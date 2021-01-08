شركة هيشا تطلق حل المسيرات في الصندوق الصديق للبيئة؛ وتدعو إلى شركاء عالميين حصريين

شنجن، الصين، 8 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة هيشا (HEISHA)، الشركة الرائدة العالمية المزودة لمحطات شحن الطائرات من دون طيار عن إطلاق محطة “دنيست” (DNEST) – محطة شحنها الأحدث والأصغر حجما – كما وجهت دعوة عالمية للحصول على شركاء حصريين.

وإذ هي بحجم متر مكعب واحد، وبوزن يقل عن 40 كيلوغرامًا، تجعل دنيست من السهل نشرها في حديقة المنزل أو على السطح. وعلى عكس المنتجات الصناعية الأخرى من الشركة، فإن دنيست هي منتج سهل الاستخدام يستهدف بشكل مباشر السوق الاستهلاكية. وهي منتج جاهز للطيران مع محطة شحن DJI Mavic 2 Zoom وبرمجية كمبيوترية جاهزة للعمل. وبدون أي مهارات طيران مسبقة، يمكن للمستخدمين تشغيل دنيست بسهولة لمراقبة ملكياتهم من الجو في أي وقت ومن أي مكان.

وقال لينغ لو، الرئيس التنفيذي لشركة هيشا: “مع إصدار هذا المنتج الجديد، فإننا نوجه أيضًا دعوة للشركاء الحصريين على مستوى العالم. والسبب في الحصرية هو ضمان الاستقرار والربحية للشركاء الجدد والحصريين القادمين. وبهذا يكون الشركاء أكثر تحفيزًا لتقديم خدمة جيدة للعملاء. لا تبحث هيشا عن وسطاء وكلاء تجاريين فحسب، بل تبحث عن شركاء يمكننا معهم تطوير منتج ممتاز.”

وإذ تم تطويرها بهدف وحيد وهو توفير حل شحن الطائرات بدون طيار سهل الاستخدام، تأتي دنيست مزودة بلوحة شحن من الجيل السادس وتقنية تحكم من الجيل الثالث. وإلى جانب مركز التحكم عن بعد CENTURY Freesky على السحابة وخدمات أمازون السحابية، فإن هذه المحطة تتيح للمستخدمين الحصول على رؤية شاملة متى احتاجوا إليها.

يعتبر حل شحن الطائرات بدون طيار من السلسلة HEISHA D منصة مفتوحة المصدر تمامًا بتكلفة منخفضة وموثوقية عالية لتوفير وقت التطوير والتكاليف.

لمزيد من المعلومات بشأن المنتج، يرجى زيارة https://www.heishatech. com/dnest-hardware-for-drone- in-a-box-solution/

يوتيوب:

فيديو تقديم دنيست https://www.youtube.com/ watch?v=1e9Yhzak56A&feature= youtu.be

سياسة الشريك الحصري لدنيست https://www.youtube. com/watch?v=miSnCHK1eNM

عن هيشا

شركة هيشا تك التي تحركها التكنولوجيا هي علامة تجارية رائدة لتطوير محطات الشحن الذاتي للطائرات بدون طيار. تركز الشركة على ابتكار منتجات ذات قيمة حقيقية للحياة اليومية من خلال تطوير العلوم والتكنولوجيا. مع منشأة تصنيع تزيد مساحتها عن 1700 متر مربع ومعدات اختبار ومعالجة متقدمة، توفر هيشا حلولًا موفرة للتكلفة والوقت للمزيد من المطورين وهي مفتوحة لشركات تصنيع المعدات الأصلية والشراكات.