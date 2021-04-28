شركة طماطم ناشرألعاب للهواتف المحمولة تعلن إطلاق لعبة سردية جديدة باسم أسرار البنات بالشراكة مع نانوبيت

عمان، الأردن، 28 أبريل/ نيسان 2021 /PRNewswire/ — أطلقت شركة طماطم، وهي ناشر ألعاب ألهواتف المحمولة الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعبة أسرار البنات (Girl’s Secrets) في الشرق الأوسط بالشراكة مع نانوبيت، وهي مطور ألعاب ألهواتف المحمولة من كرواتيا. أسرار البنات (Girl’s Secrets) هي النسخة المحلية و”المعربة” من اللعبة السردية الشهيرة للغاية باسم ماي ستوري (My Story) من نانوبيت (Nanobit).

ليست Girl’s Secrets أول لعبة محلية بالشراكة مع نانوبيت، ففي عام 2020، أطلقت شركة طماطم اللعبة الناجحة ملكة الموضة (Fashion Queen) المعروفة أيضًا باسم قصة هوليوود (Hollywood Story) والتي أحدثت ثورة في سوق الشرق الأوسط ، حيث تم تنزيلها أكثر من 10 ملايين مرة.

وتصرح دينا رشدان، مدير الإنتاج في شركة طماطم، قائلة: “لدينا تطلعات كبيرة حيال إطلاق لعبة Girl’s Secrets في سوق الشرق الأوسط. ستكون هذه اللعبة السردية الأولى من نوعها في المنطقة، ونحن واثقون من أنها ستجذب المستخدمين لأنهم يقررون مصير شخصياتهم المخصصة كما يحبون!”

كان تعاون شركة طماطم وشركة نانوبيت في عام 2020 مجرد بداية لشراكة مثمرة في إصدار ألعاب مميزة في المنطقة. وتصرح دومينيك سافاريك، مدير الإنتاج في شركة نانوبيك، قائل : “بعد نجاح إطلاق لعبة ملكة الموضة، يسعدنا أن نواصل مشروعنا المشترك مع طماطم لتوطين ونشر واحدة من أشهر ألعابنا العالمية في ألعاب الهاتف المحمول، وهي لعبة My Story، إلى اللغة العربية. وهذا الاستمرار في شراكتنا لم يتح لنا تعزيز علاقتنا وحسب، بل أثمر أيضًا عن توسيع الفرص الحالية في نقل لعبة My Story إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوصول إلى اللاعبين العرب الذين كانوا يستمتعون باللعبة بشكل كبير حتى قبل توطينها. نحن واثقون في أن معرفة شركة طماطم وخبرتها الواسعة بالسوق والجمهور سيكون لها تأثير كبير على مشهد الألعاب السردية العربية، وأن هذه الشراكة ستوفر للاعبين العرب تجارب مثيرة”.

تعاونت شركة طماطم مع مجموعة من مطوري الألعاب الدوليين المشهورين لتقديم أفضل الألعاب إلى سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما اليوم، فإن شركة طماطم ترتاد طليعة الصناعة، بأكثر من 100 مليون عملية تنزيل للألعاب وزيادة. يمكنك تنزيل Girl’s Secrets من متجر Google Play أو متجر App Store.

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