شركة طيران كانتاس ومجموعة أكور تكشفان عن شراكة استراتيجية بينهما لمنح العملاء مكافآت أكبر

ومن خلال برامج Planet 21 – Acting Here وAccor SolidarityوRiiSE ومبادرات ALL Heartist Fund ، تركز المجموعة على قيادة العمل الإيجابي من خلال أخلاقيات العمل، والسياحة المسؤولة، والاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، والتنوع والشمولية. تأسست المجموعة في العام 1967، ويقع المقر الرئيسي لأكور أس أيهفي فرنسا وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس (ISIN code: FR0000120404) وفي سوق أو تي سي (الرمز: ACRFY)في الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةأو group.accor.com أو تابعواأكورعلى تويتر، فيسبوك، لنكدن وإنستاغرام.

