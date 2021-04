شركة طماطم ناشرألعاب للهواتف المحمولة تعلن إطلاق لعبة سردية جديدة باسم أسرار البنات بالشراكة مع نانوبيت

كان تعاون شركة طماطم وشركة نانوبيت في عام 2020 مجرد بداية لشراكة مثمرة في إصدار ألعاب مميزة في المنطقة. وتصرح دومينيك سافاريك، مدير الإنتاج في شركة نانوبيك، قائل : “بعد نجاح إطلاق لعبة ملكة الموضة، يسعدنا أن نواصل مشروعنا المشترك مع طماطم لتوطين ونشر واحدة من أشهر ألعابنا العالمية في ألعاب الهاتف المحمول، وهي لعبة My Story، إلى اللغة العربية. وهذا الاستمرار في شراكتنا لم يتح لنا تعزيز علاقتنا وحسب، بل أثمر أيضًا عن توسيع الفرص الحالية في نقل لعبة My Story إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوصول إلى اللاعبين العرب الذين كانوا يستمتعون باللعبة بشكل كبير حتى قبل توطينها. نحن واثقون في أن معرفة شركة طماطم وخبرتها الواسعة بالسوق والجمهور سيكون لها تأثير كبير على مشهد الألعاب السردية العربية، وأن هذه الشراكة ستوفر للاعبين العرب تجارب مثيرة”.

Search News Search for:

Advertisement