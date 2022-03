‫ ‫‫شركة Clé de Peau Beauté تعلن عن الفائزة بجائزة “Power of Radiance” لعام 2022

تُمنح هذه الجائزة تقديرًا لجهود النساء اللاتي أسهمن إسهامات بارزة في تعليم الفتيات والنساء العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وتحسين حياتهنّ

طوكيو، 22 مارس 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية الفاخرة لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، عن اسم الفائزة بالجائزة الرابعة من جوائز Power of Radiance (قوة الإشراق) والتي حصلت عليها السيدة أماندا سيماندجونتاك من جاكرتا بدولة إندونيسيا، وهي امرأة استثنائية وهبت حياتها لتمكين الفتيات في مجتمعها من خلال تعليمهنّ العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.وتُعدّ جوائز Power of Radiance جزءًا أساسيًا من الالتزام الخيري طويل الأمد لشركة Clé de Peau Beauté، والذي يشمل شراكة عقدتها الشركة لعدّة سنوات مع اليونيسيف1 في عام 2019 لدعم برنامج المساواة بين الجنسين.ومن خلال برامج تمكين الفتيات وتعلميهنّ العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ تسعى شركة Clé de Peau Beauté إلى تمكين الفتيات وتطوير مهاراتهنّ لبناء مستقبل أفضل.

بينما يواصل العالم تحديد عالم ما بعد الوباء من خلال الحلول العلمية والتكنولوجية ، لا يمكن تجاهل الإمكانات غير المحدودة لنصف السكان الذي يشمل الفتيات والنساء.لكنّ الفتيات في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات على وجه الخصوص لا يتاح لهنّ تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ومع ازدياد الطلب على تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والتي تستلزم تعلم الحاسوب وبرمجياته، ازدادت الفجوة بين الجنسين في هذه التخصصات بسبب محدودية مشاركة النساء فيها.وفي إندونيسيا، لا تتمكّن الكثير من الفتيات من استكمال دراستهنّ بسبب الزواج المبكر والحمل والضغوط الأسرية، ومن ثمّ لا يمتلكن المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل.لذا، قرّرت السيدة أماندا المساهمة في تغيير هذا الوضع من خلال العمل على تعليم الفتيات والنساء المهمشات في إندونيسيا العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لكي تتاح لهنّ فرص عمل في هذه التخصصات المهمّة والمساهمة في تطويرها.

ووفقًا لتقارير صادرة عن اليونيسيف؛ فقد تسبّبت الجائحة في استفحال الأزمة التي يشهدها حاليًا قطاع التعليم في إندونيسيا،وبلغ معدّل البطالة بين الشابات في إندونيسيا حوالي 15.62%2. وبصفتها الرئيسة التنفيذية والمؤسّسة المشاركة لمنظمة Markoding، عملت السيدة أماندا على تعليم أكثر من 10000 من الفتيات والنساء بعض العلوم التكنولوجية، مثل: البرمجة، وتصميم UI/UX (واجهة/تجربة المستخدم)، وابتكار وتطوير المنتجات؛ وهو ما أدّى إلى زيادة عدد الفتيات المتعلمات للبرمجة بنسبة 55% خلال عام واحد.كما أطلقت منحة بعنوان “الفتيات يستطعن البرمجة – Girls Can Code” ونفذت سلسلة ندوات تعليمية بنفس العنوان، لحث المزيد من الفتيات على استكمال تعليمهنّ في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.وفي معرض حديثها عن الجائزة، قالت موزيكو هاشيموتو، مديرة العلامة التجارية في شركة Clé de Peau Beauté: “ونحن بصدد منح جائزة Power of Radiance للعام الرابع، فإنّنا نشعر بالفخر بقدرتنا على الاستمرار في إحداث تغيير إيجابي في تعليم النساء والفتيات وتمكينهنّ من خلال تكريمنا للسيدة أماندا، والتي يمثل عملها إلهامًا لنا جميعًا؛فأعمالها وإنجازاتها جسدت تمامًا طموحاتنا بإحداث تغيير في العالم من خلال القيام بفعل إيجابي واستباقي”.

في نوفمبر 2019، عقدت منظمة Markoding شراكة مع منظمة اليونيسيف في إندونيسيا لتنفيذ برنامج “تحدي الابتكار الرقمي” لمساعدة الفتيات على اكتساب المهارات العملية والرقمية ومهارات ريادة الأعمال المطلوبة في القرن الحادي والعشرين (21).وقد التحق بالمرحلة الأولى للبرنامج 5256 فتاة من 126 مدرسة.

وقالت السيدة أماندا سيماندجونتاك: “إنّ مهمتي هي تمكين الفتيات والنساء المهمشات في إندونيسيا لكي يصبح بوسعهن تقديم حلول للمشكلات باستخدام الابتكار والتكنولوجيا.ومن خلال إكسابهنّ المهارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين مثل التفكير النقدي والإبداع والتواصل والتعاون والتعاطف مع الآخرين، فنحن نمدهنّ بإمكانيات كبيرة تمكنهنّ من تطوير مهاراتهنّ والمساهمة بجهودهنّ لجعل العالم مكانًا أفضل وأكثر عدالة وأمنًا”.

وبصفتها الحائزة على جائزة Power of Radiance لعام 2022، ستُمنح السيدة أماندا سيماندجونتاك منحة يمكنها التبرع بها لصالح برنامج “تحدي الابتكار الرقمي” لدعم تعليم الفتيات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتوفير فرص العمل لهنّ.وقد بدأت مسيرة Clé de Peau Beauté الداعمة للتعليم برغبتها في المساهمة في جعل العالم مكانًا أفضل.وتؤمن Clé de Peau Beauté بأنّ كل فرد يمكنه إحداث أثر وتغيير إيجابي إذا استثمر إمكانياته الكامنة، لذا أطلقت جوائز “Power of Radiance” لدعم جهود الفتيات والنساء على مستوى العالم لتمكينهنّ من إحداث تغيير إيجابي في حياتهن وحياة عائلاتهن ومجتمعاتهن.

1 لا تدعم اليونيسيف أيّ شركة أو علامة تجارية أو منتج أو خدمة.

2 مصدر المعلومات: Study on skills for the future in Indonesia

عن أماندا سيماندجونتاك

أماندا سيماندجونتاك هي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة Markoding، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تمكين الشباب المهمشين في إندونيسيا من خلال الابتكار والتكنولوجيا.وقد وصلت المنظمة إلى التصفيات النهائية في مسابقة مبادرة Solve التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا “MIT”،كما مثلت إندونيسيا في مؤتمر “اليونيسيف – آسيان” الذي عُقد في سنغافورة بشأن “مشاركة الشباب والمهارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين (21)”.وقد دُعيت أماندا أيضًا للمشاركة في قمة سنغافورة لعام 2019 للقادة الشباب الاجتماعيين.وفي عام 2019، أصبحت منظمة Markoding شريكًا تنفيذيًا لليونيسيف في إندونيسيا وأطلقت برنامج “تحدي الابتكار الرقمي”، لمساعدة الفتيات والفتيان على اكتساب المهارات العملية والرقمية ومهارات ريادة الأعمال المطلوبة في القرن الحادي والعشرين (21)، لتمكينهم من إيجاد حلول للتحديات التي يمكن أن تواجههم في المستقبل.وقد استفاد من المرحلة الأولى من البرنامج 482 من الفتيان والفتيات المهمشين من 21 مدرسة ومركز تعليمي مجتمعي في جاكارتا،ثمّ امتد نشاط هذا البرنامج خارج جاكارتا ليصل إلى سمارانغ، وزادت أعداد الفتيان والفتيات الملتحقين به لتصل إلى 5256 مشاركًا (55% منهم من الفتيات) من 126 مدرسة في إندونيسيا.

عن شركة Clé de Peau Beauté

شركة Clé de Peau Beauté هي شركة تابعة لشركة Shiseido المحدودة، تأسّست في عام 1982، وهي علامة تجارية عالمية فاخرة تمثل منتجاتها أحدث ما توصل إليه العلم في عالم الجمال والأناقة.واسم الشركة Clé de Peau Beauté هو عبارة فرنسية تعني “مفتاح جمال البشرة”.وتهدف العلامة التجارية إلى إظهار جمال النساء من خلال إنتاج مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة متميزة باستخدام تقنيات عالمية متطورة.وبفضل فريق عملها الذي يتمتع بالذكاء والحس الجمالي الرائع ومنتجاتها العصرية التي تتسم بالجمال والحيوية أصبحت شركة Clé de Peau Beauté من الشركات الرائدة ذات البصمة المتميزة في قطاع مستحضرات التجميل.وتتوفر منتجات Clé de Peau Beauté حاليًا في 23 دولة ومنطقة حول العالم.

الموقع الإلكتروني لشركة Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau- beaute.com/int/ powerofradiance-2022.html



الحساب الرسمي لشركة Clé de Peau Beauté على إنستغرام: https://www. instagram.com/cledepeaubeaute/

رابط الصورة الأولى: https://mma.prnewswire.com/ media/1739705/CPB_2022_PoR_ Amanda_Portrait1_CMYK.jpg

رابط الصورة الثانية: https://mma.prnewswire.com/ media/1739706/CDP_POR_LOGO_ BLACK_hires__square___1.jpg