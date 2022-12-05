‫شركة ACE Green Recycling توقع اتفاقية شراء بين القارات مع شركة Glencore

تنشئ الصفقة العالمية شراكة إستراتيجية لدعم نظام بيئي دائري ومستدام لمواد البطاريات المعاد تدويرها

هيوستن وبار، سويسرا، 5 دجنبر/كانون الأول 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة ACE Green Recycling (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ” ACE”) ، وهي منصة عالمية لتكنولوجيا إعادة التدوير وسلسلة التوريد، و Glencore plc ، إحدى أكبر شركات الموارد الطبيعية في العالم وأحد أكبر منتجي وإعادة تدوير المعادن لإنتاج البطاريات، أنهما ستدخلان في اتفاقية توريد طويلة الأجل للرصاص المعاد تدويره وكذلك المنتجات النهائية القائمة على البطاريات المعدنية من بطاريات الليثيوم أيون المعاد تدويرها. ستساعد هذه الشراكة الإستراتيجية في إنشاء سلسلة إمداد دائرية على نطاق عالمي لهذه المواد عالية الطلب، مع تقليل آثارها البيئية.

تسمح الاتفاقية التي مدتها 15 عامًا لشركة Glencore بشراء ما يصل إلى 100 في المائة من منتجات ACE من أربعة من مجمعات إعادة تدوير بطاريات حمض الرصاص والليثيوم أيون المخطط لها والتي يتم بناؤها في الولايات المتحدة والهند وتايلاند. من المتوقع أن تكتمل المجمعات بحلول عام 2024. تقدر ACE أنه بمجرد تشغيل مجمعات إعادة التدوير هذه، ستنتج بشكل تراكمي 1.6 مليون طن من المعادن المعاد تدويرها التي تحتوي على الرصاص والليثيوم والنيكل والكوبالت.

قال كونال سينها، رئيس قسم إعادة التدوير في شركة Glencore : “تعزز شراكتنا مع ACE هدفنا المتمثل في إنشاء منصة دائرية عالمية رائدة لمعادن البطاريات. لن توفر مجمعات إعادة التدوير هذه حلاً محليًا فريدًا فحسب، بل أيضًا إقليميًا لتعزيز دائرية البطاريات – الجهد العالي والمنخفض على حد سواء. ستدعم الشراكة أيضًا طموحنا في أن نصبح شركة صافي إجمالي الانبعاثات الصفرية (نطاق 1، 2،3) بحلول عام 2050″.

فهم الدور الحاسم الذي تلعبه البطاريات في التحول نحو الكهربة العالمية واعتماد الطاقة المتجددة، طورت ACE مجموعة من التقنيات المسجلة الملكية لإعادة تدوير البطاريات بدون انبعاثات من النطاق 1 واستخراج موادها الهامة بأقل بصمة بيئية. من خلال الريادة في عمليات إعادة التدوير الهيدروميتالورجيكال المبتكرة لكل من بطاريات الرصاص الحمضية ( LAB ) وبطاريات الليثيوم أيون ( LIB ) بمعدلات استرداد أعلى من 99 في المائة و 98 في المائة على التوالي، طورت الشركة حلول نهاية العمر ذات الحلقة المغلقة والمستدامة بيئيًا لكلا النوعين من البطاريات.

قال نيشاي تشادا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ACE : “يسعدنا أن نتشارك مع Glencore ونساهم معًا في جعل كهربة العالم مستدامة”. “لحماية مستقبل أكثر اخضرارًا، نحتاج إلى إنشاء حلول سلسلة إمداد دائرية مستدامة ومحلية لضمان توفر هذه المواد الحيوية للبطاريات إلى أجل غير مسمى.”

بمجرد التشغيل على نطاق تجاري، يقدر أن مرافق إعادة التدوير التابعة لـ ACE والتي تشكل جزءًا من هذه الاتفاقية تبلغ طاقتها الإجمالية السنوية 250000 طن من بطاريات الرصاص الحمضية ( LAB ) و47000 طن من بطاريات الليثيوم أيون ( LIB ).

من المقرر أن تبدأ أول منشأة تجارية لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون ( LIB ) في غازي أباد بالهند هذا الشهر، حيث ستعيد تدوير العديد من كيميائيات البطاريات مثل الليثيوم والنيكل والمنغنيز وأكسيد الكوبالت ( NCM ) وأكسيد الكوبالت الليثيوم ( LCO ) وفوسفات الحديد الليثيوم ( LFP ) لاستخراج مواد البطارية القيمة. من المتوقع أن يبدأ تشغيل منشأة هندية ثانية في موندرا في الربع الرابع من عام 2023 في نفس الوقت الذي يبدأ فيه المصنع الرئيسي لشركة ACE في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عملياته. من المتوقع أن يعالج كلا المرفقين ما يصل إلى 100000 طن من بطاريات الرصاص الحمضية ( LAB ) و20000 طن من بطاريات الليثيوم أيون ( LIB ) سنويًا بحلول عام 2025.

ستؤدي الصفقة العالمية بين ACE و Glencore إلى توسيع نطاق دوران البطارية وتحسينه في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. تعتزم ACE من خلال حلولها المؤتمتة والمستدامة والمنافسة من حيث التكلفة، إحداث تغيير جذري في معالجة وإعادة تدوير نفايات البطاريات.

قال فيبين تياجي، الحاصل على دكتوراه، والمؤسس المشارك وكبير مسؤولي التكنولوجيا في ACE : “توفر منصة تكنولوجيا إعادة التدوير المعيارية والبطارية الخاصة بنا المرونة في تخصيص حلولنا للأسواق المتقدمة والنامية على حد سواء. إلى جانب مكونات ESG الإيجابية والقدرة التنافسية من حيث التكلفة، توفر حلول إعادة تدوير البطاريات من ACE مزايا تجارية واجتماعية واقعية “.

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البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية فيما يتعلق بالقدرات التكنولوجية لشركة ACE وتطلعات الأعمال المستقبلية. تستند جميع هذه البيانات إلى توقعات ACE الحالية وتتضمن عددًا من المخاطر التجارية والفنية والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج المتوقعة الموضحة أو الضمنية أو المتوقعة في أي بيان تطلعي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموافقات التنظيمية والتغيرات غير المتوقعة في التقنيات والشكوك المتأصلة في التطور التكنولوجي وتوسيع النطاق ونشره وحماية الملكية الفكرية ومصادر وتوافر التمويل من طرف ثالث.