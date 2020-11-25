شركة سينوبيك تبدأ بحثًا مكثفًا حول ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومحايدة الكربون

بكين، الصين، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أسست مؤسسة الصين للنفط والكيماويات (الصين للبتروكيماويات) (HKG: 0386 “سينوبيك”) تعاونا استراتيجيا مع ثلاث مؤسسات يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر في بكين الصينية، لتأخذ زمام المبادرة في بحث مشترك حول ذروة انبعاثات الكربون في صناعة الطاقة والمواد الكيميائية ومحايدة الكربون.

دعت شركة سينوبيك قادة الفكر والخبراء في مجالات تغير المناخ والطاقة والصناعات الكيماوية لإجراء بحث متعمق حول المسار الاستراتيجي للوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق التعادل الكربوني قبل العام 2030 بعد خطة عمل الصين.

أشار جانغ جو، الزميل والباحث والأكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة ورئيس مجلس إدارة شركة سينوبيك، إلى أن تحقيق هدف الوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتحول إلى الكربون المحايد هو مسؤولية كبيرة وثورة عميقة لصناعة الطاقة والمواد الكيميائية.

وقال جانغ: “ستركز سينوبيك على التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون من منظور استراتيجي وشامل وتتحرك نحو هدف تحقيق “الصافي الصفري” بثبات، وستتبع الشركة اتجاهات إصلاح الطاقة العالمية والتنمية الصناعية العامة لدراسة وتحديد أهدافنا الاستراتيجية الخاصة والمهام الرئيسية وأساليب التنفيذ وآلية الضمان. كما ستعزز سينوبيك الاتصالات والتبادلات مع الإدارات الحكومية والجمعيات الصناعية لخدمة ودعم القرارات الوطنية والمتعلقة بالصناعة بشكل أفضل.

في السنوات الأخيرة، عززت سينوبيك أسلوبها في التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون لاستراتيجية تطوير الشركة، والتحكم بنشاط في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتحقيق نتائج انبعاثات الكربون الهامة. في مجال تطوير الطاقة النظيفة، وسعت شركة سينوبيك بناء طاقتها الإنتاجية للغاز الطبيعي وعززت تطوير موارد طاقة جديدة مثل طاقة الكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية، مع دفع تطوير واستخدام طاقة الهيدروجين.

لتعزيز إدارة توفير الطاقة في الشركة، تنفذ سينوبيك خطة “تحسين كفاءة الطاقة” التي تسرع تعديل الهيكل الصناعي للتخلص التدريجي من الطاقة الإنتاجية القديمة.

وفيما يتعلق باستعادة واستخدام غازات الاحتباس الحراري، تركز سينوبيك على تعزيز استرداد واستخدام غاز ذيل ثاني أكسيد الكربون عالي التركيز من شركات التكرير والكيميائيات، وإجراء اختبارات مجال غمر ثاني أكسيد الكربون واستعادة انبعاثات غاز الميثان. بلغ حجم معاملات تجارة الكربون للشركات المشاركة في المشروع التجريبي 11.1 مليون طن.

تشير ذروة انبعاثات الكربون إلى نقطة انعطاف إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبعد ذلك ستبدأ الانبعاثات في الانخفاض. يسعى الهدف المحايد للكربون إلى تحقيق تحويل منخفض للكربون وخالٍ من الكربون، وتحقيق انبعاثات خالية من ثاني أكسيد الكربون، وتقليل الأنواع الأخرى من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير بالإضافة إلى إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر من خلال زيادة مصارف الكربون ومقاييس الانبعاث الاصطناعية السلبية.

نبذة عن سينوبك

شركة سينوبك (أو الصين للبتروكيماويات) هي إحدى أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في الصين. وتتضمن عملياتها الرئيسية التنقيب على النفط والإنتاج ونقل خطوط الأنابيب وبيع النفط والغاز الطبيعي؛ فضلًا عن بيع المنتجات البترولية وتخزينها ونقلها وأيضًا المنتجات البتروكيماوية ومنتجات الفحم الكيماوية والألياف الاصطناعية والأسمدة والمنتجات الكيماوية الأخرى؛ والاستيراد والتصدير، بما في ذلك أعمال الاستيراد والتصدير بالوكالة عن الشركات، وذلك للبترول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والكيميائية وغيرها من السلع والتقنيات؛ والبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والمعلومات.

ترفع سينوبك شعار “دعم الحياة الجميلة” كمهمة مؤسسية لها، وتضع “الأشخاص، والمسؤولية، والنزاهة، والدقة، والابتكار، والنجاح المتبادل” كقيم أساسية للشركة، وتتبع استراتيجيات التوجه نحو القيمة، والتنمية المدفوعة بالابتكار، وتخصيص الموارد المتكاملة التعاون المفتوح، والنمو الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربون، وتسعى جاهدة لتحقيق رؤيتها المؤسسية لبناء شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والكيماويات.

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