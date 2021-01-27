شركة نايكو غلوبال اليابانية العملاقة تبني على نجاح الذكاء الاصطناعي لشركة فينتيكا لتحليل السوق

– شركتا نايكو غلوبال راب وفينتيكا تطوران علاقات معززة بينهما في سوق الأسهم الياباني بعد نتائج النجاح الأولي في سوق الأسهم الأميركي

بعد أن نفذت بنجاح مشروعا في سوق الأسهم الأميركي لنايكو غلوبال راب، وسعت الشركتان تعاونهما بشأن تقنية تصنيف نظام السوق الحائزة -على البراءة لسوق الأسهم الياباني

– استغلال الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي لفينتيكا للتحليل والفهم والتصنيف

– لأنظمة السوق دعما لحصحصة الأصول الديناميكية وقرارات الاستثمار

تل أبيب، إسرائيل، وطوكيو

27 كانون الثاني/يناير، 2021/ بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة فينتيكا للذكاء الاصطناعي المحدودة، اليوم عن التنفيذ الناجح لمشروع لشركة إدارة الأصول الدولية الرائدة في اليابان، نايكو غلوبال راب، وهي جزء من مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية. بعد التجربة الناجحة، أكدت شركة نايكو غلوبال راب أنها تخطط للاستفادة من إمكانات تصنيف أنظمة السوق المتقدمة، وذلك باستخدام محركات الذكاء الاصطناعي المستقلة الخاصة بشركة فينتيكا.

تعتبر شركة نايكو غلوبال راب شركة دولية كبرى لإدارة الأصول مقرها طوكيو ولديها أكثر من 2.5 تريليون ين ياباني (حوالي 24 مليار دولار أميركي) خاضعة لإدارتها. أثبتت الشركة أنها شركة رائدة عالميًا في دمج التقنيات المتقدمة. من الهندسة المالية إلى علم البيانات والتعلم الآلي، تستخدم نايكو غلوبال راب بشكل فعال إمكانات البيانات المالية الضخمة لضمان نجاح العملاء والتأثير العميق داخل الأسواق.

فينتيكا هي شركة إسرائيلية للتكنولوجيا المالية العميقة تعمل على بناء الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي المستقل للصناعة المالية العالمية. والشركة هي شركة تقنية مالية فرعية منبثقة عن شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة في إسرائيل، كورتيكا، وقد طورت تقنية الذكاء الاصطناعي الابتكارية المستقلة للأسواق المالية. تعتمد تقنية الشركة على منهجيات التعلم الذاتي المتقدمة المقترنة بتحليل علم بيانات السلاسل الزمنية ذات البراءة، التي تتيح سلالة جديدة من تحليلات أنظمة السوق الذكية والشاملة وفي الوقت المناسب. من خلال نهجها الوحداتي لتصنيف أنظمة السوق، واكتشاف الشذوذ، وإدارة المخاطر، تقوم فينتيكا للذكاء الاصطناعي بفحص دقيق للأسواق في الوقت الفعلي، لتزويد مديري الأصول بفهم فريد للكميات الهائلة من البيانات. ويوفر هذا ميزة نوعية لاتخاذ قرارات فعالة ومستنيرة.

يأتي إعلان التعاون هذا في وقت يشهد تقلبات واضطرابات كبيرة في السوق، حيث تسعى الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تحسين قدرتها بشكل كبير على تحقيق فهم أعمق لهياكل وظروف السوق المتغيرة، وتنفيذ إدارة إستراتيجية استثمارية استباقية وفعالة.