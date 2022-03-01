‫شركة Enventure Global Technology تحصل على شهادة معهد البترول الامريكي Q2 و ISO 9001:2015

هيوستن، 8 مارس 2022 /PRNewswire/ — حصلت Enventure Global Technology على شهادة معهد البترول الأمريكي، Specification Q2، الإصدار الأول (معهد البترول الأمريكي Q2) لمقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس. وحصلت Enventure أيضًا على شهادة ISO 9001:2015 لكل من مقرها الرئيسي في هيوستن ومركز الخدمة في كاتي، تكساس.

https://www.enventuregt.com/ en/news-resources/news/ enventure-receives-api-q2- certification-and-iso-9001

وتُعد شهادة معهد البترول الأمريكي Q2 هي المعيار الرائد لمقدمي خدمات النفط والغاز وقد تم منحها لأقل من 200 شركة. وتُمنح شهادة نظام إدارة الجودة المرموقة هذه فقط للمتقدمين الذين يقومون بإجراءات صارمة من أجل ضمان كفاءة الموظفين، وتقييم المخاطر، والتخطيط للطوارئ، وجودة الخدمة.

https://www.api.org/products- and-services/api-monogram-and- apiqr#tab-apiqr

بينما تُمنح شهادة ISO 9001: 2015 للشركات التي تفي بمعايير نظام إدارة الجودة وتثبت قدرتها على توفير المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية باستمرار.

https://www.iso.org/standard/ 62085.html

وينطبق نطاق تسجيل Enventure ونظام إدارة الجودة المعتمد الخاص بها، لكل من شهاداتي معهد البترول الأمريكي Q2 و ISO 9001: 2015، على شروط حلول التصميم، والتجميع، والخدمات باستخدام التقنيات الصلبة القابلة للتوسيع (Solid Expandable Technologies)، وهو نظام تبطين فولاذي صلب القابل للتوسيع (Expandable Solid-Steel Liner System) للنفط و صناعة الغاز.

وصرح أليستر ماكلين، الرئيس والمدير التنفيذي، قائلًا: “تمثل هذه الشهادة معلمًا رئيسيًا لشركة Enventure ويظهر التزامنا بإرضاء العملاء وسعينا نحو التحسين المستمر. وهذا يعكس حقًا نجاح عملياتنا، وكفاءات موظفينا، ومثابرتنا نحو تقديم خدمات آمنة وخالية من العيوب لعملائنا. وسيشعر عملاؤنا، بسبب هذه الشهادات، بالاطمئنان إلى الحظي بأفضل التقنيات الصلبة القابلة للتوسيع”.

وتحتفظ SameDrift بنفس القطر الداخلي عند عزل مناطق الاضطرابات أو تمديد سلاسل الغلاف. https://www.enventuregt.com/ en/products-solutions/ technology/samedrift%E2%84%A2

وتوفر ESeal 3.0 Refrac Liner عزلًا دائمًا للمنطقة الميكانيكية للكسر بأكبر قطر داخلي ممكن.

https://www.enventuregt.com/ en/refrac

وستتلقى شركة Enventure شهادة معهد البترول الأمريكي. Specification Q2 في النسخة الثانية بعد إجراء تدقيق ناجح في وقت لاحق من هذا العام.

نُبذة عن Enventure

تواصل شركة Houston-based Enventure Global Technology ومقرها هيوستن، كونها مقدم الخدمات الرائد عالميًا لحلول التقنيات الصلبة القابلة للتوسيع لقطاع صناعة الطاقة. وتحظى الشركة بحضور عالمي في عمليات تشغيلية في أمريكا الشمالية، والشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.EnventureGT.com.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/686180/enventure_Logo. jpg

