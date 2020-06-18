شركة شيبارد للألوان تعلن عن إنتاج لون أسود جديد ما تحت الأشعة الحمراء لإعادة تدوير البلاستيك الأسود

سنسناتي، 18 حزيران/يونيو، 2020، بي آر نيوزواير / — يبدو أن فريق البحث والتطوير في شركة شيبارد للألوان قد عاد إلى العمل ثانية. لطالما كان “خلق القيمة، جعل الحياة أكثر إشراقا” هو القيمة الأساسية لشركة شيبارد للألوان. يركز فريق البحث والتطوير في الشركة ناظريه على صناعة الطلاء والبلاستيك لفهم احتياجات عملائهم: لخلق منتجات عالية الجودة ومبتكرة، والتي لا تحقق القيمة لعملائها فحسب، بل وتساعد أيضا في استدامة البيئة.

أحد هذه المنتجات هو صباغ أسود تحت الأحمرالمجدي اقتصاديا للتغليف الذي يمكنه أن يعكس موجاتالأشعة تحت الحمراءفي مرافق فرز إعادة التدوير لكي يتم إعادة تدوير هذه المواد البلاستيكية. الأسود هو لون شائع يستخدم في صناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية، وهو في الغالب لون الكربون الأسود. يمتص تصبغ الكربون الأسود الضوء من الباعث المستخدم في مراكز الفرز البلاستيكية، مما يمنع المستشعر من تحديد البوليمر المستخدم، وبالتالي يتم رفض المادة ولا تتم إعادة تدويرها.

أمضت شيبارد للألوان آخر 40 عامًا في تطوير الأصباغالسوداء ما تحت الأشعة الحمراءوتحسينها وتصنيعها. استنادًا إلى التوازن الجديد للخصائص اللازمة لتطبيق إعادة التدوير، كانوا قادرين على تصميم صبغةالأسود ما تحت الأشعة الحمراءونمذجتها وتوسيع نطاقها لتلبية هذه الحاجة الجديدة. هذا الصباغ الأسودما تحت الأشعة الحمراءهو Arctic®Black 10P925 . تم تحسين الصبغة لفرز البلاستيك بالأشعة تحت الحمراء وهو يتميز بالخصائص التالية:

• لون الحجر النحاسي

• الغير مغناطيسي

• ينجو من عمليات بثق متعددة

• محلول صبغ واحد

• مدرج على نطاق واسع في السجلات الكيميائية للمعروض العالمي

• الامتثال للوائح تغليف المواد الغذائية في أسواق الاتحاد الأوروبي الرئيسية

لا يعد لون Black 10P925 ممتازًا فقط لتلوين المواد البلاستيكية المستخدمة في إنتاج وتعبئة ونقل المواد الغذائية، ولكن يمكن استخدامه في الطلاءات الأخرى أيضًا. هذا الصباغ الجديد هو مثال على خبرة فريق البحث والتطوير في شركة شيبارد للألوان في تطوير المنتجات التي توفر أدوات فريدة لحل تحديات العملاء في صناعة الطلاء والبلاستيك.

عن شركة شيبارد للألوان

إذ تأسست في العام 1981، تنتج شركة شيبارد للألوان مجموعة واسعة من أصباغ الألوان غير العضوية المعقدة عالية الأداء (CICPs) المستخدمة في مجموعة متنوعة من الصناعات. هذه الأصباغ هي فئة استثنائية من الأصباغ غير العضوية التي توفر لونًا ثابتًا وطويل الأمد للعديد من التطبيقات. وهي لديها قابلية لا تقبل المنافسة لمقاومة العوامل الجوية، ومقاومة للحرارة والمواد الكيميائية، وغير ملتوية وسهلة التشتيت. المزيد من الخبرة. أداء أفضل. قيمة أفضل. هذه هي شيبارد للألوان. زورنا على www.shepherdcolor.com و www. linkedin.com/company/ shepherdcolor .

اتصالات الإعلام:

مارك ريان، مدير التسويق

513.874.0714

mryan@shepherdcolor.com