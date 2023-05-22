‫شركة Blacklane تدخل في شراكة مع SIXT وتستكمل جولة السلسلة (و)

تستثمر شركة SIXT مبلغًا كبيرًا قدره مليون يورو في شركة Blacklane، مما يجعل الشركة من كبار المساهمين فيها

ستعمل كل من SIXT وBlacklane معًا على دفع النمو الدولي من خلال التركيز في البداية على أمريكا الشمالية

تتضمن الشراكة دمج خدمات Blacklane في تطبيق SIXT وتمنح شركاء Blacklane من السائقين إمكانية الوصول إلى مركبات SIXT والخدمات ذات الصلة

يمثل استثمار SIXT الإتمام الثاني لجولة السلسلة (و) بعد الاستثمارات السابقة التي قامت بها شركة Mercedes-Benz Mobility وGargash Enterprises

برلين، 27 سبتمبر 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت اليوم خدمة السائقين العالمية Blacklane عن شراكة ستصبح بموجبها المزود الدولي الرائد لخدمات التنقل عالية الجودة SIXT أحد كبار المساهمين في شركة Blacklane. في المستقبل، ستعمل Blacklane وSIXT معًا على توسيع نطاق تواجدهما في الأسواق الدولية، مع التركيز في البداية بشكل خاص على أمريكا الشمالية، التي تُعد سوق النمو الأكثر أهمية لكلا الشركتين.

ستتوفر خدمات السائقين الخاصة بشركة Blacklane عبر تطبيق SIXT في الولايات المتحدة والأسواق الدولية الأخرى في عام 2024، مما يتيح خدمات شركة Blacklane كخيار إضافي ممتاز للتنقل على المنصة. وستعود هذه الشراكة أيضًا بالفائدة على كلا الشركتين من خلال الاستفادة على سبيل المثال من قدرات أسطول SIXT والخدمات ذات الصلة، حيث ستوفر للعملاء والشركاء من السائقين خيارًا أوسع من المركبات والخدمات.

قال Nico Gabriel، الرئيس التنفيذي للعمليات في SIXT: “نحن في شركة SIXT ملتزمون بتوفير حلول تنقل متميزة في مجال تأجير السيارات ومشاركة السيارات والاشتراك وخدمات حجز السيارات. ونرحب بانضمام شركة Blacklane كشريك إضافي متميز في نظام التنقل لدينا ونتطلع إلى خلق أوجه تآزر مشتركة لأعمالنا من خلال هذه الشراكة”.

قال الدكتور Jens Wohltorf، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Blacklane: “يسعدنا التعاون مع شركة SIXT كشريك ومستثمر لدينا في جولة التمويل هذه”. “بالجمع بين خبرتهم الواسعة في مجال النقل البري وقطاع السفر وخبرتنا في خدمات السائقين المتميزة، تنشأ علاقة قوية من شأنها دفع النمو العالمي والابتكار لكلا الشركتين وترسيخ مكانة Blacklane كشركة رائدة في القطاع.”

ويمثل هذا الاستثمار الإتمام الثاني لتمويل السلسلة (و) لدى شركة Blacklane، مما يوفر لها استثمارًا كبيرًا بقيمة مليون يورو بتقييم يفوق التقييم السابق في عام 2020 بنسبة 50% تقريبًا. وقد حظيت الجولة الأولى من السلسلة (و) بدعم من مستثمرين بارزين مثل Mercedes-Benz Mobility وGargash Enterprises، مما يمثل دافعًا لنمو Blacklane في الشرق الأوسط.

مع الانتهاء من جولة السلسلة (و)، تستعد شركة Blacklane لتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال النقل البري المتميز. تخطط الشركة، بعد أن شهدت فترة من النجاحات حيث تضاعفت إيرادات Blacklane أربع مرات في عام 2022 على أساس سنوي، حاليًا لتسريع نموها من خلال الاستثمار في خدمات جديدة مثل برنامج City to City، الذي يربط المناطق الحضرية عبر 127 طريقًا في 11 دولة. وستساهم مرحلة التمويل أيضًا في توسيع قاعدة الموظفين الألمانيين والعالميين لدى Blacklane التي تضم 300 موظف، مما يعزز نمو الشركة ويوسع انتشارها في السوق المحلية وفي الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، سيدعم التمويل جهود الاستدامة التي تبذلها شركة Blacklane من خلال تنفيذ حلول التنقل المبتكرة. وتلتزم الشركة بتنفيذ ما نسبته 15% من رحلاتها بالسيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2023، وبنسبة 50% بحلول عام 2025. وتقوم شركة Blacklane أيضًا بالتعويض عن جميع الرحلات التي قامت بها منذ تأسيسها في عام 2011.

وتنضم شركة SIXT إلى مستثمرين بارزين مثل Mercedes Benz Mobility، وAl Fahim Group، وGargash Enterprises، وb2venture، وAlstin Capital، والتي تُظهر جميعها الثقة في نموذج أعمال Blacklane وتوقعات النمو.

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نبذة عن BLACKLANE

نقدم نحن شركة Blacklane خدمات سائقين عالمية متميزة. تتمثل رسالتنا في توفير وسائل الراحة والسعي لبناء مستقبل أفضل من خلال خلق تجارب لا تُنسى لضيوفنا المميزين في كل أنحاء العالم. تقدم Blacklane خدمات النقل في المطارات، والتنقلات من مدينة إلى أخرى، وخيارات التنقل داخل المدن وخدمات السائقين بالساعة في أكثر من 50 دولة حول العالم، بنظام الحجز المسبق أو عند الطلب. سواء كان السفر بغرض العمل أو الترفيه، توفر شركة Blacklane وموظفوها البالغ عددهم 300 موظف وآلاف الشركاء من السائقين خدمة النقل الفاخرة المناسبة لك. فقد وفرنا، من خلال ابتكار مفاهيم جديدة للنقل، فرصًا جديدة لمقدمي خدمات السائقين لدينا وساهمنا في وضع معايير القطاع لحماية المناخ في قطاع السفر. يمكنك الحجز عبر www.blacklane.com أو تنزيل التطبيق الخاص بنا.

للاستفسارات الإعلامية العالمية لشركة Blacklane، يرجى الاتصال بـ:

Blacklane GmbH

Radmila Palová

press@blacklane.com

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