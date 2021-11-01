شركة كوغنيتيف تعلن تعيين موريزيو بيسيكي مديرا إداريا لعملياتها في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا

المسؤول التنفيذي الجديد يأتي بخبرة قيادة عالمية لتعزيز خطط النمو الإقليمي

تورنتو، 3 تشرين الثاني/نوفمبر، 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة كوغنيتيف كوربوريشن (Kognitiv Corporation)، وهي شركة عالمية رائدة في التجارة التعاونية المتزايدة التوسع بسرعة، تعيين موريزيو بيسيكي مديرا إداريا لعملياتها في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، على أن يدخل أمر التعيين حيز التنفيذ فورا.

ينضم بيسكي إلى شركة تكنولوجيا الأعمال للأعمال التي تتخذ من كندا مقراً لها بعد مسيرة مهنية تقدمية تولى فيها مناصب قيادية في قطاعات العقارات وخدمات المستهلك والضيافة على مستوى العالم. شغل السيد بيسيكي مناصب تنفيذية في مجال التسويق والمبيعات والعمليات في أسواق متنوعة مثل إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وتايلاند والبر الرئيسي للصين. وفي أحدث منصب له، كان السيد بيسيكي هو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أنانتارا فاكيشن كلوب (وهي جزء من شركة مينور إنترناشونال مينت: بانكوك)، حيث كان مسؤولاً عن زيادة أعداد العملاء والإيرادات وتطوير السوق الصيني لحساب الشركة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي، شون بيرسون، “إن نموذج التجارة التعاونية لشركة كوغنيتيف يمكّن المؤسسات من العمل بسلاسة بين النظراء للكشف عن رؤى أكثر ثراءً حول المستهلكين الأكثر قيمة لديهم وتقديم برامج أكثر إقناعًا تؤدي إلى نتائج الأعمال لجميع الأطراف. وهذا يمكن أن يعني إطلاق العنان لشراكات جديدة مع نظرائهم الجدد أو الحصول على عوائد أكثر كفاءة وتوسيع نطاق الشراكات القائمة لديهم بالفعل. بالنسبة للشركات التي تسعى إلى حوار يعتمد على البيانات وأكثر شفافية مع المستهلكين الأكثر أهمية، فإن هذه القدرة أمر حيوي. نموذج العمل هذا غير مقتصر على قطاع أو جغرافيا معينة. وكشركة دولية، تتمتع كوغنيتيف بالقدرة على تقديم التجارة التعاونية للعملاء والشركاء على مستوى العالم. نظرًا لأننا نرى زيادة في الرغبة في حلنا خارج أميركا الشمالية، فمن الأهمية بمكان أن يكون لدينا مدراء تنفيذيون يفهمون التحديات الفريدة التي تواجه القيادة التنفيذية للشركات. موريزيو هو أحد هؤلاء المديرين التنفيذيين، وهو مشغل محنك ومتمرس في استخدام البيانات وهو أيضًا على دراية بقدرات كوغنيتيف حيث كان له دور أساسي في نشر منصتنا التجارية التعاونية في Anantara Vacation Club خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي للعمليات. يسعدنا انضمام أحد الأوائل في مجال التجارة التعاونية إلينا في منصب المدير التنفيذي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. سيكون موريزيو عاملاً مساعدًا لنمونا في تلك المنطقة وخارجها “.

“لقد كنت محظوظًا لأن رأيت بنفسي كيف يفتح نموذج التجارة التعاوني لشركة كوغنيتيف فرصًا جديدة وجماهير جديدة وشراكات جديدة للمؤسسات التي تركز على النمو”، كما قال السيد بيسيكي. “على الصعيد العالمي، تبحث المؤسسات عن شركاء وحلول يمكن أن تساعدهم في فهم المتطلبات المتغيرة للمستهلكين وهجمة تغييرات خصوصية البيانات وتتبع البيانات. باختصار، يريدون استعادة السيطرة على أهم علاقات العملاء وتقليل الاعتماد على النماذج المدعومة بالإعلانات. مع هذه التغييرات، يحتاج المدراء التنفيذيون، لا سيما أولئك الذين يعملون في وظائف التسويق والولاء، إلى تفكير جديد وحلول جديدة. تعتبر منصة التجارة التعاونية ونموذج كوغنيتيف مناسبين تمامًا لتلبية متطلباتهم. مع تركيزنا على التخصيص العالي، وعدم التحفظ على بيانات الأطراف وإطلاق شراكات جديدة بين النظراء، تمتلك كوغنيتيف حلاً مناسبًا لبيئة الأعمال اليوم. بعد أن كنت من أوائل المتبنين للتجارة التعاونية في دوري السابق، فأنا متحمس لأخذ هذه التجربة إلى الميدان كجزء من توسعأعمال كوغنيتيف في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا “.

حول كوغنيتيف

شركة كوغنيتيف كوربوريشن هي شركة تكنولوجيا الأعمال للأعمال تتيح التجارة التعاونية لعملائها العالميين في صناعات مثل البيع بالتجزئة والخدمات المالية والإعلام والاتصالات والضيافة والنقل والترفيه. بالتركيز على مستقبل الولاء واللامركزية في Web3.0، تمكن كوغنيتيف العملاء من استخدام منصتها لزيادة التعاون مع شركائهم الأكثر قيمة وتقليل الاعتماد على الوسطاء وبالتالي خلق قيمة كبيرة للمستهلكين وزيادة التحكم في بياناتهم والخبرة. مع ظهور اقتصاد الاشتراك، والتركيز على النماذج المباشرة إلى المستهلك والتخصيص العالي، يمكن للعملاء الاستفادة من أن يصبحوا أكثر كفاءة في كيفية تخطيط شراكاتهم وتوسيع نطاقها وتنفيذها، وخلق قيمة للمستهلكين ودفع النمو. يقع مقر الشركة الرئيسي في كندا، ويعمل بها أكثر من 450 شخصًا في 50 دولة، ومن بين أكبر مستثمري كوغنيتيف شركة أيميا إنك، وهي شركة قابضة مدرجة في بورصة تورونتو (TSX: AIM). اكتشف المزيد على www.kognitiv.com .

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للتواصل: هلتون بربور Hilton.barbour@kognitiv.com