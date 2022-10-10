‫شركة ميبيلين نيويورك تطلق برنامجا تدريبًا مجانيًا على الصحة النفسية في الكليات الجامعية

Talk “بريف توك” هو برنامج تدريبي جامعي عالمي مصمم بالشراكة مع خبراء الصحة العقلية لمنح الطلاب الأدوات اللازمة لدعم من حولهم ممن يعانون من القلق أو الاكتئاب

نيويورك، 10 تشرين الأول/أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — يشعر أكثر من نصف طلاب السنة الأولى بالجامعات (54٪) بالقلق منذ بدء الدراسة الجامعية – و 60٪ لا يلجأون إلى المتخصصين للحصول على المساعدة*. وهم عادة ما يلجأون إلى أصدقائهم. لتشجيع المحادثة والتأكد من أن الدعم متاح للجميع، عقدت ميبيلين نيويورك شراكة مع مؤسسة جد، لإطلاق برنامج “بريف توك”، Brave Talk ، وهو برنامج تدريب مجاني طوره خبراء مصمم لمنح الطلاب المهارات اللازمة لدعم أقرانهم الذين قد يكونون يمرون بأوضاع صعبة ويساعد في ربطهم بالرعاية.

“في ميبيلين، نعتقد أن الصحة العقلية هي صحة، لكننا نعلم أنه عندما يعاني الناس، فإنهم يلجأون إلى أولئك الذين يثقون بهم أولاً. لقد أنشأنا برنامجًا من شأنه أن يوفر دعمًا شخصيا ووجاهيا للصحة العقلية في أيدي الجميع. وبفضل برنامج “بريف توك”، نعتقد أن المزيد من الناس سيشعرون بأن أحدا يستمع إليهم وأن لديهم الدعم والوعي بالموارد المتاحة لهم”، كما قالت تريشا أياغاري، رئيسة العلامة التجارية العالمية، ميبيلين نيويورك. “نحن نؤمن بشدة أنه لا ينبغي لأحد أن يكافح بمفرده”.

يعتمد “بريف توك” على برنامج Brave Together “بريف توغيذر” للعلامة التجارية رقم 1 لمواد التجميل الذي تم إطلاقه في العام 2020، وهو مخصص للمساعدة في إزالة وصمة القلق والاكتئاب في جميع أنحاء العالم وجعل الدعم الوجاهي الشخصي متاحًا للجميع، بالشراكة مع المنظمات غير الربحية للصحة العقلية في جميع أنحاء العالم. يلتزم برنامج “بريف توغيذر” بالوصول إلى مليون شخص بدعم شخصي وجاهي والتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لقضايا الصحة العقلية بحلول العام 2025.

ما هو برنامج “بريف توك”؟

تم إنشاء برنامج “بريف توك” بالشراكة مع خبراء إكلينيكيين في مؤسسة جيد، وهو برنامج تدريب مجاني يقوم على السيناريوهات مدته 90 دقيقة تم تصميمه ليتم تقديمه من قبل موظفي الكليات الجامعية يعلم الطلاب كيفية اكتشاف المؤشرات على شخص يعاني وكيفية دعمهم وكيفية ربطهم بالمساعدة المناسبة. يتمثل هدف برنامج “بريف توك” في بناء ثقافة يشعر فيها الطلاب بأنه يتم الاستماع إليهم.

“تعلم مؤسسة جيد أن خلق ثقافة رعاية حول الشباب يحمي صحتهم العقلية. سيوفر برنامج “بريف توك” المحادثات التي تشتد الحاجة إليها حول الصحة العقلية في الأحرام الجامعية مع تشجع الطلاب ليس فقط على الاعتناء برفاههم العاطفي، بل والاهتمام ببعضهم من البعض”، كما يقول جون ماكفي، الرئيس التنفيذي لشركة جيد. “إن توفير هذه الأنواع من الموارد لطلاب الجامعات هو أكثر أهمية من أي وقت مضى، ونحن فخورون بمواصلة شراكتنا مع ميبيلين، ونشكرهم على التزامهم بكسر الحواجز في الوصول إلى رعاية الصحة العقلية.”

تم إطلاق برنامج “بريف توك” بإطار لا يُنسى ويتضمن “خطوات شجاعة” للسماح لأي شخص بتذكر كيفية بدء المحادثة مع صديق.

ستطلق ميبيلين برنامج “بريف توك” التجريبي هذا الشهر في جامعة نيويورك، تليها زمالة أس جي ليفي لقادة المستقبل في كلية مدينة نيويورك وكلية كوينز وكذلك داخليًا مع موظفي ميبيلين نيويورك وموظفي مجموعة لوريال. في العام 2023، سيكون التدريب متاحًا مجانًا لجميع الكليات على المستوى الوطني (في الولايات المتحدة) وعلى مستوى العالم.

إذا كانت كليتك ترغب في معرفة المزيد عن برنامج “بريف توك”، يرجى التواصل مع: workshops@jedfoundation.org .

حول ميبيلين نيويورك

ميبيلين نيويورك هي العلامة التجارية الأولى لمستحضرات التجميل في العالم، وهي متوفرة في أكثر من 120 دولة. من خلال الجمع بين المعادلات المتقدمة تقنيًا والخبرة العصرية والتفوق الذي تتميز به مدينة نيويورك، تتمثل مهمة ميبيلين نيويورك في تقديم مستحضرات تجميل مبتكرة وسهلة المنال للجميع. في العام 2020، قدمت ميبيلين “بريف توغيذر”، وهو برنامج طويل الأجل لدعم المصابين بالقلق والاكتئاب ومساعدة الجميع في كل مكان على مواجهة عالمهم بشجاعة. يقدم برنامج “بريف توغيذر” دعمًا حاسمًا فرديًا، ومركزًا تعليميًا عبر الإنترنت، ومجموعة متنوعة من البرامج للمساعدة في إزالة وصمة العار عن المحادثة حول الصحة العقلية، وقد التزمت بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى المنظمات العالمية والمحلية. لمزيد من المعلومات، يرجى التسجيل للدخول إلى www.maybelline.com www.maybelline.com/ bravetogether.com .

حول مؤسسة جيد

مؤسسة جيد هي منظمة غير ربحية تعمل على حماية الصحة العاطفية وتمنع الانتحار بين المراهقين والشباب في بلادنا. نحن نعمل بالشراكة مع المدارس الثانوية والكليات لتقوية برامج وأنظمة الصحة العقلية ومنع تعاطي المخدرات والوقاية من الانتحار. نحن نزود المراهقين والشباب بالمهارات والمعرفة لمساعدة أنفسهم وبعضهم البعض. نحن نشجع وعي المجتمع وفهمها والعمل من أجل الصحة العقلية للشباب البالغين.

* المصدر تقرير بيانات خريف 2020 لدراسة عقول صحية

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