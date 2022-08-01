شركة ميامي الدولية القابضة تعلن أن Webull ستبدأ في تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى خيارات SPIKES‫

يتم تداول خيارات SPIKES على مؤشر تقلبات SPIKES (الرمز التجاري: SPIKE) ، الذي يتم تحديثه كل 100 مللي ثانية للحصول على دقة دقيقة. المؤشر هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY) . تعمل منتجات SPIKES ، المبنية على SPY ، على تحويل فئة أصول التقلبات. يتم تداول خيارات SPIKE تحت الرمز “ SPIKE ” في بورصة MIAX Options ويتم تسويتها نقدًا مع انتهاء الصلاحية الشهرية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول منتجات SPIKES هنا .

“تلتزم MIH بتوفير منتجات وحلول مبتكرة لسوق المشتقات. نحن متحمسون للعمل مع Webull لجعل منتجات التقلبات في متناول المستخدم النهائي”، هذا ما قال توماس ب. غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH . “مع إطلاق خيارات SPIKES على منصة Webull ، أصبح لدى عملاء Webull في جميع أنحاء العالم الآن خيار عندما يتعلق الأمر بتداول منتجات تقلبات الأسهم الأمريكية، حيث توفر خيارات SPIKES القدرة على تداول التقلبات مباشرة على SPY ، أكبر صندوق ETF في العالم.”

Webull ، تاجر وسيط مستقل ذاتي التوجيه، يتآزر بين التكنولوجيا والتمويل من خلال توفير منتجات وخدمات موثوقة ومهنية وفعالة. من خلال توسيع عروضها لتشمل SPIKES ، أصبح لدى المتداولين الأفراد الآن وصول أكبر إلى تقلبات التداول.

“التنويع مهم لعملائنا ونريد أن نكون قادرين على تقديم مجموعة شاملة من المنتجات الاستثمارية عبر منصتنا”، هذا ما قاله أنتوني دينير، الرئيس التنفيذي لشركة Webull. “إن توفير الوصول إلى خيارات SPIKES من خلال منصة Webull هو مثال آخر على كيفية تقديم منتجات مبتكرة للمتداولين الأفراد الذين لم يكن في متناولهم تقليديا سوى المشاركين المؤسسيين في السوق.”

نُبذة عن شركة مياكس

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc . الشركة الأم القابضة لشركة MIAX ، شركة Miami International Securities Exchange, LLC بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX‎®‎‎) ، وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ مياكس بيرل ( MIAX Pearl® )، وشركة MIAX Emerald, LLC مياكس ايميرالد ( ‎‎‎MIAX Emerald® )، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC بورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX )، وبورصة برمودا ( BSX ).

وتُعدّ كل من MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC)) ، وتعمل هذه البورصات الثلاث بتقنيات متطورة مسجلة الملكية لتزويد الشركات الأعضاء فيها بأفضل حلول التداول في عقود الخيارات المدرجة من حيث الكفاءة والسرعة، بالإضافة إلى ذلك تزوّد بورصة MIAX Pearl EquitiesTM الشركات الأعضاء فيها بحلول تداول الأسهم النقدية. كما تُعدّ MIAX البورصة الحصرية لتداول عقود خيارات التسوية النقدية على مؤشر SPIKES ® للتقلبات المتوقعة في الأسواق (رمز المؤشر: SPIKE) ؛ وهو أداة لقياس التقلبات المتوقعة لمدّة 30 يومًا في صندوق SPDR® S&P 500® ETF (رمز السهم: SPY ).

بورصة مينابوليس للحبوب ( MGEX ) هي بورصة مسجلة لدى هيئة تداول العقود الآجلة للسلع ( CFTC) ، وهي بورصة لتداول منتجات العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيّدة بالإشعار لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ). وتمثل بورصة مينابوليس للحبوب سوقًا حصريًا لتداول مجموعة متنوعة من المنتجات، من بينها القمح الربيعي الأحمر الصلب، وعقود SPIKES الآجلة، وعقود BRIXX الآجلة للعقارات التجارية، وعقود TAX الآجلة. كما تُعدّ بورصة معتمدة لتداول العقود ( DCM ) وهيئة مقاصة مشتقات ( DCO ) تعمل تحت رقابة هيئة تداول العقود الآجلة للسلع، وتوفر خدماتها بوصفها بورصة معتمدة لتداول العقود وهيئة مقاصة مشتقات وسوقًا نقديًا في مجموعة من فئات الأصول.

أمّا بورصة برمودا لتداول الأوراق المالية ( BSX ) فهي سوق إلكترونية دولية رائدة لتبادل الأوراق المالية تنظمها هيئة النقد في برمودا ( BMA) ، وهي متخصصة في إدراج الأدوات المالية وتداولها في أسواق رأس المال، مثل الأسهم، وسندات الدين، وصناديق التمويل، وصناديق التحوّط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. وبورصة برمودا عضو عامل في الاتحاد الدولي للبورصات، كما أنّها عضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ومعترف بها عالميًا من العديد من الهيئات بما فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ).

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، وبرمودا.

لمزيد من المعلومات عن بورصة MIAX ، يُرجى زيارة: www.MIAXOptions.com .

لمزيد من المعلومات عن بورصة MGEX ، يُرجى زيارة: www.mgex.com .

لمزيد من المعلومات عن بورصة BSX ، يُرجى زيارة: www.bsx.com .

نبذة عن Webull

Webull Financial LLC هي وسيط وتاجر مسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) وهي عضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية ( FINRA ) ومؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية ( SIPC ). Webull Financial LLC هي شركة تابعة لشركة Webull Corporation ، التي يقع مقرها الرئيسي في 44 Wall Street ، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة: www.webull.com . للحصول على معلومات حول خيارات التداول على Webull ، يُرجى زيارة: https://www.webull.com/options .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings، Inc . (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، الشركة) أو Webull Financial LLC (Webull) ولا يشكل عرضًا، الالتماس أو البيع في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض؛ التماس أو البيع سيكون غير قانوني. قد يتضمّن هذا البيان الصحفي بيانات مستقبلية، بما في ذلك البيانات المُصنّفة على أنّها بيانات مستقبلية وفقًا لمفهومها الوارد في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصّة المتعلقة بالأوراق المالية لعام 1995. والبيانات المستقبلية الواردة في هذا البيان الصحفي توضح توقعات الشركة أو خططها أو نتائج أعمالها أو إستراتيجياتها، وتكون مسبوقة عادة بكلمات وتعبيرات مثل “قد”، أو “مستقبلًا”، أو “يُعتزم”، أو “من المُقرّر”، أو “ينبغي”، أو “من المُتوقع”، أو “يُرتقب”، أو “مشروع مُقترح”، أو “في النهاية” أو “مُقدّر”. وهذه البيانات يمكن أن تؤثر عليها العديد من العوامل المعروفة وغير المعروفة والتي قد تؤدي إلى اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الواردة فيها؛ لذا نوصيك بقراءة المعلومات التحذيرية الواردة في هذه الفقرة ومراجعتها بعناية.

تظل جميع العلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها بواسطة الشركة و Webull ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة و Webulls للعلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية وأي من الشركة أو Webull . أي إشارات من قبل الشركة و Webull إلى العلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و/أو خدمات الطرف الثالث المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل الإعلامي:

آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات

‎(609) 955-2091

anybo@miami-holdings.com