شركة هايسنس العالمية ومجموعة العربي توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية

• تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية دخول شركة هايسنس إلى السوق المصري.

• تصل قيمة الاستثمارات بموجب هذه الاتفاقية إلى 170 مليون دولار.

• تهدف الاتفاقية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المحلي ودعم مسيرة التنمية الصناعية.

الإمارات العربية المتحدة، دبي, 31 أغسطس / آب 2021 /PRNewswire/ — وقعت شركة هايسنس العالمية الرائدة في إنتاج الإلكترونيات وتصنيع الأجهزة المنزلية، اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة العربي أكبر شركة لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر، بهدف طرح منتجات هايسنس بضمان العربي لأول مرة في السوق المصري.

من المقرر أن تصل الاستثمارات في مجال تصنيع أجهزة التلفزيون والثلاجات ومكيفات الهواء إلى 170 مليون دولار، مع توفير حوالي 4 آلاف فرصة عمل، وفي إطار الاتفاقية ستوفر العربي شبكة التسويق وإدارة العلامة التجارية في مصر، مما يرسخ مكانة قاعدة هايسنس في مصر.

تم الإعلان عن إبرام الاتفاقية خلال المؤتمر الصحفي والحفل الذي أقيم بحضور شركة “هايسنس” و “مجموعة العربي” في أحد فنادق القاهرة في يوم الخميس 26 أغسطس.

وقد شهد حفل التوقيع حضور عدد من كبار الشخصيات وهم اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء عبدالرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، الدكتور عبد الفتاح عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، الدكتور ابراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة للشئون الاقتصادية، ومثّل مجموعة العربي المهندس محمد محمود العربي المدير التنفيذي لمجموعة العربي، والمهندس إبراهيم العربي نائب رئيس مجموعة العربي ورئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر، بينما مثّل شركة هايسنس العالمية السيد جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين وممثلين عن الشركات المصرية والصينية.

وعلق السيد جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال حفل التوقيع قائلاً: “يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة العربي، والتي تعد أكبر شركة لتصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في مصر، وتعزيز تواجد علامة هايسنس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المؤكد أن هذه الشراكة سوف تمنحنا فرصاً لا مثيل لها لتصنيع وتسويق منتجاتنا وتعزيز وجودنا في جميع أنحاء مصر، وتعتبر خطوة رائدة لتوسيع استثماراتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وقد أضاف السيد جايسون أو أن مبيعات هايسنس قد حققت نمواً بنسبة 116٪؜ في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بعام 2020، وبالتحديد منتجات التلفزيونات والتي حققت مبيعات بنسبة 94٪، فضلاً عن ارتفاع مبيعات أجهزة تكييف الهواء بنسبة 120٪ والأجهزة المنزلية بنسبة 134٪.

وأشار أيضًا أن شركة هايسنس تعد شريكاً رئيسياً في العديد من المحافل الرياضية العالمية، بهدف بناء الوعي العالمي بالعلامة التجارية من خلال منصات رائدة نذكر منها على سبيل المثال UEFA Euro لعامي 2016 و 2018، وبطولة أستراليا المفتوحة، وناسكار Xfinity Series، وسباقات Red Bull، وسباقات Joe Gibbs، وFC Schalke 04 الألماني، وبطولة فيفا لكأس العالم FIFA World Cup لعام 2018TM، وباريس سان جيرمان. وتعزيزاً لاسم العلامة أعلنت هايسنس مؤخرًا عن رعايتها لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

كما أعرب المهندس محمد محمود العربي عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع عملاق في الصناعة مثل شركة هايسنس والتي تتبنى نهج التطور والابتكار والتكنولوجيا كأحد أهم استراتيجياتها، مضيفاً أن المستفيد الأول من هذه الاتفاقية هو العميل الذي سيجمع في اختياراته بين الجودة والتكنولوجيا الحديثة فضلاً عن الحصول على ضمان مقدم من العربي، بأسعار تناسب كافة الشرائح الاستهلاكية، مؤكداً أن الاتفاقية سوف تفتح آفاقاً جديدة من التعاون المشترك بين البلدين مما يخدم الصناعة المصرية.

كما صرح المهندس إبراهيم العربي أن استراتيجية مجموعة العربي تركز على العملاء وتلبي رغباتهم مع اختلاف أذواقهم، مضيفاً أن التعاون بين العربي وهايسنس جاء نتيجة دراسة معمقة للسوق المصري والأسواق المحلية، وتلبيةً لرغبة عملاء العربي في استخدام تكنولوجيا هايسنس المتطورة في منتجات التليفزيونات والثلاجات ومكيفات الهواء.

وكشف العربي عن وجود خطط مستقبلية لإدخال خطوط إنتاج ضخمة لاستيعاب حجم الطلب المرتفع المتوقع على منتجات هايسنس في مصر خلال المرحلة المقبلة، مما سيوفر آلاف فرص العمل للمواطنين المصريين، ونوه أن توجهات مجموعة العربي تتمحور حول المضي قدماً في ركب الصناعات التكميلية والمغذية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة الواردات، وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة صناعية كبرى في مجال تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المنتج المصري.

تعد مصر سوقاً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستكون هذه الشراكة خطوة رائدة للشركتين للاستفادة من الميزات التي تتمتع بها كل شركة وتوظيفها لتوسيع نطاق أعمالهما وتعزيز مكانتهما في السوق.

-انتهى-

الصور: هنا أو هنا

نبذة عن شركة هايسنس:

تأسست هايسنس عام 1969، وهي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في مدينة تشينغداو في الصين، وتغطي مجالات عمل مختلفة، ومنها الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات العصرية والحديثة.

تمتلك الشركة ثلاث شركات مدرجة، وهي: هايسنس للتكنولوجيا المرئية، وهايسنس للتجهيزات المنزلية، وساندن، وهي مدرجة في شنجهاي، وشينزن، وهونغ كونغ، وطوكيو، كما استحوذت على العديد من العلامات التجارية المعروفة، ومن ضمنها توشيبا، وجورينجي، وكيلون، ورونشن، وأسكو.

وبناءً على القيم الأساسية التي تتمثل في “النزاهة والابتكار والتركيز على العملاء والاستدامة”، واستراتيجية تطوير “الأساس التكنولوجي السليم والتشغيل القوي”، قدمت العلامة التجارية منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء الممتازة بالإضافة إلى موثوقية منتجاتها المضمونة لأكثر من 50 سنة.

تعتبر هايسنس أيضاً علامة تجارية عالمية رائدة في مجال تكامل التعامل بين الشركات B2B، والذي يشمل النقل الذكي والوحدات الطبية الذكية والبصرية. تمتلك الشركة تقنية التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming الرائدة في العالم وتكنولوجيا العرض بالليزر، فيما تعمل على تطوير تقنية الرقاقة، وتواصل العمل على تطوير رقائق معالجة جودة صور العرض فائقة الدقة 8K، ورقائق TV SoC، ورقائق AI.

ومع تصدير المنتجات إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة، فقد قامت علامة هايسنس برعاية أهم الأحداث الرياضية في العالم مثل بطولة أوروبا لكرة القدم “يورو 2016″، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وبطولة أوروبا لكرة القدم “يورو 2020″، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أصبحت الراعي العالمي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.

تمتلك هايسنس 16 مجمعاً صناعياً في تشينغداو، وشوندي، وهوزهو، وجمهورية التشيك، وجنوب إفريقيا، والمكسيك، وغيرها من الدول، بالإضافة إلى 16 مركزاً للبحث والتطوير تقع في تشينغداو، وشنجن، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وغيرها من الدول. وتعمل على إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات ذات التنافسية العالية.

لمزيد من المعلومات، والاطلاع على آخر المستجدات، يرجى متابعتنا على:

الموقع: https://hisenseme.com/

إنستغرام: https://www. instagram.com/hisense_ middleeast/?hl=en

يوتيوب: https://www.youtube. com/c/HisenseMiddleEast/videos

فيسبوك: https://www.facebook. com/HisenseMiddleEast

تويتر: https://twitter.com/ HisenseME

لينكدإن: https://www.linkedin. com/company/hisense-middle- east

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1604502/Hisense_Elaraby_ Group.jpg