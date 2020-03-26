شركة “مور هيلث” تطلق تقييما ذاتيا لفيروس الكورونا

سان ماتيو، كاليفورنيا، 25 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — يوم 24 آذار/مارس، 2020، أعلنت شركة “مور هيلث”، وهي شركة تمارس خدمات التطبيب عن بعد، عابرة للحدود ويقع مقرها في سليكون فالي، عن إطلاق أداة تقييم ذاتي مجانية ممتازة للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بست لغات على موقع covid19.morehealth.com .

تم تطوير أداة التقييم الذاتي من مورهيلثلكوفيد 19بشكل مشترك من قبل فريق من خبراء الأمراض المعدية الأميركيين والدوليين، بمن في ذلك الدكتور غاري سكولنيك، الرئيس السابق لقسم الأمراض المعدية في مستشفى ستانفورد وأستاذ الطب في جامعة ستانفورد، والأستاذ وانغ يان، نائب مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى جامعة بكين فيرست. جدير بالذكر أن الدكتور سكولنيك يكرس نفسه منذ عهد طويل للبحوث وعلاج الأمراض المعدية في الولايات المتحدة وحول العالم. وهو يعالج حاليًا مرضىكوفيد 19في الولايات المتحدة. تخصص البروفيسور وانغ يانغ في ممارسة الأمراض المعدية السريرية لأكثر من 20 عامًا، ولديه خبرة مباشرة في علاج المرضى الذين يعانون منكوفيد 19ومساعدة الطاقم الطبي عن بُعد في ووهان بإقليم هوبي لمعالجة المصابين إصابات شديدة بعدوىكوفيد 19.

يمكن أن يساعد التقييم الذاتي في توجيه المستخدم ليقرر ما إذا كان يجب أن يتعافى في المنزل أو أن يتوجه إلى مكان اختبار معين؛ يمكن أن يساعد المستخدمين على تحديد ما إذا كان عليهم الاتصال برقم الطوارئ 911 أو الاتصال بطبيب الرعاية الأولية للحصول على المساعدة. يمكن لأداةمور هيلثالتقييمية الجديدة أن تقلل من القلق والذعر لدى غالبية الأشخاص الذين لا يحتاجون للفحص، كما يمكنها فحص الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا مصابين بأعداد كبيرة في وقت واحد مما يقلل العبء على أنظمة الرعاية الصحية ويساعد على التعرف بسرعة على المرضى المعرضين لخطر كبير.

ولتوسيع نطاق الوصول، تطرح مور هيلث أداةالتقييم الذاتي مجانيًا تمامًا للمستخدمين والمستشفيات في جميع أنحاء العالم لمساعدتهم على تخصيص نظام التشخيص والعلاج الهرمي الخاص بهم. لا يحتوي الموقع على إعلانات ولا يجمع أي معلومات شخصية.

عن مور هيلث

قبل وقت طويل من بدء تفشي المرض، عملت مور هيلث على مساعدة الأطباء الصينيين من خلال السماح لهم باستخدام منصتنا للتشاور مع كبار الأطباء في أفضل المستشفيات الأميركية. مع مرور الوقت، أتقنت مور هيلث منصتها من خلال الخبرة العملية في الحالات والتحسينات التكنولوجية. مور هيلث هي الآن شركة رائدة في مجال التطبيب عن بعد عبر الحدود. كما أن لديها قدرات قوية في التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وقد طورت برامج تشخيصية بالذكاء الاصطناعي لمرضى سرطان الرئة. تعرف على المزيد على www.morehealth.com أو اتصل بها على hello@morehealth.com .