شركة ليدجر إكس تعين زاك ديكستر رئيسا تنفيذيا ورئيسا، مع الإبقاء على لاري إي تومسون رئيسا لمجلس الإدارة

نيويورك، 12 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ليدجر أكس أل أل سي (LedgerX)، أول مؤشر لمشتقات العملات المشفرة خاضع للتنظيم الفدرالي، اليوم أنه تم تعيين مؤسس الشركة المشارك زاك ديكستر رسميا رئيسا تنفيذيا ورئيسا لليدجر أكس، بدءا بيوم 1 آذار/مارس 2020. ويخلف ديكستر الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة لاري إي تومسون بعد أن كان قد انضم إلى الشركة بصفة تنفيذية في وقت سابق هذا العام.

وفي تعليقه على تعيينديكستر، قال تومسون: “إن مجلس إدارتنا يدعم بشدة خططزاكالجريئة لتطوير منصةليدجر أكس، والتي سوف تتضمن تركيزًا أكبر على المنتجات المصممة للمتداولين الأفراد الذين يسعون إلى الاستقرار والأمان في بورصة أميركية خاضعة للتنظيم بالكامل. يسعدنا أن نرى زاك وقد عاد وأن يكون مستعدا للوفاء بمهمةليدجر أكسالأصلية.”

في الفترة الوجيزة منذ انضمامديكسترإلى الشركة، وسعتليدجر أكس قدرات الوصول إلى خيارات البيتكوين من خلال ترقية عروض العقود المصغرة للشركة، والتي يتم تداولها بزيادات قدرها 0.01 بيتكوين. كما تم طرح موقع سهل الاستخدام للمتداولين الفرديين الذي تم تحسينه للتداول على الأجهزة المحمولة. يحتوي هذا الموقع المعاد تشغيله على سلسلة خيارات كاملة ودفتر أوامر مباشر.

وقال ديسكتر، “يشرفني ويسرني توفر الفرصة لي لتولي قيادة الشركة. هذا هو وقت مثير في سوق العملة المشفرة، وأتطلع إلى الفرص المهمة التي لدينا لزيادة قاعدة البيع بالتجزئة والعمل مع صناع السوق لتطوير برامج الحوافز للمساعدة في إنشاء أسواق مسيلة عميقة علىليدجر أكس.”

وأضاف ديكستر: “أريد أيضًا أن أنوه بالمهمة الاستثنائية التي قام بها لاري كرئيس تنفيذي مؤقت في توفير قيادة قوية خلال فترة الانتقال هذه“.

لمزيد من المعلومات بالنسبة إلى ليدجر أكس، يرجى زيارة: LedgerX.com

اتصالات الشركات:

غريغ شونبيرغ، ليدجر أكس

gregg@ledgerx.com

ناتالي كي، وكالة كاما

nkay@karmaagency.com

215-790-7806

حول ليدجر أكس

ليدجر أكسهو أول مؤشر ومقاصة خاضع للتنظيم الفدرالي لإدراج وتصفية مبادلات وخيارات بيتكوين المضمونة بالكامل والمستقرة فعليًا للسوق المؤسسية. تشرف لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC)، التي تنظم مشتقات العملات الافتراضية، على تسجيلليدجر أكسكمرفق لتنفيذ المقايضة (SEF) ومؤسسة مقاصة للمشتقات (DCO).

بيان إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

يجب ألا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماس عرضً لشراء أي أوراق مالية من ليدجر أكسأل أل سي أو الشركة الأم القابضة ليدجر هولدنغز إنك، (معًا الشركة)، ولا يشكل عرضًا أو دعوة أو بيعًا في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض؛ أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. يتم تحذيرك من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر في أن تأتي النتائج الفعلية ماديًا مختلفة عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.