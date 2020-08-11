شركة غلوبالايزيشن بارتنرز تؤسس فريقا للعائدات في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة تعين نك آدمز نائبا للرئيس للمبيعات

بوسطن، ولندن، 11 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة غلوبالايزيشن بارتنرز Globalization Partners، التي تعمل على تبسيط العمل للشركات الدولية عن طريق تمكين الشركات من توظيف المواهب في أكثر من 180 دولة من دون الحاجة إلى تأسيس مكاتب دولية أو شركات تابعة لها في الخارج، النقاب عن خطط لتوسيع فريق مبيعاتها عبر منطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا. وتركز الشركة تقليديا على مساعدة الشركات الأميركية على التوسع عبر العالم، وأسست عمليات لها عبر أوروبا. ويتمثل هذا التوسع الجديد في توسيع فرق المبيعات والتسويق لمساعدة الشركات الأوروبية المقر على توظيف أي شخص وفي أي مكان بسرعة وسهولة.

وقالت ديان ألبانو، رئيسة قسم الإيرادات بشركةغلوبالايزيشن بارتنرز: “نحن ملتزمون بكسر الحواجز التي تعترض الأعمال التجارية العالمية ونعلم أن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا توفر فرصة كبيرة فيما نتطلع إلى تلبية احتياجات عملائنا الحاليين والمستقبليين. مع بدء الاقتصادات في السير على طريق التعافي، فإننا نضع الأساس لتمكين الشركات من الاستفادة من فرصة التوسع في الأسواق العالمية وتوظيف المواهب الدولية بسرعة وسهولة.”

وقال ناثان جون مانينغ، رئيس قسم الشراكة بين الأفراد في شركة سنيك: “يعمل مكتبنا في لندن معغلوبالايزيشن بارتنرزمنذ العام 2019 لتوظيف المواهب التي نحتاجها بسرعة وسهولة عبر مجموعة واسعة من المناطق الجغرافية بما في ذلك إستونيا وألمانيا وسويسرا وهولندا. بصفتنا شركة أمنية للمطور أولا تساعد الشركات التي تعتمد على تطوير البرمجيات بسرعة مع الحفاظ على أمنيتها، تمكنناغلوبالايزيشن بارتنرزمن التركيز على هذه المهمة مع تسهيل توظيف أعضاء الفريق بشكل متوافق في الأسواق الجديدة مع تسارع الطلب على حلولنا.”

يأتي هذا الإعلان في أعقاب إنشاء Galway, Ireland مؤخرًا كمركز امتياز تكنولوجي لغلوبالايزيشن بارتنرز وانتشار الأخبار أن الشركة تخطط لتوظيف مئات الأشخاص هناك خلال السنوات القليلة المقبلة. بالإضافة إلى المملكة المتحدة وأيرلندا، أنشأت الشركة بالفعل عمليات في كل بلد من بلدان أوروبا الغربية.

هذه المرحلة التالية من توسع الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا يقودها نائب رئيس المبيعات المعين حديثًا، نك آدامز، VP of Sales, Nick Adams وهو مخضرم أعمال منذ 20 عامًا متخصص في توسيع نطاق الأعمال عالية النمو في المنطقة. تتمثل مهمته في قيادة تطور الأعمال في جميع أنحاء أوروبا من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين. في وقت قصير فقط، اجتذبت الشركة اتفاقيات جديدة مع شركات آكتيف بايرول، أنثروليز، أفريكا ديبلويمنتس، باي بلاس، فاكت، وأدابتيف بزنس غروب.

وعلق نيك آدامز، نائب الرئيس للمبيعات في غلوبالايزيشن بارتنرز: “أوروبا هي مركز للابتكار. هناك مراكز للشركات الناشئة في المدن الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك لندن وبرلين وباريس. منذ العام 2012، شهدنا نموًا هائلاً في مراكز الحضانة لشركات التكنولوجيا في تلك المراكز. ما تطلبه هذه الشركات هو القدرة على الوصول إلى أسواق جديدة بسرعة، ولكن المفتاح بالنسبة لها هو أن تكون قادرة على توظيف المواهب التي تحتاجها أينما ومتى يحتاجون إليها، ويمكّن حلنا الشركات للقيام بذلك في بعض الحالات في أقل من يوم واحد “.

لمزيد من المعلومات حول حلولغلوبالايزيشن بارتنرز، يرجى الاطلاع على هذا العرض التوضيحي لمدة 90 ثانية 90-second demonstration.

حول غلوبالايزيشن بارتنرز

تُمكّن غلوبالايزيشن بارتنرز الشركات من التوسع بسرعة وسهولة دوليًا عبر القارات الست و 187 دولة. يتيح نموذج صاحب العمل ذي السجل العالمي (EOR) الخاص بنا للشركات تعيين موظفين في أقل من 12 ساعة دون الحاجة إلى التعامل مع القضايا القانونية والضريبية والموارد البشرية الدولية المعقدة. عندما تجد الشركات أفضل المواهب، يتم وضع هذا الموظف في كشوف رواتبنا المتوافقة محليًا. نحن الحل الأكثر موثوقية في السوق ونقدم خدمات دعم متميزة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لدينا فرق ومكاتب في جميع أنحاء العالم مع مقرات عالمية تقع في بوسطن وكاليفورنيا ومقر إقليمي في لندن وأيرلندا وسنغافورة ودبي.

غلوبالايزيشن بارتنرز حاصلة على اعتماد Privacy Shield certified for HR Data ، وقد حصلت باستمرار على 97٪ من تقييمات رضا العملاء من خلال تسهيل انتقال الشركات إلى العالمية. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: globalization-partners.com، أو اتصل بنا على تويتر Twitter، لنكدن LinkedIn، أو فيسبوك، Facebook أو راجع مدونتنا Blog.

الاتصالات:

كارين بانتيناس

Kpantinas@globalization- partners.com

617-729-4466

ليزلي بوث

lbooth@touchdownpr.com

T: + 44 (0) 7793 753995

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/723356/Globalization_ Partners_Logo.jpg