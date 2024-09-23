‫شركة فينجروب تؤسس منظومة المشاريع الاجتماعية في فيتنام

تعمل مجموعة فينجروب، وهي تكتل تجاري رائد في فيتنام، على تطوير دور مؤسسات الأعمال في المجتمع، وتعمل المجموعة بنشاط على إنشاء منظومة تعزز التأثير الاجتماعي الإيجابي من خلال إنشاء مشاريع في مجالات متنوعة والالتزام العميق بالمسؤولية الاجتماعية.

هانوي، فيتنام – Media OutReach Newswire– 23 سبتمبر 2024 – في أعقاب التأثير المدمر لإعصار ياجي، شركة فينجروب، وهي تكتل تجاري فيتنامي رائد يدير أعمالًا في مجالات متنوعة تشمل العقارات والتكنولوجيا والمؤسسات الاجتماعية، سارعت إلى التعهد بالتبرع بمبلغ ضخم قدره 250 مليار دونج (أي ما يساوي نحو 10,6 مليون دولار أمريكي) لجهود الإغاثة، وهذا التبرع السخي، الذي يُعد أكبر مساهمة من الشركات حتى الآن، يشهد على مسيرتها الطويلة في مجال العمل الخيري.

صندوق ثين تام الخيري (التابع لمجموعة فينجروب) يدعم بناء “مدرسة الأحلام” في قرية أبانه 1، بلدية تريهي، منطقة تاي جيانج، كوانج نام.

مع ذلك، التزام فينجروب وقيادتها بالمسؤولية الاجتماعية يتجاوز الإغاثة من الكوارث بكثير، فهذه المسؤولية جزء لا يتجزأ من هويتها المؤسسية، ولذلك خصصت أحد مجالاتها التشغيلية الأساسية الثلاثة بالكامل للمشاريع الاجتماعية، وهو ما يدل على إيمانها بأن نجاح الأعمال والتقدم المجتمعي مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.

يتجلى أيضًا هذا الالتزام في مؤسسة كايند هارت، التي تأسست في عام 2006، واعتمدت فينجروب على هذه المؤسسة لقيادة عدة مبادرات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء فيتنام. تجسد هذه المؤسسة الفلسفة القائمة على أن “الإحسان لا يقتصر على العطاء، بل يؤدي كذلك إلى التغيير” لذا تشمل إنجازاتها إنشاء صندوق دعم الفيتناميين الموهوبين في كرة القدم، وتأسيس مراكز لرعاية كبار السن والأيتام، وتقديم المنح الدراسية والرعاية الطبية الأساسية.

علاوة على ذلك، تُظهر قيادة فينجروب التزامها بالتقدم العالمي من خلال مؤسسة فين فيوتشر، التي شارك في تأسيسها رئيس مجلس إدارة مجموعة فينجروب فام نات فونج وزوجته. تتلقى هذه المؤسسة سنويًا منح قدرها 4,5 مليون دولار أمريكي، وتدعم الأبحاث والابتكارات الرائدة في مختلف المجالات القادرة على تغيير حياة الناس إلى الأفضل وتهيئة مستقبل أكثر استدامة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية.

إدراكًا للحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لحماية البيئة، أنشأت فينجروب مؤسسة فور أجرين فيوتشر في عام 2023، ومُوِّلَت هذه المؤسسة جزئيًا من خلال مبادرات مبتكرة مثل حملة Xanh SM، وهي تدعم البرامج الرئيسية التي تعزز الاستدامة في مختلف القطاعات، بداية ًمن تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة وتعزيز الزراعة المستدامة حتى تطوير التوعية والبحوث البيئية.

كما أن مشروعي فينجروب في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، وهما Vinmec وVinschool على التوالي، لا يستهدفان الربح؛ فهما يفضلان تقديم خدماتهما لكل أفراد المجتمع ومراعاة الجودة على جني أرباح طائلة، ولذلك تقدم مستشفيات Vinmec رعاية طبية متطورة بأسعار معقولة، ويوفر Vinschool نظامًا تعليميًا بمستوى عالمي مع التركيز على تنمية الشخصية والخدمة المجتمعية.

التزام فينجروب الراسخ بالمساهمة في المشاريع الاجتماعية أكسبها احترام وإعجاب الناس في فيتنام، ومهد الطريق أيضًا لتوسعها العالمي. إن انتشار فينجروب في الأسواق العالمية، وخاصة الشرق الأوسط، بعلامتها التجارية للمركبات الكهربائية، فينفاست، يدل على سعيها إلى تحقيق مهمتها الكبرى المتعلقة بتهيئة مستقبل أفضل وأكثر حفاظًا على البيئة للجميع، وليس لشعب فيتنام فقط.

عندما سُئل فام نات فونج عن رؤيته لمستقبل فينجروب قال: “أتصور أن فينجروب ستصير تكتلًا تكنولوجيًا وصناعيًا معترف به عالميًا. ستحظى خدماتنا التجارية وجهودنا الخيرية في فيتنام باعتزاز وتقدير الشعب الفيتنامي. أتمنى أن يقتنع الناس مستقبلًا أن فينجروب شركة تسعى دائمًا إلى الخير، من أجل المجتمع”.

تُعد مسيرة مجموعة فينجروب شاهدًا قويًا على قدرة مؤسسات الأعمال على دعم الخير وتحفيز الابتكار والتقدم والنهوض بالمجتمعات والدفاع عن الاستدامة. لذلك لا تقتصر إنجازات المجموعة على النجاح التجاري، بل تشمل أيضًا دعمها للتراحم والممارسات الأخلاقية والالتزام الراسخ بتهيئة عالم أفضل للجميع.