شركة فورتم تكنولوجيز تأتي بأمن كامل هو الوحيد من نوعه ضد الطائرات المسيرة إلى منطقة الخليج

على مدى الأشهر الخمسة الماضية، مُنحت شركةفورتم تكنولوجيز صفقة بملايين الدولارات من قبل وحدة الابتكار الدفاعي التابعة للبنتاغون ( DIU )، وتم اختبار نظامها من قبل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل برنامج العمل ضد الإرهاب Defense Against Terrorism Programme of Work ، وتواصل عملها مع المستشفيات hospitals والمطارات والملاعب لتوفير حل أمني شامل. كما أعلنت announced فورتممؤخرًا عن شحنة طائرة F700 الأكثر تقدمًا في تصيد الطائرات المسيرة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

