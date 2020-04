شركة كاسيو كمبيوتر توفر خدمة الحاسبة الإلكترونية على الإنترنت وأدوات التعلم مجانا لدعم دراسة الرياضيات خلال فترة إغلاق المدارس

طوكيو، 17 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة كاسبو كومبيوتر كو المحدودة اليوم أنها بدأت بتوفير جناحها PLUS الكامل من منصتها ClassPad.net الإنترنتية للحسابات الرياضية مجانا في جميع أنحاء العالم من أجل دعم الطلبة والمعلمين الذين يعانون من إغلاقات المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا.عادةً ما يتوفر جناح PLUS للمستخدمين كإشتراك مدفوع، حيث يتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع ميزات ClassPad.net المتقدمة ووظائف الرسوم البيانية. ووفرت كاسيو أيضًا تطبيقات البرامج الخاصة Manager وEmulator مجانًا للمعلمين الذين يقدمون الدروس عبر الإنترنت. وسيكون هذان البرنامجان متوفرين مجانا حتى 31 آب/غسطس 2020 *.

You May Also Like