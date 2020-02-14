شركة كونيكتريا تضيف خدمة السحاب آي آي بي أم وفي أم وير إلى مركز بيانات في أمستردام

سانت لويس، 14 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة كونيكتريا، وهي شركة عالمية مزودة لخدمات السحاب المدارة واستضافة خدمات السحاب، أنها وسعت استضافة خدمات السحاب آي من أي بي أم واستضافة سحاب في أم وير وعمليات مركز البيانات في الاتحاد الأوروبي مع إضافة مركز بيانات ممتثل لقوانين نظم حماية المعلومات العامة في مؤشر أعمال إكوينيكس أمستردام مترو الدولي في هولندا.

وقال راستي بوتزلر، نائب رئيس شركة كونيكتيريا ومدير العمليات التنفيذي: “أكثر من ثلث عملائنا لديهم عمليات في الاتحاد الأوروبي أو الشرق الأوسط. لقد اخترناإيكوينيكسفي أمستردام لإضافة مركز بياناتسحاب آي آي بي أموسحاب في أم أويرلأنه واحد من أفضل مراكز البيانات في العالم، ويقع في قلب أوروبا التجاري مع أكثر من 250 من مزودي الشبكات الذين يخدمون مركز البيانات. هذا المركز يوفر مكانا مثاليا للمؤسسات التي ترغب في أن تنشر نظامي آي آي بي أموسحاب في أم أويرالخاصين بهما داخل الاتحاد الأوروبي في مركز بيانات متوافق مع قوانين نظم حماية المعلومات العامة، مدعوم بخدمات آي بي أم آي وفي أم ويرمن كونيكتريا الرائدة في الصناعة.”

وعلق ريتش ويدمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركةكونيكتريا: “نحن متحمسون للغاية للتوسع في أوروبا. نحن نخطط لتوسعنا في أوروبا منذ عدة سنوات، وقد مكننا النمو الديناميكي لأعمالنا آي بي أم آي وفي أم ويرمن اتخاذ الخطوة الأولى لإنشاء مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم. ٍأتوقع أننا سنتوسع في أجزاء أخرى من العالم خلال السنوات القليلة القادمة أيضًا.”

حول كونيكتريا

إذ تأسستفي العام 1996، صُنفت شركة كونيكتريافي المرتبة 15 كأفضل مكان للعمل، وتوفر خدمات الحوسبة السحابية الحائزة على جوائز، والخدمات السحابية المدارة، والأمن السحابي، وبرامج إدارة السحاب لأكثر من 1000 عميل في جميع أنحاء العالم. كنا أول شركة استضافة مدارة متوافقة مع أتش آي بي أيه أيه والشركة الأولى التي توفر امتثال أتش آي بي أيه أيه وبي سي آي في أيه دبليو أس و’زور. ونحن أيضا أكبر موزع لـ IBM i (AS/400) cloud provider في العالم.ومن خلال إضافة WSM في العام 2019، أصبحنا أيضًا روادا في توفير خدمات الترحيل والتحول السحابي للمؤسسات من جميع الأحجام.

تكمن فلسفة شركة كونيكتريا في شعار No Jerks Allowed ، (لا حمقى هنا) حيث يقطع كل موظف هنا “الميل الإضافي” لرعاية عملائنا. وشعار أننا شركة خالية من الأشخاص الحمقى، فإن هذا الشعار يمتد إلى أبعد من موظفينا. من السهل التعامل مع الأعمال التجارية من خلال شروط مرنة وحلول قابلة للتطوير وأسعار مباشرة لتلبية الاحتياجات التكنولوجية للمؤسسات من جميع الأحجام.