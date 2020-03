شركة كي في دي فيغان بيوتي تحتفل بـ “عيون القطط للجميع” بحملة عالمية جديدة تشمل كل الأعمار وأشكال العيون والقطة الشهيرة على إنستاغرام

سان فرانسيسكو، 9 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — شركة كي في دي فيغان بيوتي هي شركة مستحضرات التجميل العالمية الأولى التي تضع صورة قطة شهيرة على إنستاغرام على وجوه حملتها الإعلانية “عيون القطط للجميع”، التي تنطلق هذا العام للاحتفال بالسنة العاشرة لميلاد خطاطها للوشم، 2020. @CobytheCat، وهو الشهير على الإنترنت بميمات “خطاط العيون المجنح” هو واحد من خمسة من موديلات الشركة. تعرض الحملة الكحل السائل المقاوم للتلوث والمقاوم للتلطيخ والدقيق للغاية من كي في دي فيغان بيوتي، خطاط الوشم المحبوب من قبل الملايين الذي يأتي بلونين “تروبر بلاك” و”ماكس براون”، إلى جانب المسكارة المكبرة للحواجب Go Big أو Go Home. توفر هذه المنتجات النباتية الرائعة والأداء العالي عين القط المثالية للجميع، في كل مرة، في كل جفن، ولأي عمر.

