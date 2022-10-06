‫شركة Customertimes توظف Maksym Matiash كنائب أول للمبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 

نيويورك، 5 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Customertimes ، وهي شركة عالمية مبتكرة في تطوير المنتجات وتكامل الأنظمة، اليوم أن شركة Maksym Matiash الرائدة في مجال التكنولوجيا القديمة ومبيعات البرمجيات قد انضمت إلى الشركة كنائب أول للمبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

شغل السيد ماتياش سابقًا منصب المدير الإداري لشركة SAP والمدير الإقليمي لمبيعات تطبيقات الأعمال في أوراكل، حيث أنشأ وأدار فرق مبيعات إقليمية وعالمية ناجحة للغاية في العديد من الأسواق، بما في ذلك رابطة الدول المستقلة السابقة ومعظم أوروبا الشرقية.

في Customertimes ، سيساعد السيد ماتياش فريق مبيعات EMEA التابع للشركة في تتبع الرحلات الرقمية التحويلية للعملاء من خلال تنفيذ منصات التكنولوجيا الرائدة المدمجة مع برامج Customertimes العالمية المستوى، وقدرات التطوير المخصصة، وخدمات دعم العملاء الممتازة.

يقول رومان خودياكوف، كبير موظفي الإيرادات في شركة Customertimes : “إن إتقان السيد ماتياش لبرمجيات المؤسسة وخدمته لبعض أكثر الشركات تقدمية في العالم يجعله المكان المثالي لنا في سوق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”. “سيكون لالتزامه بخدمة العملاء الموجهة نحو النمو تأثير فوري وإيجابي، ويتوافق ارتباطه بشعب أوكرانيا بشكل وثيق مع مهمتنا المتمثلة في الوقوف بحزم مع العديد من زملائنا المتأثرين بالحرب”.

يلاحظ السيد ماتياش أنه يتطلع إلى المساهمة في النمو الهائل الذي شهدته Customertimes في السنوات الأخيرة.

يقول: “لدى Customertimes قائمة مثيرة للإعجاب من عملاء الشركات الدولية الرائدة”. “هذه الشركة فريدة من نوعها حقًا. لدينا مقعد عميق في الاستشارات والتطوير وخبرة المنتج، وقيادتنا داخل نظام Salesforce البيئي هي مميزة رئيسية. هناك طلب هائل على المهارات والخدمات التي تقدمها Customertimes ، وأنا ملتزم بمساعدة عملائنا على زيادة استثماراتهم التكنولوجية إلى أقصى حد – والاستفادة منها”.

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عن شركة Customertimes

شركة Customertimes هي شركة SI و ISV عالمية متخصّصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات الأكثر تطوّرًا لعملائها. وقد نفّذت الشركة أكثر من 4000 مشروع، ويعمل بها أكثر من 1600 خبير تكنولوجي متميّز؛ لذا فإنّ حلولها مصمّمة لمساعدة عملائها على تحقيق تحوّل حقيقي في أعمالهم، وتحقيق أقصى فائدة من استثماراتهم التكنولوجية. وقد كانت Customertimes من أوائل الشركات المشاركة في فضاء سيلز فورس للاستشارات والحلول التنفيذية في أوروبا الشرقية، وهي حائزة على العديد من الجوائز بوصفها شركة مطوّرة للمنتجات والحلول السحابية. يقع المقرّ الرئيسي للشركة حاليًا في مدينة نيويورك، ولديها مكاتب إقليمية في لندن، وباريس، وتورنتو، وكييف، وبوزنان، وريغا، وبودغوريتشا. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.customertimes.com ‏.

للتواصل الإعلامي:

ميريل سيكورا

شركة Customertimes

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