شركة يونيكدين ترحب بفيونا كونشيلا لدفع التوسع في أفريقيا للاستفادة من الثورة الرقمية في المنطقة

يونيكدين هي شركة رائدة في مجال الأمن الرقمي. المنتج الرائد لشركة يونيكدين هو REL-ID، وهي منصة أمان متقدمة تؤمن الاتصالات بين العملاء والشركات من خلال القضاء على جميع احتمالات خرق البيانات والاحتيال. برمجية REL-ID هي حل للهاتف المحمول أولاً، وهي تحمي العملاء والشركات والنظام البيئي بأكمله بشكل فعال من مجموعة واسعة من المخاطر مثل هجمات الهوية وهجمات الأجهزة وهجمات الشبكات. حصلت شركة يونيكدين على العديد من الجوائز والتقدير لمنتجاتها الرائدة، بما في ذلك Gartner Cool Vendor in Identity and Access Management (2018) و Forrester Now Tech Industry Leader في حلول إدارة التثبت (2018).

