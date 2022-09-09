‫‫شركة ميامي الدولية القابضة تعلن عن نتائج التداول لشهر غشت/آب 2022; تسجل MIAX Options وMIAX Pearl سجلات حجم تداول الأسهم للعام حتى تاريخه

برينستون، نيوجيرسي، 9 شتنبر/أيلول، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة ( MIH ) اليوم عن نتائج التداول في غشت/آب 2022 لفروعها في البورصة الأمريكية – MIAX® ، و MIAX Pearl® و MIAX Emerald® (المعروفين معًا باسم مجموعة مياكس® للصرافة )، ومينيابوليس لتبادل الحبوب ( MGEX ).

أبرز ملامح حجم التداول في غشت/آب 2022

— بلغ إجمالي حصة سوق الخيارات الأمريكية متعددة الإدراج لمجموعة MIAX للصرافة 12.79%، بانخفاض 16 نقطة أساس على أساس سنوي (YoY) وذلك يمثل انخفاضًا بنسبة 12.6%. تم تنفيذ إجمالي 108.1 مليون عقد خيارات متعددة الإدراج في مجموعة MIAX للصرافة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 6.8% على أساس سنوي ومتوسط حجم يومي (ADV) يبلغ 4,699,129 عقدًا. وبلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه 863.8 مليون عقد، بانخفاض قدره 1.7% عن الفترة نفسها من عام 2021

— حققت MIAX Options (مياكس لعقود الخيارات) رقمًا قياسيًا في حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه بلغ 360.6 مليون عقد، بزيادة قدرها 6.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وبلغ حجم التداول فيها في غشت/آب 2022 عدد 47.0 مليون عقد، بانخفاض قدره 0.3% على أساس سنوي. وأعلن مؤشر MIAX Emerald عن حجم أعمال بلغ 217.2 مليون عقد منذ بداية العام، بانخفاض 8.1% عن الفترة نفسها من عام 2021، مع إجمالي حجم 25.4 مليون عقد في غشت/آب 2022، بانخفاض بنسبة 39.2% على أساس سنوي. كما حققت MIAX Pearl (مياكس بيرل) رقمًا قياسيًا في حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه بلغ 286.0 مليون عقد، بانخفاض قدره 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وبلغ إجمالي حجم التداول فيها 35.7 مليون عقد في شهر غشت/آب 2022، بانخفاض قدره 31.9% على أساس سنوي.

— وفي الأسهم الأمريكية، سجلت أسهم MIAX Pearl حجم شهري بلغ 2.4 مليار سهم في غشت/آب 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 210.2% على أساس سنوي وحصة سوقية قدرها 0.98%. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام رقما قياسيا بلغ 19.6 مليار سهم، بزيادة قدرها 316.9% عن الفترة نفسها من عام 2021.

— في العقود الآجلة الأمريكية، أعلنت MGEX ، وهي سوق عقود معين ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) ، عن حجم تداول بلغ 376,441 عقدًا في غشت/آب 2022، بانخفاض بنسبة 4.6% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام 2,400,396 عقدًا، بانخفاض قدره 3.0% عن الفترة نفسها من عام 2021.

— بلغ إجمالي حجم العقود الآجلة لـ SPIKES® 160,628 عقدًا في غشت/آب 2022، بزيادة قدرها 87.0% على أساس سنوي وتمثل متوسط حجم يومي من 6,984 عقدًا. بلغ الحجم الإجمالي حتى تاريخه رقماً قياسياً بلغ 538.417 عقداً، بزيادة قدرها 314.8٪ على أساس سنوي.

يتم تضمين تفاصيل إضافية عن حجم مجموعة مياكس للصرافة و MGEX في الجداول التالية.