شركة غرينسيل تعزز قيادتها في قطاع التوزيع عبر تعيينات استراتيجية

– بيتر شارلز نائبا للرئيس للتوزيع

– دولف هابيك مدير إداري، ورئيس للتوزيع للأميركتين

لندن، 18 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — عينت شركة غرينسيل، الشركة الرائدة الموفرة لتمويلات رأس المال العامل للشركات والأشخاص، بيتر شارلز كنائب للرئيس للتوزيع، ودولف هابيك كمدير إداري ورئيس للتوزيع في الأميركتين. يذكر أن فريق التوزيع في غرينسيل مسؤول عن تخصيص الأعمال التجارية وأصول رأس المال العامل عبر مجموعة متنوعة من المستثمرين. ويقوم الفريق بتطوير والاحتفاظ بعلاقات المستثمرين.

وقال ليكس غرينسيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةغرينسيل: “يسعدنا الترحيب ببيتر ودولف في فريق التوزيع في غرينسيل لمساعدتنا في عرض مزايا تمويل رأس المال كفئة أصول، وفي الوقت نفسه تسريع المدفوعات وتقليل أوجه القصور المكلفة في الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والموظفين. يعتبر كل من بيتر ودولف متخصصين ماليين على مستوى عالمي سيضيفان إلى المقياس القوي للمواهب التي تقود غرينسيل إلى مرحلتها التالية من النمو “.

بيتر شارلز

ينضم تشارلز إلى غرينسيل في منصب نائب رئيس قسم التوزيع.

قبل انضمامه إلى غرينسيل، كان بيتر من كبار الشخصيات فيبنك سيتيبنكفي لندن، حيث قضى مؤخرًا عشر سنوات كرئيس لمكتب مجموعة الدخل الثابت في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. خلال الفترة التي قضاها في بنك سيتي، عمل تشارلز على العديد من الصفقات المشتركة رفيعة المستوى بما في ذلك أول صفقة سندات شركات مقومة باليورو في كانون الثاني/يناير 1999، وأول صفقة هجينة للشركات لشركة لينديوالعديد من الصفقات السيادية الافتتاحية. قبل انضمامه إلىسيتي، انضم إلى سالمون بروذرز في العام 1993 كمتاجر في سندات الشركات.

وقال شارلز: “في وقت يتدافع فيه مديرو الأصول للحصول على الأصول، لا سيما النوع المناسب من الأصول وبالكميات التي يحتاجون إليها، ما يثيرني حول الانضمام إلى غرينسيل هو فرصة تصميم حلول استثمارية جديدة تكرر استراتيجيات مديري الأصول الذين يحاولون التنفيذ وفي نفس الوقت يفتحون أمامهم فرصًا جديدة في المستقبل “.

دولف هابيك

ينضم هابيك إلى غرينسيل كمدير إداري، ورئيس للتوزيع في الأميركتين، لتوسيع وجود غرينسيل مع مستثمري الدخل الثابت عبر الأميركتين وللمساعدة في المبادرات التي تحركها المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة. وفي هذا المنصب الجديد، سيقود هابيك أيضًا تطوير منصة التوزيع التي تم تجديدها حديثًا لشركة غرينسيل في الأميركتين لمواصلة بناء هذا الفريق المهم. سيقدم هابيك تقريرًا مشتركًا إلى واصف رضا، الرئيس العالمي للتوزيع، وفريدي بوم، كبير المسؤولين القطريين في أميركا.

قبل انضمامه إلى غرينسيل، قاد هابيك تركيز مورغان ستانلي على أسواق رأس المال الخاصة بالديون المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة في الأميركتين. وكان شغل مناصب مماثلة في أسواق رأس المال فيغولدمان ساكس، دريزدنر كلينوورت وواسيىستاينفي لندن ونيويورك.

وقال هابيك: “يسعدني الانضمام إلى الفريق ومساعدة غرينسيل على توسيع مهمته، والتي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث يواجه الأفراد والشركات الصغيرة تحديات الأسواق العالمية المتقلبة“.

حول غرينسيل

تتحدى غرينسيل الوضع الراهن من خلال العمل على جعل التمويل العالمي أكثر عدلاً ومساواة لجميع الشركات والأفراد على حدٍ سواء. تقدم الشركة الأصول النقدية حتى يتمكن العالم من تشغيلها.

وإذ تأسست في العام 2011، يقع المقر الرئيسي لشركة غرينسيل في لندن ولها مكاتب في نيويورك وفرانكفورت وشيكاغو وميامي وسنغافورة وبوغوتا وشنجن وأبو ظبي وجوهانسبرغ وسيدني ووارينغتون وبوندابيرغ. تقدم غرينسيل حلول تمويل مبتكرة للعملاء في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا – حيث ضخت أكثر من 143 مليار دولار من التمويل في العام 2019 إلى أكثر من 8 ملايين عميل ومورد في أكثر من 175 دولة.