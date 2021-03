شركة ميبيلين نيويورك تعلن عن تعيين ستورم ريد ناطقة باسمها

نيويورك, 20 أذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — يسر شركة ميبيلين نيويورك Maybelline New York، شركة مواد التجميل العالمية الرائدة، الإعلان عن تعيين الممثلة والمخرجة وصانعة التغيير ستورم ريد الناطقة العالمية الجديدة باسمها. وتنضم ريد إلى جيجي حديد كموهبة أخرى ستتشارك صوتها مع مجموعة المعجبين بمنتجات الشركة العالمية.

جاء الدور الرئيسي الأول لستورم في الفيلم المرصع بالنجوم A Wrinkle in Time (2018) ، وتشمل مشاركاتها السابقة Years a Slave (2013) و Don’t Let Go (2019)، When They See Us (2019) و The Bravest Knight (2019) و The Invisible Man (2020). وبعدها ستمثل ستورم في فيلمي TheSuicide Squad و One Way وستعيد تمثيل دورها جيا في الموسم الثاني من مسلسل شبكة أتش بي أو ذي الشعبية العالية Euphoria. أسست ستورم بالشراكة مع أمها روبين سيمبسون شركة الإنتاج الخاصة بها، A Seed & Wings، بمهمة ورغبة في إنتاج أعمال فنية قائمة على رواية حقيقية مؤثرة وصادقة وتعكس وجهات نظر الجميع. ومع وجود العديد من المشاريع الفنية قيد الإعداد، افتتحتا مؤخرًا سلسلة محادثات جديدة على Facebook Watch بعنوان Chop It Up التي تستضيفها ستورم أيضًا.

تدافع ستورم عن التغيير الاجتماعي وتسعى جاهدة إليه من خلال منصاتها المختلفة ومن خلال مبادرتها Bamazing، التي تهدف إلى تمكين الجيل القادم والارتقاء به. ترفع ستورم صوتها عاليا دفاعا عن قضايا تشمل المساواة العرقية، والصحة العقلية، والشمولية؛ وتختار دائما دعم المشاريع التي تدعم هذه القضايا.

هذه الروحية هي التي جمعت ميبيلين وستورم معًا. وقالت تريشا أياغاري، رئيسة العلامة التجارية العالمية، ميبيلين نيويورك “ستورم هي صوت متميز وصانعة تغيير.” “إنها ممثلة موهوبة للغاية، وبطلة شجاعة مدافعة عن المساواة ولديها طاقة تضيء أي غرفة. لطالما أعجبت بستورم وكنت أدرك دائما أنها ستكون إضافة رائعة لعلامة ميبيلين التجارية.”

ستكون ستورم، بالتعاون مع ميبيلين، قادرة على إحداث تغيير أكبر في القضايا الأكثر أهمية لمستهلك العلامة التجارية. ستضيف ستورم صوتها لمبادرة ميبيلين Brave Together التي تدعم من يعانون من القلق والاكتئاب، وعمل التنوع المستمر للعلامة التجارية.

وقالت ستورم ريد: “كانت ميبيلين تعيش مع عائلتي على قدر ما أتذكر.” “أتطلع إلى هذا الفصل الجديد مع ميبيلين حيث سأتمكن من استخدام صوتي لمناصرة الشابات وجيلي من خلال عملي مع العلامة التجارية.”

ستكون ستورم وجه الابتكار الجديد لامتياز ميبيلين Fit Me، الذي سيظهر لأول مرة هذا الصيف.

حول ميبيلين نيويورك

ميبيلين نيويورك هي العلامة التجارية الأولى لمستحضرات التجميل في العالم، وهي متوفرة في أكثر من 120 دولة. من خلال الجمع بين الصيغ المتقدمة تقنيًا والخبرة العصرية ونشاط مدينة نيويورك، تتمثل مهمة ميبيلين نيويورك في تقديم مستحضرات تجميل مبتكرة وسهلة الوصول والمنال للجميع. في العام 2020، قدمت ميبيلين مبادرة Brave Together، وهو برنامج طويل الأجل لدعم الذين يعانون من القلق والاكتئاب ومساعدة الجميع في كل مكان على مواجهة عالمهم بشجاعة. تقدم Brave Together دعمًا حيويًا فرديًا، ومركزًا تعليميًا عبر الإنترنت، ومجموعة متنوعة من البرامج للمساعدة في نزع وصمة العار من الحديث حول الصحة العقلية، وقد التزمت بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة إلى المنظمات العالمية والمحلية. لمزيد من المعلومات يرجى تسجيل الدخول www.maybelline.com or w ww.maybelline.com/ bravetogether.com.

الاتصال:

كريستين تولي – [email protected]

مولي ميكلسون – [email protected] com

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1459622/Maybelline_ Storm_Reid.mp4