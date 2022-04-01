‫شركة GROUPM تعلن عن الخطوات التالية في تحولها من خلال عروض الوكالة المحسّنة ومؤسسة الأداء الموحد 

Essence و MediaCom على وشك الاندماج لتشكيل EssenceMediacom

إطلاق GroupM Nexus عالميًا كأفضل مؤسسة أداء في فئتها

Mindshare تستكمل الاندماج مع وكالة الأداء العالمية Neo

لندن ونيويورك وسان فرانسيسكو، 28 أبريل 2022 / PRNewswire / — أعلنت GroupM ، وهي مجموعة الاستثمار الإعلامي التابعة لشركة WPP ، اليوم عن أحدث خطوات تحولها لتسريع الابتكار لصالح العملاء وزيادة تبسيط عملياتها. ستعمل التحركات، التي تعتمد على إطلاق Choreograph في أبريل 2021، وهي شركة البيانات والتكنولوجيا العالمية التابعة لشركة WPP ، على دمج Essence مع MediaCom و Mindshare مع Neo وإنشاء منصة أداء جديدة عبر القنوات تضم 9000 موظف مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وسوف يتم دمج Essence و MediaCom لتشكيل EssenceMediacom ، وهي وكالة جديدة توفر دمج الثقافة والاستراتيجية الرقمية والقائمة على البيانات لشركة Essence مع تخطيط الجمهور متعدد القنوات وواسع النطاق والخبرة في مجال الوسائط الاستراتيجية لدى شركة MediaCom .

المواهب والحلول الرائدة في الصناعة من Finecast و Xaxis و GroupM Services – مجتمع GroupM العالمي للخبراء في مجال التنشيط – سيتم جمعهم معًا لتشكيل GroupM Nexus ، وهي مؤسسة عالمية رائدة في مجال الأداء الإعلامي.

من جانبها، سوف تكمل Mindshare الاندماج مع وكالة الأداء العالمية Neo ، لتزويد العملاء بمجموعة أكبر من خدمات الوسائط التحويلية.

سيقود نيك لوسون (الرئيس التنفيذي العالمي لشركة MediaCom ) شركة EssenceMediacom التي تم تشكيلها حديثًا كرئيس تنفيذي عالمي. تمت ترقية كيوكو ماتسوشيتا، بعد ثماني سنوات من العمل في Essence ، إلى منصب جديد كرئيس تنفيذي لشركة WPP في اليابان حيث تواصل الشركة الاستثمار في أسواق التوسع عالية النمو. وسيُشرف نيكولاس بيدون (الرئيس التنفيذي العالمي لشركة Xaxis ) على GroupM Nexus كمدير تنفيذي عالمي.

قال كريستيان جول، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة GroupM : “نحن متحمسون لتلك الفرصة التي تقدمها لنا التكنولوجيا لمساعدة عملائنا على اجتياز التغيير المستمر وتحقيق أهداف النمو الخاصة بهم. يعتمد مستقبل التسويق على النتائج، ويدعمه التخطيط الأول للجمهور والتحسين المستمر، ومعايير الأداء التي تدعم الذكاء الاصطناعي. من خلال GroupM Nexus ووكالاتنا القوية Mindshare و Wavemaker و EssenceMediacom ، فإننا نبني مستقبلاً مدعومًا بالتكنولوجيا، إلى جانب عملائنا، وهو ما يجعلها مسؤولة عن أهداف نمو المعلنين ورؤيتنا لنظام بيئي للإعلان يصلح للجميع. أود أيضًا أن أهنئ السيدة/ كيوكو، التي لعبت دورًا في نمو وتعزيز شركة Essence في وقتها كرئيس تنفيذي عالمي، على دورها الجديد المثير كرئيس تنفيذي لشركة WPP في اليابان. وسنواصل العمل بشكل وثيق معًا لتعزيز موقف وكالاتنا عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ.”

قال جوشوا سبانيير، نائب الرئيس للتسويق لدى Google : “تساعدنا شراكتنا طويلة الأمد مع شركة Essence ، التي تكملها شركة Mediacom ، على تحقيق أهدافنا التسويقية الطموحة. وقد أدى الجمع بين الرؤى الذكية والدقة التحليلية والتفكير الإبداعي الموسّع، على نطاق واسع حول العالم، إلى إتاحة فرص جديدة وإحداث تأثير أقوى؛ نحن متحمسون لهذه الخطوة التالية إلى الأمام في عملنا معًا”.

قال لويس دي كومو، نائب الرئيس التنفيذي للإعلام العالمي بشركة Unilever : “تعمل الرقمنة على تغيير طريقة معيشة المستهلكين ولعبهم وتسوقهم، ومن ثمّ فهي تعيد تشكيل صناعتنا بسرعة. ويمكّننا تقارب الوسائط والترفيه والتجارة في البيئات الرقمية من بناء العلامات التجارية والتحويل إلى المبيعات في المكان نفسه. ولكن وبهدف توفير تجربة شاملة وسهلة للمستهلكين، يجب علينا كصناعة أن نستفيد من المهارات والخبرات الجديدة، وأن نسخّر طرقًا جديدة للعمل. لقد شجعتنا التغييرات التي أعلنتها GroupM اليوم والتي ستشهد تكاملاً أكبر بين التسويق القائم على البيانات وتخطيط الجمهور متعدد القنوات والأداء وخبرة الوسائط الاستراتيجية.”

شركة EssenceMediacom : تم إطلاقها بقوة 10000 موظف يعملون عبر 125 مكتبًا في عام 2023

تم تصميم شركة EssenceMediacom لتعزيز نمو العملاء على مستوى العالم من خلال استجابة سريعة لمشهد إعلامي سريع التطور، وهي التي تغرس الثقافة والاستراتيجية الرقمية والقائمة على البيانات في Essence مع تعدد قنوات MediaCom وتخطيط الجمهور وخبرتها في مجال الوسائط الاستراتيجية.

سيتمكن العملاء من الاستفادة من مؤسسة عالمية موسّعة أسستها وكالتان تعتبران مُكمّلين استراتيجيين، ومصممة حصريًا لدعم نمو العملاء. تستخدم كل من Essence و MediaCom بالفعل هذا النموذج التشغيلي لثلاثة عملاء عالميين مشتركين: Google و Mars و NBCUniversal .

يعتمد اندماج Essence و MediaCom على سجل نمو الأعمال القوي لكلتا الوكالتين. صُنّفت COMvergence MediaCom في المرتبة الأولى في المجال من حيث الفوز بأعمال جديدة في عام 2021 بقيمة 2.87 مليار دولار في شكل فواتير جديدة منسوبة إلى الفوز، بينما استمرت Essence في النمو وتوسيع نطاق اختصاصها مع Google والعملاء الرئيسيين الآخرين.

قال نيك لوسون، الرئيس التنفيذي لشركة EssenceMediacom : “يعتمد تشكيل EssenceMediacom على العلاقة القوية والمثبتة بين الوكالات لإنشاء نموذج الوكالة الذي يريده عملاؤنا للمستقبل – نموذج قائم على استراتيجية رائعة وإمكانيات بناء العلامة التجارية، مع خبرة رقمية رائدة تعمل طوال الوقت. لن تساعد EssenceMediacom عملائنا فقط في رؤية الصورة الأكبر وإعادة تصور ما هو ممكن؛ بل ستوفر أيضًا فرصًا لموظفينا لتنمية المهارات والتدريب في مجالات جديدة، مما يزيد من إثراء وظائفهم وتعزيزها”.

قالت كيوكو ماتسوشيتا: “يحتاج المسوّقون العالميون اليوم إلى المرونة والتوسع من جانب شركائهم من الوكالات لدعم أعمالهم التجارية بشكل صحيح عبر الأسواق الدولية. إن الجمع بين Essence و MediaCom – ولكل منهما تاريخه المميز المشهور به – سيقدّم مزيجًا فريدًا حقًا من الابتكار السريع والتوسع العالمي في وكالة واحدة”.

إطلاق GroupM Nexus كمؤسسة عالمية تضم 9000 ممارس رقمي وتقني يخدمون جميع الأسواق

ستضم مؤسسة GroupM Nexus ‏ 9000 ممارس حول العالم، يتحملون المسؤولية بشكل جماعي عن تنشيط أكثر من 2 مليون حملة تديرها GroupM كل عام. ويمثل هذا المجتمع العالمي الفريق الرائد في هذا المجال من الخبراء في مجال تحسين القنوات والمنصات الرقمية، والبحث، والتحسين الاجتماعي، والبرمجي، والذكاء الاصطناعي، والتحسين عبر القنوات، والتقنيات والبرامج التي تعتمد على البيانات.

توحد GroupM Nexus محتوى GroupM والتلفزيون القابل للتوجيه، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ( Copilot) ، والحلول متعددة القنوات من Finecast و Xaxis و GroupM Services وتضعها في وحدة واحدة. وسيتم دعم المؤسسة العالمية من خلال منصة أداء جديدة عبر القنوات ومراكز تقديم دولية لوضع معايير جديدة لابتكار الأداء والكفاءة لوكالات GroupM وعملائها.

قال نيكولاس بيدون، الرئيس التنفيذي لشركة GroupM Nexus : “تجمع GroupM Nexus المواهب الإعلامية الرائدة، والتميز في مجال الخدمات الرقمية، وتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، والشراكات الفريدة من نوعها في مؤسسة أداء جديدة عبر القنوات بهدف واحد: زيادة القوة لدى موظفينا ووكالاتنا والعلامات التجارية المذهلة التي يمثلونها. لا نطيق الانتظار حتى نبتكر معًا ونتيح فرصًا جديدة للجميع”.

Mindshare تستكمل دمج 1200 من خبراء الأداء والمستشارين في Neo ، والخدمات الرقمية الأولى، في عرضها العالمي

ستعمل Mindshare و Neo تحت العلامة التجارية Mindshare لكنهما ستحتفظان بنموذج تشغيل Neo وتوسعان نطاقه، مع التركيز على حلول أداء Pureplay في صميمه، وسوف تدمجان ذلك في عرض مسار التحويل الكامل لـ Mindshare . سيتم دمج 1200 من خبراء الأداء والمستشارين الرقميين في Neo مع أخصائيي الوسائط البالغ عددهم 10000 في Mindshare وسيتم دمج خدمات Neo الرقمية الأولى بالكامل في عرض Mindshare و GroupM .

صنفت شركة الاستشارات COMvergence شركة Mindshare في المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي للأعمال الجديدة لعام 2021 التي حققت 2 مليار دولار من إيرادات العملاء التي تم الفوز بها حديثًا والاحتفاظ بها، وحصلت شركة Mindshare مؤخرًا على لقب شبكة الوكالات الإعلامية الأولى في تصنيف WARC Media 100 للعام الثالث على التوالي.

قال آدم جيرهارت، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة Mindshare : “هذه رحلة قمنا بها خلال العام الماضي مع العديد من العملاء الذين طالبوا بمزيد من الخدمات الإعلامية المتنوعة لتعزيز نموهم. يوفر الاندماج وصولاً سلسًا إلى إمكانيات Neo الرقمية الأولى والتركيز المستمر على نماذج الأداء لتسريع النمو الجيد. بالنسبة لفرقنا، فهذا يعني المزيد من الفرص والقدرة على إحداث تأثير أكبر في جميع أنحاء العالم. يسعدني أن أشارك مع “نسرين ماداني”، الرئيس التنفيذي لشركة Neo ، حيث نكمل اندماج الشركتين ونتقدم نحو مستقبل جديد معًا”.

نبذة عن شركة GroupM

GroupM هي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار الإعلامي، وهي مسؤولة عن استثمار سنوي بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار في وسائل الإعلام من خلال وكالات Mindshare و Wavemaker و EssenceMediacom و m/SIX . وتضم مجموعة منتجات GroupM البيانات والتكنولوجيا ( Choreograph ) والاستثمار وحلول الأداء عبر القنوات ( GroupM Nexus) ، وكلها متحدة في الرؤية لتشكيل العصر القادم من الوسائط حيث يحقق الإعلان أفضل النتائج للأشخاص. من خلال الاستفادة من مزايا التوسع، تبتكر الشركة وتميز وتنشئ قيمة مستدامة لعملائنا في أي مكان يمارسون فيه أعمالهم التجارية. اكتشف المزيد حول GroupM على www.groupm.com .

للتواصل:

جاريد بيمان

jared.baiman@groupm.com

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