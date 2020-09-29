شركة ميامي الدولية القابضة تكمل الاستثمار في شركة دايموند ستاندرد؛ حيث يطور الطرفان منتجات مشتقات الألماس

برينستون ونيوجيرسي ونيويورك، 29 سبتمبر/ أيلول 2020/ PRNewswire/ — شركة ميامي الدولية القابضة (Miami International Holdings, Inc.) (MIH)، الشركة القابضة الأم لبورصات شركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة (مياكس)®، ومياكس بيرل® ومياكس إيمرالد (MIAX Emerald™‎) ‏(مجموعة بورصة مياكس “MIAX Exchange Group™‎“) وشركة دايموند ستاندرد، التي ابتكرت أول سلعة ماسية قابلة للاستبدال، أعلنت اليوم أن شركة ميامي الدولية القابضة قد أكملت استثمارًا في رأس المال في شركة دايموند ستاندرد (Diamond Standard).كجزء من هذا الاستثمار، دخلت شركة ميامي الدولية القابضة وشركة دايموند ستاندرد في شراكة للتعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير وإدراج العقود الآجلة القائمة على الألماس والخيارات المستقبلية القائمة على منتجات دايموند ستاندرد.تظل جميع منتجات العقود الآجلة والخيارات المستقبلية خاضعة للموافقة التشريعية.

تأسست شركة دايموند ستاندرد في عام 2018، وقد قدمت منتجًا جديدًا تمامًا إلى سوق المعادن الثمينة – سلعة ماسية قابلة للاستبدال تم إنشاؤها عن طريق تجميع الماس المصنف من المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة (GIA) معًا.مجموعات من الألماس مختومة براتنج شفاف مع شريحة كمبيوتر لاسلكية تخزن رمز سلسلة الكتل (بلوك تشين).والنتيجة هي أن كل عملة تكون قابلة للاستبدال ولها نفس القيمة في السوق، مما يتيح للمستثمرين القدرة على تداول الألماس الحقيقي بالطريقة التي يتعاملون بها مع الذهب أو المعادن الثمينة الأخرى.كما تنوي شركة دايموند ستاندرد أيضًا على إطلاق بورصة دايموند ستاندرد، حيث ستشتري الألماس بشفافية كصانع في السوق لإنشاء كشف يومي للأسعار.لا يزال إطلاق بورصة دايموند ستاندرد خاضعًا لموافقة سلطة النقد في برمودا.

قال توماس ب. جالغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميامي الدولية القابضة، أن هذه الشراكة تخلق فرصًا هائلة لتقديم منتجات مشتقات جديدة وفريدة من نوعها، تستفيد من خبرة مجموعة بورصة مياكس وسمعتها في المشتقات بالإضافة إلى ابتكار منتجات شركة دايموند ستاندرد.لقد ابتكر كلًا من فريق شركة كورماك “Cormac” وفريق شركة دايموند ستاندرد منتجًا رائدًا للسلع الأساسية ونكون متحمسين جدًا لدعمه.

علق كورماك كيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دايموند ستاندرد قائلًا، يشرفنا أن نحصل على دعم شركة ميامي الدولية القابضة لجلب أصول جديدة ذات جودة مؤسسية إلى قطاع السلع، ويسعدنا العمل معًا لتطوير وإدراج المنتجات المشتقة من الماس مع مجموعة بورصة مياكس، كشريك تبادل رئيسي.

وأضاف جوزيف دبليو فيرارو الثالث، نائب الرئيس الأول ومساعد المستشار العام قائلًا، إن الشراكة مع شركة دايموند ستاندرد تتماشى مع استراتيجية نمو شركة ميامي الدولية القابضة في العديد من الأصعدة حيث نسعى لتقديم المزيد من الابتكارات وعروض المنتجات المسجلة الملكية لأعضاء مجموعة بورصة مياكس لتعزيز تجربة التداول الخاصة بهم بشكل عام.

لمزيد من المعلومات حول شركة ميامي الدولية القابضة ومجموعة بورصة مياكس، تفضل بزيارة www.MIAXOptions.com أو التواصل مع عمليات مياكس التجارية TradingOperations@ MIAXOptions.com.

للمزيد من المعلومات حول شركة دايموند ستاندرد، تفضل بزيارة www.bsx.com.

جهة مراسلات الشركة: ناتالي كاي، وكالة كارما “Karma Agency“ nkay@karmaagency.com ‎215-790-7806

نبذة عن شركة ميامي الدولية القابضة

شركة ميامي الدولية القابضة هي الشركة القابضة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة (مياكس®)، وشركة مياكس بيرل المحدودة (مياكس بيرل ®) ومياكس إيمرالد المحدودة (مياكس إيمرالد) بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيريل، ومجموعة بورصة مياكس، وهم البورصات الوطنية الثلاثة للأوراق المالية.كما تمتلك شركة ميامي الدولية القابضة حصة غالبة في بورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة بورصة مياكس لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

تعمل بورصة مياكس كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر تقلب سبايكس “SPIKES®‎” (رمز التداول: SPIKE (سبايك))، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR®‎” إس وبي 500 (S&P 500)® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية.ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد عن شركة ميامي الدولية القابضة ومجموعة بورصة مياكس www.MIAXOptions.com.

نبذة عن شركة دايموند ستاندرد.

إن شركة دايموند ستاندرد هي الشركة المبتكرة للسلعة الألماسية الأولى والوحيدة في العالم المعتمدة من قبل الهيئات التنظيمية.من خلال فتح الألماس كأصل يتم تداوله في السوق، تساعد شركة دايموند ستاندرد المستثمرين في الوصول إلى مورد طبيعي بقيمة 1.2 تريليون دولار حاليًا – أي أكثر من كل الفضة والبلاتين في العالم مجتمعين.توفر سلعة الألماس، وهي من الأصول الصلبة القابلة للتسليم، تنويعًا ومخزونًا جديدًا للثروة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى توفير الشفافية والكفاءة في سلسلة توريد الألماس.استثمر ببراعة أو تعلم المزيد، تفضل بزيارة www.diamondstandard.co.

للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة: https:// diamondstandard.co، وللحصول على آخر التحديثات، تابع شركة دايموند ستاندرد على لينكيد إن وتويتر:@DiamondStdCo.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)،أو شركة دايموند ستاندرد (دايموند ستاندرد)، ولا يشكل عرض أو طلب أو بيع في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995.تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُعد”.نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والرموز) المشار إليها بواسطة الشركة أو شركة دايموند ستاندرد ملكًا لأصحابها المعنيين.ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة أو شركة دايموند ستاندرد للعلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة أو شركة دايموند ستاندرد.أي إشارات من قبل الشركة أو شركة دايموند ستاندرد إلى العلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و/أو خدمات للطرف الثالث المقابل وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.