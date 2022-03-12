شركة كوهلر تعرض حلولا مستدامة وحلولا للعافية في قاعة فيوتشر هاوس والجناح الأميركي في معرض إكسبو دبي

كوهلر، ويسكونسن، 30 آذار/مارس، 2022 / PRNewswire / — اختتمت الشركة الرائدة عالميا في تصميمات وابتكارات الحمامات، كوهلر، أنشطتها على مدى ستة أشهر في معرض إكسبو دبي، حيث عرضت منتجات وتقنيات في جناح جامعة فرجينيا تك “فيوتشر هاوس” والجناح الأميركي..

في معرض دبي 2020، ركز معرض إكسبو 2020 دبي على موضوع “تواصل العقول وصنع المستقبل”، ويعرض الابتكار والفن والثقافة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء العالم وأجنحة الدول المميزة. وشاركت كوهلر في جناح الولايات المتحدة الأميركية كشريك تجهيزات لجميع حمامات الضيوف وعرضت العديد من حلول الشركة المبتكرة التي تجمع بين التكنولوجيا والتصميم لتوفير تجارب ذات مغزى، والمساعدة في تقليل استهلاك المياه وتعزيز الرفاهية. تفاعل الزوار مع المراحيض الذكية ومنتجات التكنولوجيا بدون لمس وحلول المنزل الذكي من كوهلر.

كما استضافت كوهلر معرض بجامعة فيرجينا تك فيوتشر هاوس ، الفائز في مسابقة ديكاثلون الشمسية للعام 2018 التي أقيمت في دبي والتي عرضت نماذج أولية عالية الأداء من المنازل الشمسية التي يمكن أن تعمل في الظروف المناخية القاسية في الشرق الأوسط ويمكن إنتاجها بكميات كبيرة. وتواصل كوهلر العمل كقناة للحلول المبتكرة لمستقبل التصميم السكني.

“تسعى كوهلر دائمًا أن تكون في طليعة التصميم والتكنولوجيا. هذه الروحية موجودة في شركتنا منذ أكثر من 100 عام، كما يقول سليل ساداناندان، رئيس شركة كوهلر للمطابخ والحمامات جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء. “هذه الشراكة مع فيوتشر هاوس وجناح الولايات المتحدة في إكسبو 2020 هي شهادة على ذلك.”

بصفتها راعيًا ومستشارًا، قدمت كوهلر دعم التصميم والتكنولوجيا وخبرة الطباعة ثلاثية الأبعاد والتركيبات للمطبخ والحمام في المنزل المعياري الجاهز بما في ذلك أنظمة الاستحمام دي تي في (الرقمية) وريال رين وسمارت ميرورز والحمامات الذكية فيل ونومي، وحوض المعالجة المائية الذكية.

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نُبذة عن شركة كوهلر

تأسست شركة كوهلر فيي العام 1873 ومقرها في كوهلر بولاية ويسكونسن، كوهلر كو ، وهي واحدة من أقدم وأكبر الشركات الخاصة في أميركا ويعمل بها أكثر من 40,000 موظف. . ومن خلال أكثر من 50 موقع تصنيع في جميع أنحاء العالم، تعد كوهلر شركة عالمية رائدة في تصميم وابتكار وتصنيع منتجات المطبخ والحمام؛ والمحركات وأنظمة الطاقة؛ والخزائن الفاخرة والبلاط. والشركة مالكة ومشغلة لفندقين من فئة الخمس نجوم للضيافة ومنتجعات الجولف في كوهلر، بولاية ويسكونسن، وبلدة سانت اندروز، في سكوتلندا.

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