‫شركة 24-7 Intouch تعلن إعادة تسمية العلامة التجارية ليصبح الاسم IntouchCX 

وينيبيغ، مانيتوبا، 17 يناير 2023 / PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة 24-7 Intouch ، رائدة مراكز الاتصال والحلول التقنية، تغير اسم الشركة إلى IntouchCx لتتماشى بشكل أفضل مع نموها السريع، وعروض الحلول الجديدة، ووضعها كشركة مبدعة في السوق.

وقد كشفت الشركة أيضًا عن علامة تجارية جديدة تعبر عن التاريخ الطويل للشركة وقيمة العلامة التجارية بينما يشمل طموحاتها في طابع أكثر حداثة يتمحور حول الإنسان.

صرح جريج فيتس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IntouchCX ، قائلًا: “لقد لاحظنا وجود فرصة لنا لإعادة تسمية علامتنا التجارية لإظهار بشكل أوضح تعهدنا للابتكار في القطاع الذي بحاجة إلى ذلك بالفعل. لقد مثل كوننا شركة قائمة على الابتكار جزء من أساسنا وثقافتنا، وهذا مهم بالنسبة لنا لأنه يظهر قدرتنا على جلب المزيد أكثر من التفوق التشغيلي. وليس من السهل تمييز نفسك في القطاع، ويُعد الابتكار هو الطريق الذي دائمًا يحقق التميز وتقديم جودة ليس لها نظير”.

تتركز هوية IntouchCX الجديدة والجريئة ووضعها على الأسس الاستراتيجية المتمثلة في الفهم العميق للأنظمة البيئية لشركاء عملائهم، والتعهد لبناء الثقة، والعلاقات طويلة الأمد مرتكزة على أداء استثنائي، والابتكار، وتطوير ذوي المعرفة والقدرة.

كما صرح ويلما تشان، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في IntouchCX ، قائلًا: “تستحضر علامتنا التجارية المحولة خطتنا الاستراتيجية و North Star . فكلما نظرنا للمستقبل، نجد علامتنا التجارية تزيد من مكانتنا كقائد فكري، من خلال توقع احتياجات خبرات العميل المستقبلي بطرق جديدة وإيجاد حلول مميزة يمكن تحقيقها فعلًا”.

تستمر الشركة في الاستثمار على النطاق العالمي، وارتباط الموظفين، والقيادة بنهج متباين يوازن الأداء، والأشخاص، والوسائل التكنولوجية. تبتكر شركة IntouchCX جولات للعميل والموظف من خلال البحث المعرفي وتصميم التجربة، ولقد أطلقت بنجاح حلول جديدة هذا العام يشمل حلول الثقة والسلامة ( Trust and Safety ) المُعدة جيدًا، ولغات الرسوم التشكيلية ( Mosaic Languages) ، و IntouchCX Disrupt وهو حل مفصل لتجربة العملاء مخصص بالتحديد للشركات المتنامية.

وحاليًا، تعمل شركة IntouchCX عالميًا بنظام العمل من أي مكان. تُطرح العلامة التجارية الجديدة الخاصة بالشركة على المقرات في الولايات المتحدة وكندا وغواتيمالا وكولومبيا وجامايكا وهندوراس واليونان والهند والفلبين، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه حديثًا ( intouchcx.com ) وظهورها في ثوب جديد على منصات التواصل الاجتماعي.

نبذة عن IntouchCX

تُعد IntouchCX رائدة عالمية في إدارة تجربة العملاء، والتفاعل الرقمي، والحلول التقنية. نغوص في عالمك بفضول، وإبداع، وابتكار لتقديم نتائج استثنائية. لأكثر من 20 عام، قمنا بالتوسع مع الإنسان رائدة متميزة للقطاع من خلال بناء علاقات طويلة الأمد موثوقة مع شركائنا وتمكين الأشخاص لدينا لإحداث تغيير إيجابي. لمعرفة المزيد عنا، يرجى زيارة intouchcx.com

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للتواصل الإعلامي: خايمي دزيكوفسكي، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والاتصالات، في شركة IntouchCX، jdzikowski@intouchcx.com