‫‫شركة ميامي الدولية القابضة تعلن عن نتائج التداول لشهر غشت/آب 2022; تسجل MIAX Options وMIAX Pearl سجلات حجم تداول الأسهم للعام حتى تاريخه

برينستون، نيوجيرسي، 9 شتنبر/أيلول، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة ( MIH ) اليوم عن نتائج التداول في غشت/آب 2022 لفروعها في البورصة الأمريكية – MIAX® ، و MIAX Pearl® و MIAX Emerald® (المعروفين معًا باسم مجموعة مياكس® للصرافة)، ومينيابوليس لتبادل الحبوب ( MGEX ).
أبرز ملامح حجم التداول في غشت/آب 2022
— بلغ إجمالي حصة سوق الخيارات الأمريكية متعددة الإدراج لمجموعة MIAX للصرافة 12.79%، بانخفاض 16 نقطة أساس على أساس سنوي (YoY) وذلك يمثل انخفاضًا بنسبة 12.6%. تم تنفيذ إجمالي 108.1 مليون عقد خيارات متعددة الإدراج في مجموعة MIAX للصرافة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 6.8% على أساس سنوي ومتوسط حجم يومي (ADV) يبلغ 4,699,129 عقدًا. وبلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه 863.8 مليون عقد، بانخفاض قدره 1.7% عن الفترة نفسها من عام 2021
— حققت MIAX Options (مياكس لعقود الخيارات) رقمًا قياسيًا في حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه بلغ 360.6 مليون عقد، بزيادة قدرها 6.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وبلغ حجم التداول فيها في غشت/آب 2022 عدد 47.0 مليون عقد، بانخفاض قدره 0.3% على أساس سنوي. وأعلن مؤشر MIAX Emerald عن حجم أعمال بلغ 217.2 مليون عقد منذ بداية العام، بانخفاض 8.1% عن الفترة نفسها من عام 2021، مع إجمالي حجم 25.4 مليون عقد في غشت/آب 2022، بانخفاض بنسبة 39.2% على أساس سنوي. كما حققت MIAX Pearl (مياكس بيرل) رقمًا قياسيًا في حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه بلغ 286.0 مليون عقد، بانخفاض قدره 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وبلغ إجمالي حجم التداول فيها 35.7 مليون عقد في شهر غشت/آب 2022، بانخفاض قدره 31.9% على أساس سنوي.
— وفي الأسهم الأمريكية، سجلت أسهم MIAX Pearl حجم شهري بلغ 2.4 مليار سهم في غشت/آب 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 210.2% على أساس سنوي وحصة سوقية قدرها 0.98%. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام رقما قياسيا بلغ 19.6 مليار سهم، بزيادة قدرها 316.9% عن الفترة نفسها من عام 2021.
— في العقود الآجلة الأمريكية، أعلنت MGEX ، وهي سوق عقود معين ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) ، عن حجم تداول بلغ 376,441 عقدًا في غشت/آب 2022، بانخفاض بنسبة 4.6% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام 2,400,396 عقدًا، بانخفاض قدره 3.0% عن الفترة نفسها من عام 2021.
— بلغ إجمالي حجم العقود الآجلة لـ SPIKES® 160,628 عقدًا في غشت/آب 2022، بزيادة قدرها 87.0% على أساس سنوي وتمثل متوسط حجم يومي من 6,984 عقدًا. بلغ الحجم الإجمالي حتى تاريخه رقماً قياسياً بلغ 538.417 عقداً، بزيادة قدرها 314.8٪ على أساس سنوي.
يتم تضمين تفاصيل إضافية عن حجم مجموعة مياكس للصرافة و MGEX في الجداول التالية.
|
حجم تداول الخيارات متعددة القوائم لـ
مجموعة مياكس للصرافة، في الشهر الحالي
|
مقارنة من السنة حتى تاريخه
|
عقود خيارات متعددة
القوائم
|
أغسطس /آب-2 2
|
أغسطس-21
|
% تغيير
|
يوليو-22
|
% تغيير
|
أغسطس /آب-2 2
|
أغسطس-21
|
% تغيير
|
أيام التداول
|
23
|
22
|
20
|
167
|
167
|
صناعة خيارات الأسهم الأمريكية
|
845,104,433
|
761,891,872
|
10.9 %
|
685,359,630
|
23.3 %
|
6,285,805,288
|
6,132,683,722
|
2.5 %
|
مجموعة مياكس للصرافة
|
108,079,977
|
116,013,478
|
-6.8 %
|
92,981,667
|
16.2 %
|
863,818,014
|
878,372,405
|
-1.7 %
|
MIAX Options
|
46,972,524
|
47,123,249
|
-0.3 %
|
40,410,802
|
16.2 %
|
360,617,154
|
340,247,261
|
6.0 %
|
MIAX Pearl
|
35,696,808
|
27,068,706
|
31.9 %
|
31,905,134
|
11.9 %
|
286,036,788
|
301,731,215
|
-5.2 %
|
MIAX Emerald
|
25,410,645
|
41,821,523
|
-39.2 %
|
20,665,731
|
23.0 %
|
217,164,072
|
236,393,929
|
-8.1 %
|
متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة القوائم
|
أغسطس /آب-2 2
|
أغسطس-21
|
% تغيير
|
يوليو-22
|
% تغيير
|
أغسطس /آب-2 2
|
أغسطس-21
|
% تغيير
|
صناعة خيارات الأسهم الأمريكية
|
36,743,671
|
34,631,449
|
6.1 %
|
34,267,982
|
7.2 %
|
37,639,553
|
36,722,657
|
2.5 %
|
مجموعة مياكس للصرافة
|
4,699,129
|
5,273,340
|
-10.9 %
|
4,649,083
|
1.1 %
|
5,172,563
|
5,259,715
|
-1.7 %
|
MIAX Options
|
2,042,284
|
2,141,966
|
-4.7 %
|
2,020,540
|
1.1 %
|
2,159,384
|
2,037,409
|
6.0 %
|
MIAX Pearl
|
1,552,035
|
1,230,396
|
26.1 %
|
1,595,257
|
-2.7 %
|
1,712,795
|
1,806,774
|
-5.2 %
|
MIAX Emerald
|
1,104,811
|
1,900,978
|
-41.9 %
|
1,033,287
|
6.9 %
|
1,300,384
|
1,415,533
|
-8.1 %
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ
مجموعة مياكس للصرافة، في الشهر الحالي
|
مقارنة من السنة حتى تاريخه
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة
القوائم
|
أغسطس /آب-2 2
|
أغسطس-21
|
% تغيير
|
يوليو-22
|
% تغيير
|
أغسطس /آب-2 2
|
أغسطس-21
|
% تغيير
|
مجموعة مياكس للصرافة
|
12.79 %
|
15.23 %
|
-16.0 %
|
13.57 %
|
-5.7 %
|
13.74 %
|
14.32 %
|
-4.1 %
|
MIAX Options
|
5.56 %
|
6.19 %
|
-10.1 %
|
5.90 %
|
-5.7 %
|
5.74 %
|
5.55 %
|
3.4 %
|
MIAX Pearl
|
4.22 %
|
3.55 %
|
18.9 %
|
4.66 %
|
-9.3 %
|
4.55 %
|
4.92 %
|
-7.5 %
|
MIAX Emerald
|
3.01 %
|
5.49 %
|
-45.2 %
|
3.02 %
|
-0.3 %
|
3.45 %
|
3.85 %
|
-10.4 %
|
حجم تداول الأسهم لـ
أسهم MIAX Pearl , في الشهر الحالي
|
مقارنة من السنة حتى تاريخه
|
الأسهم (بالملايين)
|
أغسطس /آب-2 2
|
أغسطس-21
|
% تغيير
|
يوليو-22
|
% تغيير
|
أغسطس /آب-2 2
|
أغسطس-21
|
% تغيير
|
أيام التداول
|
23
|
22
|
20
|
167
|
167
|
صناعة الأسهم الأمريكية
|
243,296
|
198,029
|
22.9 %
|
214,812
|
13.3 %
|
2,036,953
|
1,959,231
|
4.0 %
|
حجم تداول MIAX Pearl
|
2,396
|
773
|
210.2 %
|
1,962
|
22.1 %
|
19,624
|
4,708
|
316.9 %
|
متوسط الحجم اليومي لـ MIAX Pearl
|
104
|
35
|
196.7 %
|
98
|
6.2 %
|
118
|
28
|
316.9 %
|
الحصة السوقية لـ MIAX Pearl
|
0.98 %
|
0.39 %
|
152.5 %
|
0.91 %
|
7.8 %
|
0.96 %
|
0.24 %
|
301.0 %
|
حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ
MGEX , في الشهر الحالي
|
مقارنة من السنة حتى تاريخه
|
العقود الآجلة وعقود الخيارات
|
أغسطس /آب-2 2
|
أغسطس 2021
|
% تغيير
|
يوليو-22
|
% تغيير
|
أغسطس /آب-2 2
|
أغسطس 2021
|
% تغيير
|
أيام التداول
|
23
|
22
|
20
|
167
|
167
|
حجم العقود الآجلة MGEX
|
376,441
|
394,528
|
-4.6 %
|
236,941
|
58.9 %
|
2,400,396
|
2,475,882
|
-3.0 %
|
متوسط الحجم اليومي لـ MGEX
|
16,367
|
17,933
|
-8.7 %
|
11,847
|
38.2 %
|
14,374
|
14,826
|
-3.0 %
نُبذة عن شركة مياكس
تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc . الشركة الأم القابضة لشركة MIAX ، شركة Miami International Securities Exchange, LLC بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX ® )، وشركة MIAX PEARL, LLC مياكس بيرل ( MIAX Pearl® )، وشركة MIAX Emerald, LLC مياكس ايميرالد ( MIAX Emerald ® )، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC بورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX )، وبورصة برمودا ( BSX ).
MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities . تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لصناعة تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: ( SPIKE ، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY).
MGEX هي بورصة مسجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة ( CFTC ) وتعمل كسوق حصري لمجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك القمح الأحمر الصلب والعقود الآجلة SPIKES . وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.
BSX هي سوق أوراق مالية دولية متكاملة بالكامل، مقرها في برمودا ونظمت في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.
وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، وبرمودا.
لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .
لمعرفة المزيد عن MGEX ، قم بزيارة www.mgex.com .
لمعرفة المزيد عن BSX ، قم بزيارة www.bsx.com .
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