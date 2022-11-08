‫شركة Dante Genomics تحضر في منتدى Canaccord Genuity MedTech، للتشخيص والصحة والخدمات الرقمية

نيويورك، 07 نوفمبر 2022 (جلوب نيوزواير) — أعلنت شركة Dante Genomics، الرائدة العالمية في علم الجينوم والاستطباب الدقيق، عن مشاركتها في منتدى Canaccord Genuity MedTech، للتشخيص والصحة والخدمات الرقمية. وسوف يلقي Andrea Riposati، الرئيس التنفيذي لـ Dante Genomics، كلمة في المؤتمر يوم الخميس، الموافق 17 نوفمبر 2022 الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وسوف يتوفر بث عبر الإنترنت للكلمة وذلك على رابط المؤتمر هنا.

نبذة عن Dante Genomics

إنَّ شركة Dante Genomics هي شركة عالمية للمعلومات الجينومية تقوم ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وإطالة العمر بناءً على التسلسُل الجينوم الكامل والذكاء الاصطناعي. وتستخدم الشركة منصتها لتقديم نتائج أفضل للمرضى، وكذا في ميادين الوقاية، والتشخيص المعزز والطب المخصص للفرد. تشتمل أصول الشركة على واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية الخاصة إلى جانب محتوى بحثي، وبرمجيات خاصة بها مصممة لإطلاق العنان للبيانات الجينومية على نطاق واسع إضافة إلى العمليات المملوكة لها التي تمهد الطريق أمام نهج صناعي للتسلسل الجينومي.

جهة الاتصال:

Laura D’Angelo

نائب رئيس علاقات المستثمرين

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com