شركة ويسون إنجنيرنغ تفوز بعقد كبير للهندسة والمشتريات والبناء لمشروع معالجة للغاز من أرامكو السعودية

شنغهاي، 24 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ويسون إنجنيرنغ 02236.) (HK اليوم أنها فازت بعقد كلي للهندسة والمشتريات والبناء من شركة أرامكو السعودية، لتنفيذ مشروع معالجة للغاز في حقل بترول الشيبة في المملكة العربية السعودية. وهذا هو أول مشروع غاز ونفط تنفذه ويسون في منطقة الشرق الأوسط، وهو أيضا أول مشروع وحداتي تقوم به في المملكة.

تقع منشأة شيبة لمعالجة الغاز في قلب صحراء الربع الخالي. في المشروع الجديد، ستقوم ويسون إنجنيرنغ ببناء وحدة “التحكم في نقطة الندى” في منطقة مطورة مسبقا وغير مستعملة حاليا في منطقة الاستكشاف والإنتاج لوحدات إزالة الغاز الحمضي الحالية. ستقوم هذه الوحدة الجديدة باستخلاص الهيدروكربونات الثقيلة من الغاز الخام، وإزالة الغاز الحمضي من الهيدروكربونات الثقيلة، وبالتالي تمكين التحكم في الرغوة في وحدات إزالة الغاز الحمضي وتوسيع قدرة معالجة الغاز.

هذا المشروع هو أول مشروع هندسة ومشتريات وبناء يُمنح لشركة ويسون إنجنيرنغ من قبل شركة أرامكو السعودية. بناءً على خبرتها الوفيرة في المنطقة، أسست ويسون إنجنيرنغ سجلاً جيدًا في تنفيذ المشاريع وإدارة المشروع على هيئة وحدات في الشرق الأوسط. يرمز الفوز بهذا المشروع مرة أخرى إلى اعتراف الشركة العالمية متعددة الجنسيات بقدرة ويسون على تنفيذ مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء.

منذ إنشائها في العام 1997، أنجزت ويسون إنجنيرنغ أكثر من 200 مشروع هندسي كبير ومتوسط داخل الصين وخارجها، وهي مشاريع تراوحت بين مجموعة من القطاعات بما في ذلك البتروكيماويات، والمواد الكيميائية التخليقية، وتكرير النفط، والغاز الطبيعي، والمرافق المدنية، والمواد الكيميائية الدقيقة. نمت ويسون الآن لتصبح المزود الرائد لخدمات الهندسة والمشتريات والبناء والطاقة الكيميائية والحلول التكنولوجية المتكاملة في الصين. وفي الوقت نفسه، أقامت ويسون إنجنيرنغ شراكات مع العديد من الشركات الهندسية الدولية في مشاريع واسعة النطاق. في إطار إستراتيجيتها التجارية العالمية، تعمل ويسون إنجنيرنغ الآن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والأميركتين وأفريقيا وأوروبا، ولها فروع في أكثر من 20 دولة ومنطقة.

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