شركة غريت وول موتور تطلق رسميا حضورها في معرض السيارات الهندي، دافعة قدما باستراتيجيتها العالمية

نيودلهي، 6 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — يوم 5 شباط/فبراير، انطلق معرض السيارات الهندي الـ 15 في نيودلهي بالهند. وإذ تركز على موضوع الكيفية التي تقود بها العالم بفضل الذكاء، عرضت شركة غريت وول موتور (601633.SS/02333.HK)، وهي شركة عالمية رائدة متخصصة في تصنيع سيارات الدفع الرباعي والبيكاب، في المعرض الهندي لأول مرة سيارتيها هافال وإي في، مظهرة مجموعتها القوية من المنتجات والتقنيات الرائدة للمستهلكين الهنود. ويؤشر حضور غريت وول في المعرض الهندي انطلاقة الشركة في السوق الهندي.

لم تمثل هافال، السيارة الرائدة عالميًا في الصين في فئة سيارات الدفع الرباعي، الظهور العالمي لأول مرة لمفهومها H والعرض الهندي الأول لرؤيتها للعام 2025، ولكنها عرضت أيضًا أربع سيارات رباعية الدفع ذكية ذكية – F7 و F7x و F5 و H9 – — التي رسخت جميعها سمعة قوية في الأسواق العالمية. أبرزت سيارة غريت وول إي في، التي تعمل كعلامة تجارية مستقلة للسيارات الكهربائية تحت اسم غريت وول موتور، منتجين من منتجاتها الرائدة، EV R1 و EV iQ.

وفقًا لاستراتيجيتها للسوق الهندي، تخططغريت وول موتور لتأسيس وجود يشمل البحث والتطوير والإنتاج والعرض والمبيعات في البلاد.

تخططغريت وول موتور لترقية مركز البحث والتطوير التابع لها في مدينة بنغالور مع التركيز على إنشاء سيارات ذكية وآمنة للمستهلكين الهنود مع الاستمرار في زيادة الاستثمار في البحث والتطوير المحلي. فيما يتعلق بالإنتاج، ستسرع الشركة في استحواذها على مصنعتيلغاونالتابع لشركة جنرال موتورز في الهند، في خطوة تهدف إلى بناء مصنعها العاشر للسيارات بالكامل في أنحاء العالم وزيادة توطين الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، ستستثمر مجموعةغريت وول هولدنغزفي إنتاج بطاريات السيارات في الهند من خلال بناء نظام سلسلة التوريد الكامل. وستطلق العلامة التجاريةهافالمجموعة كاملة من سيارات الدفع الرباعي في البلاد، في حين ستطلق Great Wall EV مجموعة متنوعة من النماذج للسفر والاستخدام الخاص. بالإضافة إلى بيع المنتجات في الهند، ستصدر شركةغريت وول موتور السيارات المصنعة في مصانعها في الهند إلى بلدان أخرى.

لن يساعد التوسع الشامل في السوق الهندية فقط غريت وول موتور على المضي قدمًا في استراتيجيتها العالمية، بل سيعزز أيضًا قدرتها التنافسية في صناعة السيارات العالمية في المستقبل.

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صورة فوتوغرافية https://mma.prnewswire.com/ media/1086557/Great_Wall_ MOtor_Expo.jpg