وذلك دون الحاجة إلى إجراء أيّ تعديلات على البنى الأساسية القائمة”.

عن مديري شركة HIF أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

يتمتع أرمين شنيتلر بخبرة تزيد على 30 عامًا في مجالات الطاقة الكهربائية والتحوّل إلى استخدام الطاقة المستدامة واقتصاد الهيدروجين. وقد شغل أرمين مناصب إدارية عليا في مجموعة إيه بي بي ( ABB) ، وشركة سيمنز ( Siemens) ، وشركة سيمنز للطاقة ( Siemens Energy) ؛ وهو ما أكسبه خبرة واسعة في قطاع الطاقة. كما عمل أرمين لأكثر من 18 عامًا كمدير بحوث في جامعة RWTH Aachen بألمانيا، وهو حاصل على الدكتوراه في الهندسة ودرجة أستاذ في الهندسة الكهربائية.

يتمتع ثورستن هيردان بخبرة واسعة في قطاع الطاقة وإدارة الأعمال الحكومية، وقد شغل مناصب إدارية عليا في العديد من الجمعيات المتخصصة في الطاقة وجمعيات البحوث ومؤسسات الطاقة المتجددة. وقد شغل ثورستن سابقًا منصب المدير العام للطاقة في وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، ويعمل حاليًا رئيسًا لمجلس الرقابة على أول صندوق تمويل ألماني مملوك للدولة؛ وهو ما أكسبه خبرة مالية واسعة في قطاع الطاقة وإدارة الأعمال الحكومية وإدارة الأصول، وهو حاصل على دبلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة RWTH Aachen .

عن شركة HIF العالمية

شركة HIF العالمية هي شركة رائدة عالميًا في مجال إنتاج الوقود الكهربائي؛ حيث تعمل الشركة على إنشاء مشروعات لتحويل الهيدروجين -الذي يتم توليده باستخدام مصادر طاقة متجددة منخفضة التكلفة- إلى وقود كهربائي سائل محايد كربونيًا يمكن نقله واستخدامه دون تغيير للبنى الأساسية القائمة. اسم الشركة ( HIF ) هو اختصار لعبارة Highly Innovative Fuels (منتجات وقود بدرجة عالية من الابتكار)، ويُعبر اسم الشركة هذا عن مهمّتها، وهي: توفير منتجات وقود تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية لكوكب الأرض. وتُعدّ شركات HIF تشيلي، و HIF الولايات المتحدة الأمريكية، و HIF أستراليا، و HIF أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا شركات تابعة لشركة HIF العالمية ومملوكة بالكامل لها. تجدر الإشارة إلى أنّ شركة HIF تعمل حاليًا على تشييد مصنع “ Haru Oni ” النموذجي المتكامل في منطقة ماغالينس في تشيلي. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.hifglobal.com .

معلومات تحذيرية بشأن البيانات المستقبلية

تتضمّن المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي العديد من البيانات المُصنّفة على أنّها بيانات مستقبلية وفقًا لمفهومها الوارد في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية. وباستثناء البيانات المتعلقة بحقائق تاريخية، تُعتبر هذه البيانات، أو يمكن اعتبارها، بيانات مستقبلية. وفي هذا البيان الصحفي، تُستخدم كلمات مثل “يمكن” و”يُتوقع” و”مُحتمل” و”سيتمّ” و”سوف”، وغيرها من التعبيرات المشابهة، لتمييز البيانات المستقبلية وللتعبير عن عدم اليقين بشأن الأحداث أو النتائج المستقبلية. والبيانات المستقبلية الواردة في هذا البيان الصحفي تتعلق بأمور متعدّدة، منها توقعاتنا المتعلقة بخططنا وإستراتيجياتنا وأهدافنا، ويشمل ذلك موعد الافتتاح المتوقع لمصنع HIF Haru Oni النموذجي المتكامل وغير ذلك من الجوانب المتعلقة بهذا المصنع. وهذه البيانات تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية لإدارة الشركة، ويمكن أن تؤثر عليها عوامل معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأحداث المتحققة فعليًا اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الموضحة أو الواردة فيها. وتشمل هذه العوامل (على سبيل المثال لا الحصر): تمكننا من الحصول في الوقت المطلوب على التراخيص اللازمة لبناء وتطوير مصنع HIF Haru Oni النموذجي المتكامل أو تمكننا من الحفاظ على سريان هذه التراخيص؛ وتمكننا من تنفيذ الأهداف التشغيلية للمصنع في الوقت المحدّد بنجاح؛ والتطورات المتعلقة بالتشريعات والسياسات والأمور المالية والتنظيمية؛ ونتيجة مفاوضاتنا التجارية؛ وتمكننا من توفير التمويل اللازم للمصنع؛ وتفضيلات المستهلكين أو احتياجاتهم؛ والعديد من العوامل الاقتصادية والتجارية والتنافسية التي يمكن أن تؤثر على أعمالنا. تتعلق المعلومات التحذيرية الواردة أو المشار إليها في هذه الفقرة بجميع البيانات المستقبلية الواردة في هذا البيان الصحفي. وتوصي شركة HIF العالمية بقراءة المعلومات التحذيرية الواردة في هذا البيان الصحفي ومراجعتها بعناية، كما تُنبه إلى ضرورة عدم الاعتماد بشكل غير ملائم على البيانات المستقبلية الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي لا يُعتد بها إلا اعتبارًا من تاريخ إصداره. ولا تتعهد شركة HIF العالمية بتحديث أيّ بيانات مستقبلية ورادة في هذا البيان الصحفي (كما تُخلي مسؤوليتها صراحة عن أداء أيّ التزام من هذا القبيل)، سواء كان ذلك نتيجة لتوفر معلومات جديدة أو لوقوع أحداث في المستقبل أو غير ذلك.