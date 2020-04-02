شركة هواوي تواصل الاحتفاظ بنمو مستقر في سوق الترفيه في العام 2019

شنجن، الصين، 2 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة هواوي تقريرها السنوي للعام 2019 أمس، الذي أظهر أداء قويا للشركة. بلغت مبيعات الشركة العالمية في العام 2019، 858.8 مليار يوان، بارتفاع سنوي بلغته نسبته 19.1%. وقد احتفظت هواوي بنمو مستقر في سوق الشركات وحققت مبيعات عالمية بلغت 89.7 مليار يوان، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 8.6%. وأصبحت الأعمال التجارية لشركةهواويأحد المحركات الرئيسية للنمو العام للشركة. اعتبارًا من العام 2019، اختارت أكثر من 700 مدينة و 228 شركةمن شركات فورتشن غلوبال 500 شركةهواويكشريك للتحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك قسم الشركات فيهواويشبكة تضم أكثر من 28,000 شريك حول العالم، يساهمون بما يصل إلى 86٪ من الإيرادات العالمية لمجموعة الأعمال. من خلال شبكة الشركاء العالمية هذه، تمكنتهواويمن بناء نظام عام مزدهر يعتمد على التبادل التجاري ويخلق قيمة للعملاء والصناعة بأكملها.

في العام 2019، شهدتهواويتوسعًا سريعًا في الأعمال التجارية. بفضل جهودها المتواصلة في البحث والتطوير والاستثمار في تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة مثل 5 جي والذكاء الاصطناعي والسحاب، تستفيدهواويبشكل كامل من المزايا التعاونية للتكنولوجيات الجديدة لتسريع ابتكار المنتجات ورقمنة الصناعة والتطوير الذكي. علاوة على ذلك، تم اعتماد مبدأ “أن تكون متكاملًا” بشكل جيد في مجال الأعمال التجارية للمؤسسات، بحيث يتم تشاطر النجاح مع الشركاء من خلال سياسات شراكة عادلة ومنصفة وشفافة وبسيطة.

ابتكار منتجات وحلول لسوق المؤسسات من خلال تقنيات الـ 5 جي، السحاب والذكاء الاصطناعي الرائدة

خلال العام، استفادتهواويمن التآزر بين السحابة والذكاء الاصطناعي والـ 5 جي لتوفير خدمات السحابة العامة وحلول السحابة المختلطة المستقرة والموثوقة والمستدامة. أطلقتهواوي كلاودأكثر من 200 خدمة سحابية و 190 حلًا، في حين يستخدم أكثر من 3 ملايين مستخدم ومطور حاليًاهواوي كلاودلتطوير المنتجات والحلول.

باستخدام السحابة كقاعدة، أطلقتهواويمنصةهواويهورايزونالر قمية من خلال دمج تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة بما في ذلك تقنيات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والفيديو، والاتصالات المتقاربة، ونظم المعلومات الجغرافية لبناء أساس للعالم الرقمي المستقبلي. وفقًا لشركة أبحاث السوق المستقلة الرائدةديل أورب غروب، احتلتهواويالمرتبة الأولى في حصة سوقواي فاي 6الداخلي أيه بي، باستثناء أميركا الشمالية بين الربع الثالث من العام 2018 و 2019، من خلال توفير خدمات عالية الجودة لعملاء من مختلف القطاعات مثل التعليم والبيع بالتجزئة والرعاية الصحية والتصنيع.

بالإضافة إلى ذلك، في العام 2019، أطلقت هواوي Huawei CloudEngine 16800، وهو أول محول لمركز البيانات في الصناعة تم تصميمه لعصر الذكاء الاصطناعي، والذي تم نشره تجاريًا في أكثر من 150 مركز بيانات مؤسسيا حول العالم. تم اعتماد OptiXs الثلاثة، وهي OptiXtrans و OptiXaccess و OptiXstar، من قبل أكثر من 3800 شركة في 158 دولة ومنطقة. وفقًا لتقريرغارتنرالصادر في أيلول/سبتمبر 2019، استحوذت منتجات التخزين منهواويعلى فئة القادة فيتقرير ماجيك كوادرنت. وأطلقتهواويأيضًا حلين رئيسيين لسوق الشركات – HiCampus و HiDC – من خلال الاعتماد على تقنياتها المتطورة في شبكات الـ 5 جي والبث البصري، وشبكات بروتوكول الإنترنت، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الابتكار التعاوني عبر المجالات التكنولوجية.

مساعدة الحكومات والمؤسسات في تحقيق التحول الرقمي وتسريع التنمية في مختلف القطاعات

تتمتعهواويبخبرة كبيرة في مساعدة الحكومات والمؤسسات على التحول إلى التقنية الرقمية. في مجالات مثل المدينة الذكية والحرم الجامعي والنقل والطاقة والتصنيع والتعليم، تعملهواويمع شركاء عالميين لطرح حلول مبتكرة ونماذج أعمال لخلق قيمة جديدة.

اعتبارًا من العام 2019، دخلت هواوي في شراكة مع أكثر من 4,200 مقدم خدمة يخدمون أكثر من 50,000 عميل حول العالم. شاركت الشركة في مشاريع المدن الذكية في أكثر من 200 مدينة عبر أكثر من 40 دولة ومنطقة، بالإضافة إلى مساعدة أكثر من 1000 مؤسسة مالية في التحول الرقمي من حيث التمويل الشامل وابتكار الخدمات القائمة على البيانات والخدمات المصرفية المفتوحة. تخدم هواوي أكثر من 170 خطًا للسكك الحديدية الحضرية في أكثر من 70 مدينة حول العالم، وتسعى جاهدة لبناء أنظمة نقل متكاملة للمدن العالمية. بناءً على الخبرة المكتسبة من التحول الرقمي الخاص بها، نجحت هواوي في بناء حرم جامعي ذكي لأكثر من 300 عميل. من خلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة، تساعد هواوي مختلف القطاعات بما في ذلك التصنيع والطاقة على إعادة تشكيل سلاسل التصنيع والقيمة الخاصة بها مع تعزيز ترقية أنظمتها الذكية.

دعم شركاء المشاريع وبناء نظام بيئي مزدهر

افتتحت هواوي13 مختبرا مفتوحافي جميع أنحاء العالم للتركيز على سوق الشركات. كل هذه المختبرات المفتوحة الشريكة تتلقى الدعم بشأن الابتكار المشترك للحلول، والتسويق، وتنمية المواهب، والتمويل، وسلاسل التوريد، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات لتحسين قدراتها بشكل مستمر ودفع التحول نحو النجاح المشترك. تلتزم هواوي بتقاسم خبرتها وتقنياتها ومعايير زراعة المواهب، وقد عملت مع عدد كبير من السلطات التعليمية والجامعات واللاعبين الآخرين في النظام البيئي من جميع أنحاء العالم لبناء نظام مفتوح ومفضل لزراعة مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودفع الرقمنة في الصناعة.

في المستقبل، سيؤدي التطبيق المتكامل للـ 5 جي، والسحابة، والذكاء الاصطناعي إلى دخول عالم جديد تشعر فيه جميع الأشياء، وتبقى على اتصال، وتتصرف بذكاء. ستطورهواويمنتجات مبتكرة قائمة على هذه التقنيات وتقدم حلولًا لتلبية احتياجات العملاء. ستدعم هذه الحلول الصناعات المختلفة بالذكاء وتساعد العملاء على التحول الرقمي لمزيد من التطوير المحتمل.