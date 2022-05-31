‫ شركة Billups تُوسّع أعمالها في أوروبا وتوظف كفاءات متميّزة لتلبية الطلب المتزايد على الإعلانات الخارجية

أمستردام, 31 مايو 2022/PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Billups، وهي أكبر شركة خاصّة في الولايات المتحدة متخصّصة في تكنولوجيا الإعلانات الخارجية (OOH) وخدماتها المُدارة، عن إجرائها تعيينات جديدة في مناصب قيادية في الشركة لتعزيز عمليات توسيع أعمالها في جميع أنحاء أوروبا. وتشهد الشركة نموًا غير مسبوق في أعمالها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ((EMEA؛ وذلك بعد استحواذها في بداية هذا العام على شركتيْن متخصّصتيْن في تكنولوجيا الإعلانات، وتعاقدها مع عملاء جدد، وتسجيلها لبراءات اختراع في مجال تقنيات “الذكاء المكاني”.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال بنجامين بيلوبس، الشريك المؤسس لشركة Billups : “لقد كان عام 2021 من أفضل الأعوام بالنسبة لشركة Billups منذ أن قمتُ أنا وهيذر [بيلوبس] بتأسيسها منذ 20 عامًا تقريبًا. وإنّ أعمال شركتنا تنمو حاليًا بوتيرة متسارعة؛ لذا، فقد أصبحت عمليات الاستحواذ والتوسّع أمرًا مهمًا لنا، لكنّ الأمر الأكثر أهمية هو ما نقوم به من تعيين لموظفين ذوي كفاءات ومواهب لإحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلانات الخارجية في المستقبل”.

وبعد انطلاق أعمال شركة Billups في أوروبا في الخريف الماضي، تحت قيادة أندرو برونتون، العضو المنتدب لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقدت الشركة العديد من الشراكات مع مجموعة من العلامات التجارية العالمية الشهيرة بهدف تطوير إعلاناتها الخارجية؛ حيث تُعدّ هذه الإعلانات عنصرًا رئيسيًا في المزيج التسويقي لهذه العلامات التجارية. ومع تزايد استثمارات الجهات المُعلنة ووكالات الإعلان في الإعلانات الخارجية ( (OOH ، والإعلانات الخارجية الرقمية ( (DOOH ، والإعلانات الخارجية الرقمية المُبرمجة (pDOOH) ؛ أجرت شركة Billups تعيينات جديدة شملت المناصب القيادية التالية:

أماندا بينغهام، مديرة حسابات، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: عملت أماندا في شبكة تلفزيون بوميرانغ ( Boomerang ) قبل أن تنضم مجدّدًا إلى فريق عمل Billups في أمستردام للإشراف على عمليات التخطيط الإستراتيجي والتوظيف وتحليل البيانات في جميع أرجاء المنطقة.

أندريس كاربالو باشيكو، مدير حسابات، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: يمتلك أندريس خبرة تكنولوجية ورقمية واسعة، ويشرف على التخطيط الإستراتيجي والاستثمارات وإدارة العمليات في شبه جزيرة أيبيريا وأوروبا الجنوبية.

فينتي بارتون، مديرة حسابات، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: تمتلك فينتي خبرة عالمية قوية في مجال الإعلانات الخارجية الإبداعية القائمة على التكنولوجيا، وقد انضمت إلى فريق عمل الشركة في لندن لتطوير عمليات التخطيط الإستراتيجي والعلاقات مع العملاء في المملكة المتحدة ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ثورستن نورمان، مدير حسابات، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: يعمل ثورستن -منذ انطلاق أعمال الشركة في فرانكفورت- على جذب عملاء جدد وإدارة عمليات التخطيط والتوظيف في ألمانيا ومنطقة أوروبا الشرقية.

فالنتين برييتو، كبير مديري الأعمال، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: يتولى فالنتين إدارة قسم شركاء الأعمال وعلاقات العملاء في الشركة باحترافية؛ حيث يقود عملية تنمية أعمال الشركة في جميع أرجاء منطقة أوروبا الغربية.

لورينزو كونتي، مدير الحسابات والشراكات، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: يمتلك لورينزو خبرة واسعة في إدارة عمليات التسويق، وتطوير الأعمال، والشراكات مع العلامات التجارية الفاخرة في قطاع الموضة والأزياء، ويشرف على الإستراتيجية والشراكات الإعلامية في منطقة أوروبا الجنوبية والشرق الأوسط.

يعمل لدى شركة Billups أكثر من 140 موظفًا في أكثر من 26 مكتبًا في جميع أنحاء العالم، وللشركة شراكات مع كبرى العلامات التجارية في قطاعات التكنولوجيا، والموضة والأزياء، والمالية، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية المعبأة ( (CPG ، والترفيه، ومطاعم الوجبات السريعة ( (QSR ، والتجزئة، والمشروبات الكحولية، والسياحة، والعملات المشفرة.

عن شركة Billups

تسعى شركة Billups إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلانات الخارجية من خلال تطوير عمليات التخطيط للحملات الإعلانية الخارجية وتحديد الأماكن المُثلى لعرض الإعلانات. وتحتل الشركة مكانة متميّزة في هذا القطاع من خلال مزج أفكارها الفنّية الإبداعية مع أحدث الأساليب العلمية والتقنيات المتقدّمة؛ وهو ما يمكّن الشركة من تزويد عملائها بحلول علمية حاصلة على براءات اختراع لإقامة حملات إعلانات خارجية فعّالة تستهدف جماهير محدّدة، وتوفير قياسات دقيقة لنتائج هذه الحملات، بالإضافة إلى محرّك توصية قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما توفر شركة Billups -التي تأسّست في عام 2003- للجهات المُعلنة ووكالات الإعلان ومالكي وسائل الإعلام منصة تعمل بطريقة آلية لإقامة أقوى الحملات الإعلانية الرقمية وأكثرها فعالية. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.billups.com .

للتواصل الإعلامي

جيف جان

مدير إدارة تطوير الأعمال

marketing@billups.com