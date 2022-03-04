شركة هواوي تضيء مستقبلًا ذكيًا منخفض الكربون مع العملاء والشركاء في مؤتمر الجوالات العالمي في برشلونة

برشلونة، إسبانيا, 4 مارس 2022/PRNewswire/ — في 1 مارس، عُقد المنتدى العالمي للطاقة الرقمية لعام 2022 تحت عنوان “إنارة مستقبل ذكي منخفض الكربون” خلال مؤتمر الجوالات العالمي (MWC) في برشلونة، إسبانيا. وقد شارك في المنتدى ما يقرب من 200 من عملاء الصناعة والمنظمات في جميع أنحاء العالم. وتبادل قادة الصناعة الرؤى بشأن كيفية ابتكار شبكات خضراء منخفضة الكربون ومراكز بيانات وتعزيز تنمية الطاقة النظيفة. دعت شركة هواوي العملاء والشركاء لحضور احتفال مستقبل مراعي للبيئة من أجل الصناعة، وهو احتفال يهدف إلى توجيه شركات النقل على مسار منخفض الكربون.

صرح فانغ ليانغتشو، نائب رئيس شركة هواوي ديجيتال باور، في خطابه الرئيسي إن “الحياد الكربوني أصبح إجماعًا عالميًا. تدعم شركة هواوي وتشارك بنشاط في إجراءات تغير المناخ لمساعدة العملاء على أن يصبحوا محايدين من حيث الكربون. نحن نبتكر باستمرار توليد الطاقة النظيفة، ورقمنة الطاقة، والنقل الكهربائي، والبنية التحتية الخضراء لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة الذكية المتكاملة. من خلال التقريب بين تدفقات الطاقة وتدفقات المعلومات، تلتزم هواوي ديجيتال باور بخلق حياة أفضل، وأعمال أكثر ذكاءً، ومجتمع أكثر شمولية، وعالم أكثر مراعاة للبيئة”.

لمساعدة شركات النقل على السير على مسار التنمية الخضراء، اقترحت شركة هواوي استراتيجية “وحدات بت أكثر، وحدات وات أقل”. من خلال هذا الحل الشامل الذي يدمج الموقع المراعي للبيئة والشبكة المراعية للبيئة والتشغيل المراعي للبيئة، يمكن للناقلين الاستمتاع بزيادة سعة الشبكة باستهلاك أقل للطاقة لكل بت.

صرح ميشيل فريسي، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هواوي للطاقة الرقمية في أوروبا الغربية، إن شبكة هواوي المستهدفة للطاقة المراعية للبيئة تهدف إلى مساعدة شركات النقل في بناء شبكات مراعية للبيئة ومنخفضة الكربون.

الموقع: يمكن تحسين كفاءة الطاقة من 60% إلى 97% بعد تطوير المواقع من غرف المعدات إلى الخزائن أو من الخزائن إلى الأعمدة.

غرفة المعدات: يمكن تحسين كفاءة الطاقة في غرف المعدات من 55% إلى 75% بعد توسيع السعة وإعادة الإعمار. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقنيات المبتكرة، مثل التبريد الدقيق وتعزيز الجهد الذكي، تلغي الحاجة إلى إضافة غرف المعدات، واستبدال الكابلات، وإضافة مكيفات الهواء.

بنية جديدة: يتم استخدام الخزائن ، بدلاً من غرف المعدات ، للمواقع الجديدة، مما يحسن كفاءة الطاقة من 60% إلى 90%.

مركز البيانات: من خلال إعادة بناء الهندسة المعمارية وإمدادات الطاقة والتبريد والتشغيل والصيانة، تمكنت هواوي من بناء مراكز بيانات مبسطة ومراعية للبيئة وذكية وآمنة من الجيل التالي مع تقليل استهلاك الطاقة وتقصير فترة البناء.

توليد الطاقة: تساعد شركة هواوي الناقلين على نشر الألواح الكهروضوئية في مواقعهم الحالية وغرف المعدات والحرم الجامعي، مما يحول الناقلين من مستهلكي الطاقة إلى منتجي الطاقة الخضراء.

كما شارك المتحدثون الضيوف رؤى رائعة في القمة. وقد شارك لويس نيفيس، الرئيس التنفيذي للمبادرة العالمية للتمكين والاستدامة (GeSI)، كيف يمكن للتكنولوجيات الرقمية أن تساعد صناعة الطاقة التقليدية على تحسين كفاءة الطاقة وكيف يمكن لبصمة كربون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تقلل من بصمة الكربون في الصناعة.

شارك بيرند ليفين، رئيس قسم أداء الطاقة في شركة فودافون، ممارساتهم في استخدام الطاقة المتجددة في المواقع العالمية، وإعادة تدوير نفايات الشبكة، والحد من انبعاثات الكربون في سلسلة التوريد، بالإضافة إلى استراتيجية الانبعاثات الصفرية الصافية لعام 2040.

شاركت ماريا يولاندا كريسانتو، كبيرة مسؤولي الاستدامة في شركة غلوب تيليكوم، خطتها للشبكة المستهدفة منخفضة الكربون لعام 2030، والتي تتضمن نشرًا مبسطًا للموقع، وإعادة بناء المواقع الحالية من الداخل إلى الخارج، ونشر الطاقة الكهروضوئية، وإزالة مجموعة المولد.

كما تحدث سيبو إيهالاينن، الرئيس التنفيذي لشركة فيكولو، وسانتياغو هيرنانديز أونيس، الرئيس التنفيذي لشركة XDATA، عن تشغيل مراكز البيانات ذات الطاقة المراعية للبيئة بنسبة 100% وبولي يوريثان أقل، وتمكين الصناعة من تقليل بصمة الكربون من خلال مراكز البيانات.