شركة شنغهاي إلكتريك تحوز على عقد هندسة ومشتريات وبناء للمرحلة الخامسة من مشروع حديقة دبي الشمسية

شنغهاي، 4 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — منحت شركة أكوا باور السعودية شركة شنغهاي إلكتريك عقد الهندسة والمشتريات والبناء لإتمام المرحلة الخامسة من حديقة محمد بن راشد الشمسية في دبي، التي ستكون قدرتها التوليدية 900 ميغاواط. ووقع جنغ جيانهوا، رئيس مجلس إدارة شركة شنغهاي إلكتريك غروب، ومحمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور السعودية، اتفاق التعاون في حفل توقيع تم على الإنترنت يوم 28 تموز/يوليو.

مشروع الحديقة الشمسية في دبي هو أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد في الشرق الأوسط. وهو يتألف من تقنيات الطاقة الشمسية الضوئية والمركزة، ويتمتع بقدرة توليد طاقة إجمالية تبلغ حوالي 5 غيغاواط بمجرد اكتماله.

تعاونت المجموعتان مع بعضهما البعض في مشروع الطاقة الشمسية المركزة 700 ميغاواتومشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية 250 ميغاوات، اللتين مثلتا المرحلة الرابعة من المجمع الشمسي. عملت مجموعةشنغهاي إلكتريك غروبمع شركة أكوا باورفي مناقصة المرحلة الأخيرة بقدرة توليد 900 ميغاوات وفازت بها أخيرًا.

ازدهرت صناعة الطاقة الشمسية العالمية في السنوات الأخيرة. وبمناسبة هذه المرحلة الجديدة من الشراكة، عززتشنغهاي إلكتريك غروبتوسعها في قطاع الطاقة الجديد في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تتوسع في نهاية المطاف في جميع أنحاء العالم.

وقال جنغ في الاحتفال: “تم الاعتراف بكل من أكوا باور وشنغهاي إلكتريك كمشاركين مهمين في مجال الطاقة العالمي. وتوقيع العقد لهذه المرحلة لتوليد 900 ميغاوات من الطاقة الكهربائية في مشروع حديقة الطاقة الشمسية في دبي هو معلم آخر في رحلة تعاون الشركتين. آمل أن يكون المرفق القادم علامة أخرى في المنطقة وفي العالم أيضا.”

وقال أبونيان في الاحتفال إنه منذ بدء الشراكة في العام 2008، حققت أكوا باور ومجموعة شنغهاي الكتريك الكثير من الإنجازات، لتثبتا للعالم أن المجموعة شريك موثوق ويُعتمد عليه. وقال أبونيان: “مع تقدمنا السريع في التنفيذ، فإن توقيع عقدالهندسة والمشتريات والبناءبين أكوا باور وشنغهاي إلكتريك للمرحلة الخامسة من مشروع الحديقة الشمسية يمثل معلماً هاماً للتعاون بين الشركتين.” وأضاف أنه بالنسبة للمشروع الأخير، ستجلب المجموعة المزيد من التقنيات الرائدة وخلق قيمة أكبر من ذي قبل.

ستكون حديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لزيادة حصة الطاقة النظيفة في إجمالي إنتاج الطاقة في دبي إلى 75 في المئة بحلول عام 2050. ويضع المشروع المعيار لبقية العالم من خلال الاستفادة من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمضي قدمًا بمشاريع كبيرة التكلفة وتنافسية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.shanghai-electric.com

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1222980/900MW.mp4

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1190744/Logo.jpg