شركة مياكس تفوز بجائزة تقنية البورصات الأكثر ابتكارية في مؤتمر عمليات وخدمات فند إنتليجنس 2021

برنستون، نيوجيرسي، 26 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مجموعة مياكس® اليوم أن مجموعة مياكس إكستشينج، المكونة من مؤشرات مياكس <14® ومياكس بيرل</<1® ومياكس إيميرالد® الوطنية للأوراق المالية، فازت بجائزة أكثر تقنيات البورصات ابتكارية في حفل جوائز عمليات وخدمات فند إنتليجنس 2021 (الذي كان يسمى سابقا مؤتمر جوائز فند تكنولوجي ودبليو أس أل). وهذه هي المرة الثالثة التي تفوز بها مجموعة مياكس إكستشينج بجائزة هذه الفئة. ومن بين الشركات التي شاركت في المؤتمر هذا العام سيبوي وكوبن تك وأل تي أس، وميمكس ونازاك.

وعلق مات روتيللا، نائب الرئيس الأول، رئيس قسم التكنولوجيا في مياكس، “يسعدنا فوزنا بهذه الجائزة للعام الثالث على التوالي، ونود أن نشكر الحكام على تقديرهم مرة أخرى لتقنية البورصات المبتكرة التي تقدمها مجموعة مياكس إكستشينج لشركاتنا الأعضاء. يسلط الفوز بهذه الجائزة الضوء على دافعية وتصميم فرق التكنولوجيا والعمليات لدينا لجعل تكنولوجيا مجموعة مياكس إكستشينج الأفضل في الصناعة، كما أنه يُظهر مواهبهم وقدراتهم على جعل هذا ممكنًا بصورة مستمرة. في صناعة تكون فيها التكنولوجيا عنصرًا أساسيًا للنجاح، ومع تصميم وبناء تكنولوجيا البورصات لدينا داخليا بالكامل، فإن فئة تكنولوجيا البورصات الأكثر ابتكارًا مهمة جدًا بالنسبة لنا “.

تكرم جوائز عمليات وخدمات فند إنتليجنس وتكافئ التميز والمساهمات البارزة التي قدمها رواد الأعمال والعمليات والتكنولوجيا في إدارة الأصول وشركات مزودي الخدمات على مدار العام الماضي.

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عن مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) وهي الشركة القابضة الأم لشركة بورصة مياكس تدير شركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج®، وشركة مياكس بيرل المحدودة أل أل سي®) ومياكس إيميرالد أل أل سي®(مياكس إيميرالد بالإضافة إلى مياكس ومياكس بيرل تشكل مجموعة مياكس إكستشينج)، ومنيابوليس غرين إكستشينج، إل إل سي، وهو سوق عقود معين و مؤسسة مقاصة للمشتقات، و بورصة أسهم برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة مياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

تعمل بورصة مياكس كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر التقلب سبايكس “SPIKES®‎” (Ticker: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR® أس أند بي 500® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي .

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية للعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.