شركة لوف هوم سواب تعلن تعيين سيليا برونتو مديرة إدارية جديدة للشركة

الرائدة في صناعة الضيافة تنضم إلى الشركة لدفع النمو في شبكة تبادل المنازل الراقية

لندن، 5 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة Love Home Swap ، وهي واحدة من شبكات العضوية لمبادلة المنازل الرائدة اليوم أنها عينت سيليا برونتو مديرة إدارية جديدة للشركة.

تنضم برونتو إلى شركة لوف هوم سوابفي مقرها الرئيسي في لندن بعد عامين فقط من استحواذ الشركة على شركة آر سي آي، أكبر شركة لمبادلة العطلات في العالم. تثور الشركة الناشئة في لندن سوق المشاركة المنزلية من خلال توفير وسيلة سهلة وآمنة للمسافرين المغامرين لاختيار المكان الذي يريدون الذهاب إليه، وترتيب مقايضة منازلهم مع مسافر آخر، ثم الجلوس والاستمتاع بعطلة خالية من المتاعب المتعلقة بفاتورة الإقامة الضخمة.

مع وجود الآلاف من أماكن الإقامة الفريدة في أكثر من 100 دولة حول العالم، يمكن للمسافرين العثور بسهولة على مكان رائع للإقامة مع شبكةلوف هوم سوابمقابل جزء بسيط من تكلفة غرف الفنادق التقليدية.

تنضمبرونتوإلىلوف هوم سوابقادمة من شركة كاجوال دايننغ غروب، حيث شغلت منصب رئيس العملاء والمسؤول الرقمي في الشركة حيث كانت تشرف على أكثر من 250 موقعًا للمطاعم في المملكة المتحدة. تتمتع برونتو بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في الشركات الكبرى والشركات الناشئة في مجالات السفر والضيافة وتجارة التجزئة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية. ولديها خبرة محددة في تطوير استراتيجيات الابتكار والنمو الرقمي في أعمال المستهلكين والشركات متعددة القنوات.

وقال أوليفييه تشافي، رئيس آر سي آي: “تنضم سيليا إلىلوف هوم سوابفي الوقت المثالي مع انتقال الشركة من مرحلة بدء التشغيل إلى النمو المتسارع. أصبح سوق المشاركة المنزلية شائعًا بشكل متزايد ونحن في وضع ممتاز يسمح للمسافرين الاستفادة من العروض المنزلية الراقية التي يتمتع بها أعضاءلوف هوم سوابحول العالم.”

تحمل برونتو، وهي من مواطني موزمبيق، درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة، والبكالوريوس في التجارة من جامعة ناتال (دوربان) في جنوب إفريقيا. وهي تتحدث أربع لغات، وتعمل في عدد من المجالس كمديرة غير تنفيذية.

لوف هوم سوابهي مجتمع عالمي للتبادل المنزلي للأعضاء فقط والذي يسمح للمسافرين برؤية العالم من خلال قوة المشاركة المنزلية. ومع وجود أكثر من 10000 منزل عضو للاختيار من بينها في 100 دولة، يمكن للمسافرين قضاء عطلاتهم بأسعار معقولة عن طريق مبادلة المنازل بأفراد متشابهين في التفكير حول العالم.

حول لوف هوم سواب

لوف هوم سواب Love Home Swap ، وهي أحد أكبر برامج التبادل المنزلي في العالم، هي جزء من عائلة العلامات التجارية RCI و Wyndham Destinations (NYSE: WYND). تساعد الشبكة الفريدة المسافرين على الاستمتاع بإجازات أفضل من خلال قوة المشاركة لأكثر من ست سنوات من خلال فكرة واحدة بسيطة. اختر المكان الذي تريد الذهاب إليه والأماكن التي ترغب في الإقامة فيها، وقم بإجراء المقايضة، ثم استرخ وتمتع بعطلة خالية من المتاعب بدون فاتورة إقامة ضخمة. مع الوصول غير المسبوق إلى الآلاف من العقارات عالية الجودة حول العالم، تقدم شبكة لوف هوم سواب شيئًا يناسب كل الأذواق والأناقة. للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة LoveHomeSwap.com . يمكن العثور على موقع لوف هوم سواب أيضا على Facebook , Instagram , Twitter و YouTube .

موارد الإنترنت:

Love Home Swap

Facebook: @LoveHomeSwap

Twitter: @LoveHomeSwap

Instagram: @LoveHomeSwap

YouTube: Love Home Swap